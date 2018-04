Eurotel, Sony Ericsson a normy pro MMS: tři ve při

Multimedální zprávy jsou mladé, a proto se nelze divit, že je provázejí dětské nemoci. Na trhu jsou momentálně dva telefony, které umějí s MMS zprávami pracovat – je to Nokia 7650 a Sony Ericsson T68i. Na první pohled je mezi těmito přístroji rozdíl, především ve velikosti přístroje a také překvapivě ve velikosti displeje.

Naši největší mobilní operátoři – Eurotel a T-Mobile – službu MMS již spustili, dokonce se přeli o to, kdo byl první. (zde si přečtěte, že náskok Eurotel se počítal v pouhých hodinách…). Eurotel zároveň pružně spustil informační kanály; uživatelé si mohou vybrat zasílání MMS z oblasti, která je zajímá, a předpověď počasí dostávají zdarma. (T-Mobile v nejbližší době spuštění podobných infokanálů chystá.)

Brzy potom, co první MMS dorazily do mobilních telefonů, začaly se ozývat nespokojené ohlasy – kdo byli ti nespokojenci? Byli to majitelé mobilů Sony Ericsson T68i. Je pěkné, když se člověk každé ráno dozví, jaké bude počasí. Není ale pěkné, když z meteorolgické mapky, která na telefon dorazila, vidí pouze polovinu. Je to tak: MMS zprávy od Eurotelu na T68i téměř nejdou číst. Mapka se směrem dolů posouvá velmi velmi pomalu, do stran se ovšem neposouvá vůbec. V čem je problém?

Eurotel odesílá své MMS zprávy ve tvaru pro Nokie 7650, která má rozlišení displeje 176 x 208 bodů. Velikost meteorologické mapy je 160 x 120 bodů - je tudíž logické, že Nokia 7650 nemá se zobrazením obrázků problémy. Sony Ericsson má displej o rozlišení 101 x 80 bodů, obrázek je pro tento displej příliš velký a, jak bylo řečeno, navíc jím nelze posouvat do stran, dolů jen ztěžka. „MMSky jsou nepoužitelné a rovnou je mažu,“ napsal nám nespokojený čtenář.

K problému s přijímáním MMS se společnost Sony Ericsson vyjádřila v poměrně ostrém prohlášení: „Je třeba zdůraznit, že u žádného operátora se problémy s používáním služby MMS prostřednictvím telefonu Sony Ericsson T68i nevyskytly – tento telefon totiž ve všech parametrech vyhovuje předepsaným standardům MMS. Podle našich informací se zmíněné problémy vyskytují pouze v síti jediného operátora v ČR – ve společnosti Eurotel. Na vině je nekorektní implementace MMS centra, která nereflektuje parametry mobilního telefonu Sony Ericsson T68i a zasílá MMS zprávy ve formátu konkurenčního telefonu, přestože toto MMS centrum okamžitě po odeslání notifikace na mobilní telefon zjistí, jaký telefon bude MMS zprávy přijímat. MMS centrum Eurotelu však odmítne aktualizovat profil T68i, který je dle standardu volně dostupný na internetu.“

Ti lidé v Eurotelu jsou ale oškliví, že? Nejsou ochotni své MMS zprávy přeformátovat do správné formy pro T68i, že? Například v informačních MMS kanálech na serveru iDnes můžete už při objednávání služby volit, pro jaký mobil budou zprávy určeny. Pozeptali jsme se programátorů na grafický standard pro MMS zprávy a zjistili jsme, že Eurotel sice rozesílá MMSky, které odpovídají profilu Nokie 7650, jenže tento profil odpovídá normám, které byly pro MMSky stanoveny – v nich je například uvedeno, že obrázky mají mít maximální rozměr 160 x 120. „The maximum guaranteed image resolution is 160 pixels wide by 120 pixels high, larger images are suported, but need to be converted for the target device.“ Citovali jsme z dokumentu, který je umístěn ve vývojářské sekci webových stránek společnosti Ericsson…

Na které straně je tedy vina? Téšedesátosmička platí za své prvenství na trhu – při jejím uvedení žádné pevné normy pro MMS zprávy ještě neexistovaly. Eurotel měl rozesílat své MMSky i ve formě vhodné pro mobily Sony Ericsson, jenže jejich stávající podoba normám odpovídá. Proto mohl mluvčí Eurotelu říct, že "naše MMS centrum odpovídá, stejně jako formát MMS zpráv, všem MMS standardům, které jsou pro tuto službu dané a které by měly podporovat i všechny nabízené mobilní telefony na našem trhu". Určitě má pravdu. Ale také nám řekl, že „MMS technologie se stále vyvíjí a společnost Eurotel se samozřejmě tomuto vývoji přizpůsobuje" – řečeno běžným jazykem: Eurotel bude své MMS centrum vylepšovat, a tak vyřeší problémy s odesíláním MMS zpráv. MMS centrum rozpozná, o jaký typ mobilu se jedná (že to MMS centra umějí, nám potvrdil i zástupce T-Mobilu), a podle toho zašle správný formát MMS zprávy.

Nové technologie mají dětské nemoci, rodiče i strýčkové budou muset být trpěliví. Jinak MMS nepřinesou operátorům-rodičům v budoucnu zisk a uživatelům-strýčkům informační hodnoty…