Eurotel spustí v květnu rychlou datovou síť

Eurotel oficiálně oznámil, že hodlá v květnu spustit vysokorychlostní datovou síť. Ta bude založena na standardu CDMA2000 pro pásmo 450 MHz. To nyní Eurotel využívá pro analogovou mobilní síť NMT. Licence, kterou má Eurotel pro toto pásmo od Českého telekomunikačního úřadu, mu podle dostupných informací umožňuje provozovat v tomto pásmu i jiné služby než jsou sítě NMT.

O CDMA450 jsme psali již v několika článcích – doporučujeme tento úvodní a tento o pozastavení služby kvůli Českému Telecomu.

Pro koho bude CDMA450?

Eurotel bude prostřednictvím této datové sítě poskytovat jen datové přenosy (půjde tedy o variantu EV-DO). Hlasové služby v tomto pásmu budou poskytovány prostřednictvím sítě NMT. Eurotel by teoreticky mohl poskytovat v pásmu 450 MHz i hlasové služby založené na CDMA2000, ale není k tomu logický důvod – pro hlasové služby stačí GSM a v budoucnu bude lepší použít UMTS.

V tuto chvíli není jasné, jestli bude Eurotel poskytovat síť jako mobilní. Určitě se budete moci pohybovat v rámci jedné buňky, ale není jisté, jestli budete moci udělat handover. Pravděpodobně se ale asi budete moci přesunout do jiné buňky a tam se znovu do sítě přihlásit. Záleží to skutečně na tom, kolik chce Eurotel do této sítě investovat a zda bude poskytovat jen čisté datové služby nebo půjde o mobilní datovou síť.

Velkou neznámou jsou nyní i přenosové rychlosti. Nejrychlejší mobilní terminál má v současnosti přenosovou rychlost 153 kb/s. Teoreticky mohou tyto sítě dosahovat rychlostí přes 2 Mb/s, ale dodavatelé (Lucent, Huawei) hovoří zatím jen o 384 kb/s (jde tedy o stejnou situaci jako u UMTS). Tyto rychlosti pak prakticky vylučují, že by CDMA450 mohlo konkurovat ADSL Českého Telecomu nebo kabelovým televizím. Může to ale znamenat odliv majitelů linek ISDN, kteří je nyní používají především pro přístup k internetu.

Může Eurotel CDMA450 poskytovat?

Podle tiskové zprávy Eurotelu je licence pro pásmo 450 MHz technologicky neutrální a v souladu s evropskou direktivou 2002/21/EC, což umožňuje použít technologie CDMA2000. Eurotel také vylučuje, že by v tomto pásmu mohl nabízet služby někdo jiný, protože celé pásmo použije pro datovou síť a vedle toho bude i nadále provozovat mobilní síť NMT (nabízí ji pod obchodním názvem Tip).

Eurotel získal licenci na pásmo 450 MHz v roce 1991. Ta platí až do roku 2011. Podle Eurotelu byla tato licence v přepočtu na šířku frekvenčního pásma dražší než za kolik byly dnes prodávány licence na UMTS.

Již dříve oznámil T-Mobile, že pokud bude síť založenou na CDMA2000 v pásmu 450 MHz poskytovat Eurotel, chce mít T-Mobile možnost poskytovat tyto služby také. Pokud by Eurotel v tomto pásmu datové služby neposkytoval, nebude to chtít dělat ani T-Mobile. Podle dřívějšího vyjádření mluvčího T-Mobile Jiřího Hájka firma zahájila jednání s ČTÚ o možnosti přidělení licence v tomto pásmu.