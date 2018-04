Eurotel spustil Push To Talk

TOKIO - Japonský výrobce elektroniky Sony Corp. popírá zprávy z tisku, že by se chystal opustit trh televizorů s plazmovými obrazovkami a že se chystá soustředit na konkurenční technologii plochých obrazovek z tekutých krystalů (LCD). Analytici z odvětví ale namítají, že by byl odchod z trhu plazmových televizorů pro Sony logickým. Společnost své vlastní obrazovky s touto technologií nevyrábí, a proto je pro ni nadále problematické udržet ceny konkurenční vzhledem k tomu, že ceny televizorů každým rokem klesají o 20 až 30 procent.

PRAHA - Návštěvnost tuzemských internetových serverů v listopadu opět překonala historický rekord a přiblížila se pěti milionům lidí. Na internetu minulý měsíc surfovalo 4,93 milionu návštěvníků, tedy o 2,5 procenta více než v říjnu, vyplývá ze statistiky iAudit. Nárůst počtu českých uživatelů byl oproti celkové hodnotě pouze poloviční, a to na 3,13 milionu lidí.

TOKIO - Japonská Honda Motor Co. očekává v příštím roce rekordní odbyt vozů díky nové verzi svého předního modelu Civic. K vyššímu odbytu má Hondě přispět také její chystaný vstup na trh pickupů ve Spojených státech, uvedla třetí největší japonská

automobilka v dnešní zprávě s tím, že rekordní prodej vykážou i motocykly. Honda odhaduje, že v příštím roce prodá 3,4 milionu vozů, tedy meziročně o osm procent více. Také letošní odbyt by měl být rekordní. Podnik odhaduje, že se prodej zvýší o devět procent na 3,16 milionu aut a bude tak poprvé nad třemi miliony.

PRAHA - Největšího alternativního telekomunikačního operátora Aliatel zřejmě nakonec koupí společnost GTS, která překvapivě zvýšila nabídku a přeplatila firmu eTel. S tou již vlastníci Aliatelu vedli exkluzivní jednání o podobě smlouvy. Nabídka GTS tak podle dvou nezávislých zdrojů musela být na úrovni 1,8 miliardy korun, protože eTel nabízel přes 1,7 miliardy. Smlouva byla údajně podepsána v noci na dnešek.

21.12.

PRAHA - Známý režisér a producent Fero Fenič má zájem o provozování celoplošného digitálního vysílání a se společností Televize Febio se uchází o licenci. Píše to Mladá fronta Dnes. Zakladatel společnosti Febio chce založit televizi se širokým okruhem pořadů od zpráv přes zábavu až po hrané filmy a seriály. Podrobnosti o své televizi chce Fenič sdělit na dnešní tiskové konferenci, podotýká list. Stanice by mohla vysílat od roku 2006 a měla by mít méně než sto zaměstnanců.

LOS ANGELES - Americká společnost Electronic Arts (EA), která je největším vydavatelem počítačových her na světě, koupí téměř 20procentní podíl ve francouzském konkurentovi Ubi Soft Entertainment. Oznámila to v pondělí firma. Vyvolala tak spekulace o tom, že by mohla podat nabídku na celou francouzskou

společnost.

BRNO - Nejvyšší správní soud dnes začne projednávat stížnost společnosti Eurotel Praha na pokutu 48 milionů korun od Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). Dostal ji v květnu 2002 za to, že spolu s Radiomobilem v letech 2000 a 2001 účtovaly zákazníkům za minutu volání do sítě třetího operátora na trhu, společnosti Český Mobil, více než mezi sebou navzájem, a zneužily tak své dominantní postavení. Radiomobilu za stejný prohřešek antimonopolní úřad vyměřil pokutu 15 milionů korun.

TOKIO - Společnost Sony Corp. hodlá v příštích dvou letech investovat do výroby čipů 60 miliard jenů, tedy kolem 431 milionů eur. Firma se chce zaměřit hlavně na výrobu polovodičů, které jí pomohou odlišit její elektronické zboží od konkurenčních výrobků, vyplývá z dnešního prohlášení. Sony chce vystavět dvě nové továrny, jednu v Kumamoto Technology Center a druhou v Kokubu Technology Center.

BRNO - Společnost Eurotel musí zaplatit pokutu 48 milionů korun, kterou jí v roce 2002 udělil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Nejvyšší správní soud dnes zamítl její žalobu. Verdikt antimonopolního úřadu je tak definitivně pravomocný. Není proti němu další opravný prostředek. Účinnost platby byla do dnešního rozhodnutí odložena. Eurotel pokutu zaplatí, i když s rozhodnutím nesouhlasí.

PRAHA - Společnost Tiscali chce začátkem příštího roku začít nabízet vytáčené internetové připojení za měsíční paušální poplatek. Nabídku služby umožní rozhodnutí ČTÚ o změně propojovací smlouvy mezi Tiscali a Českým Telecomem, uvedla dnes společnost v tiskové zprávě. Telecom se však proti rozhodnutí ČTÚ

odvolal.

PRAHA - Rada pro rozhlasové a televizní vysílání obdržela celkem 49 žádostí o licenci pro program v některé ze dvou digitálních sítí. Předložených programů je však jen 37, neboť někteří žadatelé si podali na jeden program dvě žádosti, a to jak pro síť A, tak pro síť B. ČTK to dnes řekl předseda rady Petr Pospíchal.

PRAHA - Ministr informatiky Vladimír Mlynář navrhne vládě, aby u projektů budování komunikační infrastruktury, které budou trvat i po roce 2006, kdy vyprší pětiletá rámcová smlouva s Českým Telecomem, nedával stát tyto zakázky Telecomu, ale vypsal běžné výběrové řízení. Prvním konkrétním projektem, který takto ministr navrhuje řešit, je budování Registru živnostenského podnikání, řekla ČTK mluvčí ministerstva Klára Volná.

22.12.

PRAHA - Největší alternativní telekomunikační operátor Aliatel se začátkem příštího roku sloučí se společností GTS, dvojkou mezi alternativními operátory. GTS koupila Aliatel od stávajících vlastníků. Transakci ještě musí schválit Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, řekl ČTK mluvčí Aliatelu Pavel Kaidl.

PRAHA - České radiokomunikace podaly u Městského soudu v Praze odvolání proti předběžnému opatření, podle kterého nemohou vyřadit akcie z obchodování na veřejných trzích. Oznámila to firma v tiskové zprávě. Soud rozhodl koncem listopadu na návrh sdružení minoritních akcionářů.

PRAHA - Mobilní operátor Eurotel začal nabízet službu, které přemění mobilní telefon ve vysílačku. Nová služba Push To Talk (zmáčkni a mluv) umožňuje vytvořit si v mobilním telefonu skupinu uživatelů, kteří pak spolu mohou komunikovat zmáčknutím jednoho tlačítka, podobně jako u vysílačky. Zároveň umožňuje komunikaci i více osob najednou, uvedla firma v tiskové zprávě. Konkurence zatím tuto technologii nezavedla.

23.12.

LOS ANGELES - Americký výrobce počítačových čipů Micron Technology Inc. v prvním čtvrtletí svého fiskálního roku výrazně zvýšil zisk. Profit za tři měsíce do 2. prosince se zvýšil na 154,9 milionu dolarů, když loni ve stejném období činil 1,1 milionu. Společnost to uvedla v noci na dnešek. Tržby Micronu se zvýšily o 14 procent na 1,26 miliardy dolarů, analytici ale očekávali tržby ještě vyšší.

PRAHA - Vánoční nálada opanovala i internet. Do čela nejhledanějších slov na největších českých portálech se tento týden dostala vánoční přání a pohlednice. V první pětce se umístilo ještě heslo Vánoce. Naopak jindy preferovaný sex se objevuje až na konci první desítky.

PRAHA - Novou PR agenturou Českého Telecomu bude od ledna společnost Ogilvy Public Relations. Oznámil to dnes Telecom v tiskové zprávě. V Telecomu vystřídá společnost ExMise, která se do finále opakovaného tendru nedostala.