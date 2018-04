EuroTel snižuje ceny dotovaných telefonů i sad

Příjemné překvapení připravil EuroTel svým potenciálním zákazníkům - během tohoto týdne se dostávají na trh sady za snížené ceny a nový dotovaný telefon.

Novým dotovaným telefonem je Ericsson A1018, jehož recenzi jsme předvídavě přinesli před několika dny. Za cenu 995 Kč tak můžete přijít k lacinému telefonu vybavenému dualbandem, SIM Tookitem (u EuroTelu nevyužijete), časem i datumem a většinou funkcí známých z telefonů Ericsson. Více názorů se dozvíte v recenzi, telefon má v ceně navíc SIM Lock, tedy zámek na síť EuroTelu. Telefon se dodává v různých barvách čelního panelu - modrá, zelená a šedá.

Dalším telefonem je rovněž Ericsson, tentokráte již starší singleband model GF768. Těch mají u Ericssonu zřejmě dostatek a tak je EuroTel dotuje za 995 Kč - nicméně telefon dnes již nestačí hlavnímu proudu, ale jako dotovaný telefon může stále prokázat cenné služby a tak hlavní výhradou k němu za tu cenu zůstává displej.

O tisícikorunu zlevňuje předplacená sada Go Fun s Alcatel One Touch Max - ta se dostává na úroveň 4495 Kč. O pětistovku jde dolů Philips Savvy se svými Go Smajlíky - nová cena této sady je 5495 Kč.

Od 20. září 1999 je také možno u EuroTelu zakoupit předplacenou sadu s Nokia 3210, o čemž jsme vás informovali s předstihem v tomto článku, stejně jako o dotaci superlehkého Panasonic GD90. Recenze ostatně viz rubrika Telefony.