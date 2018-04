EuroTel spustil NetCall-55

Ti, kdo se dne 28.7.99 pokoušeli dovolat do zahraničí ze sítě EuroTel a zkusili štěstí s předčíslím 55, měli o mnoho levnější hovorné. Ano od tohoto dne EuroTel stejně jako Paegas spustil svou internetovou telefonii pro hovory do zahraničí.

Služba je aktivována automaticky všem zákazníkům EuroTelu a to včetně zákazníků, kteří vlastní GO předplacené karty. Zákazník si tak může vybrat, zda využije výhody nižších nákladů se službou EuroTel NetCall-55 nebo zda bude volat do zahraničí standardním způsobem.

"Prostřednictvím služby EuroTel NetCall-55 poskytujeme našim zákazníkům nejlevnější způsob volání do zahraničí. To vše při zachování vysoké kvality hovorů, což považujeme za velice podstatné," uvedl k zavedení této služby Ed Kingman, generální ředitel společnosti EuroTel.

Ceny bohužel od EuroTelu nevíme, ale například minutový hovor do USA přijde zákazníka EuroTelu na 10 Kč včetně DPH. Paradox je ovšem to, že například uživatele GO karet přijde hovor do USA o dost levněji, než například hovor do JTS v naší republice.