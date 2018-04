Eurotel SmartPhone II - Ferda Mravenec, práce všeho druhu

Když v létě roku 2003 začala společnost Eurotel prodávat chytrý telefon s operačním systémem Microsoft Windows Smartphone 2002, pokřtila jej Eurotel SmartPhone. Nyní na náš trh přichází nástupce tohoto telefonu pojmenovaný Eurotel SmartPhone II a postavený na novějším operačním systému Microsoft Windows Mobile 2003 Smartphone Edition.

Jde o výrobek s označením 8010 společnosti Qtec, která jej vyrábí dle licence společnosti HTC (odtud pochází také další krycí jméno HTC Typhoon). Tento telefon přeprodává stejně jako Eurotel i několik dalších firem, a tak nese v dnešní globální společnosti mnoho dalších jmen, mj. např. Orange SPV C500, Audiovox SMT5600 nebo T-Mobile SDA (ten je ale vybaven jiným krytem).



Vzhled - malý, ale trochu chladný

Eurotel SmartPhone II je v základu telefon klasické koncepce. Jedná se o kompaktní přístroj s velkým displejem a klávesnicí na čelní straně. Design tohoto telefonu je spíše účelný než by budil pozornost, ale přesto působí docela příjemně. Plastové tělo se stříbrnou metalízou a černými boky má oválné hrany a shora dolů se mírně zužuje. Rozměry 108 × 46 × 18 mm a hmotnost 103 g jsou v kategorii chytrých telefonů naprosto bezkonkurenční a snesou srovnání i s běžnými telefony.

Při prvním pohledu na telefon jistě pozorovatele zaujme rozměrný transflexivní LCD displej o velikosti 35 × 44 mm (úhlopříčka displeje je 2,2”). Je schopný zobrazit 65 636 barev v rastru 176 × 220 bodů a musíme říct, že se jedná o velmi kvalitní displej. Občas se sice trochu při pohledu z úhlu zaleskne, ale to mu na kvalitě příliš neubírá. Pokud se obáváte, že vám takový displej vydrancuje baterii za odpoledne, máme pro vás dobré zprávy. Li-ion baterie o kapacitě 1050 mAh má podle výrobce vydržet přes pět dnů v pohotovosti nebo čtyři hodiny hovoru. Během testování, kdy jsme telefon vůbec nešetřili, nám vydržel v průměru tři a půl dne.

Nad displejem uprostřed je oválný otvor sluchátka, vpravo LED dioda informující o stavu zařízení. Pod displejem snadno nahmátnete dvě multifunkční tlačítka, dále tlačítka Home, Back, Send, End a pětisměrnou navigační klávesu. Ještě níž je numerická klávesnice tvořená plastovými tlačítky uspořádanými do vystupujících příčných „nudliček“.

Na levém boku se nachází kolébkové pro nastavení hlasitosti, kterým je možné spustit i diktafon a hlasové ovládání. Na stejném místě na protějším boku pak nahmátnete tlačítko pro spuštění aplikace fotokamery. Na horní hraně našlo své místo tlačítko Power a sklíčko chránící infraport, spodní hrana hostí tradiční konektory sluchátek a mini USB.

Zadní stranu přístroje okupuje hned nahoře logo Designed for Windows Mobile, pod nímž jsou v oválu umístěny čočka kamery a zrcátko pro pořizování autoportrétů. Nechybí zde ani gumová krytka, pod níž se skrývá konektor pro připojení externí antény. Po odsunutí krytu baterie a jejím vyjmutí se naskytne pohled na SDIO slot pro vložení miniSD paměťové karty umístěný uprostřed a pod ním zámek SIM karty.

Klávesnice a ovládání

Eurotel SmartPhone II je malý telefon a díky tomu padne dobře do ruky. Tlačítka klávesnice vystupují cca 0,5 mm nad okolní povrch a dávají velice dobrou jistotu stisku. Zkrátka je radost na klávesnici psát. Výhrady ale máme k pětisměrnému ovládacímu tlačítku. To se podobá válečku s podélným výstupkem, pomocí kterého lze s válečkem pootočit o cca 20° nahoru i dolů. Tím ovládáte pohyb kurzoru v příslušném směru. Stiskem válečku na levé nebo pravé straně ovládáte pohyb kurzoru do stran, stiskem uprostřed výstupku potvrzujete aktuální volbu.

Váleček má ale dost vysoký zdvih (téměř dva milimetry), a tak se potvrzení volby může stát malým hororem, pokud nemáte zrovna dvakrát citlivé prsty. V prvních dnech budete určitě při potvrzování volby potřebovat v průměru více než jeden pokus, ale pokud vydržíte, dá se na to zvyknout. Celá klávesnice je pak podsvětlena modrým světlem, které je dostatečné i pro práci s telefonem v absolutní tmě.



Operační systém

Prostředí Eurotel Smartphone II je zcela lokalizováno do češtiny. S operačním systémem Windows pro PC toho ve skutečnosti kromě názvu moc společného nemá, snad jen podobné principy v ovládání. Home obrazovka je základním kamenem mobilních Windows pro smartphony. Uživatel má možnost zvolit si několik oficiálních vzhledů této obrazovky od Microsoftu, a jeden od Eurotelu. Ten ale za povedený zrovna považovat nelze. Naštěstí je na internetu k dispozici ke stažení mnoho dalších.

Samotná nabídka Start je pak tvořena dlouhým seznamem jednotlivých programů a aplikací, který je stránkován vždy po osmi položkách a je zakončen složkami s hrami a příslušenstvím. Programy OS řadí podle času instalace, což seznam aplikací činí značně nepřehledným. Zde by neškodilo, kdyby Microsoft společně s operačním systémem přinesl i možnost organizace tohoto seznamu. Prozatím můžete použít například aplikaci Jeyo Personalizer, ale bohužel se jedná o komerční program. Operační systém Windows Mobile samozřejmě umožňuje svým uživatelům instalovat i další programy od nezávislých tvůrců aplikací a máte tedy vždy možnost nainstalovat si takový software, který vám vyhovuje a pokryje vaše potřeby.



Telefonování, zprávy

Eurotel SmartPhone II je tribandový (900/1800/1900 MHz) GSM telefon a telefonovat s ním je opravdová radost. Sluchátko nabízí příjemně hlasitý a velmi čistý zvuk, druhou stranu dobře slyšíte i v hlučnějším prostředí. V případě potřeby je možné použít také přiložená sluchátka.

Pokud chcete vytočit některé číslo z vašeho telefonního seznamu, začněte psát jeho jméno pomocí T9 a ihned se provede výběr z telefonního seznamu, který se s přibývajícími znaky stále zužuje. Také nezáleží na tom, jestli máte napsáně nejdřív jméno a pak příjmení, telefon hledá řetězce znaků kdekoliv v textu. Komunikace s okolím, ať už s jinými telefony nebo PC, je zajištěna IrDA portem, vestavěným Bluetooth verze 1.1 nebo miniUSB konektorem.

Messaging, Internet

Nový chytrý telefon společnosti Eurotel má pro rychlejší psaní implementovánu technologii T9 společnosti Tegic Technology. Psaní zpráv s využitím českého prediktivního slovníku je tak velice pohodlně a rychle, bez zbytečných stisků navíc. Aplikace Zprávy, která je pro psaní zpráv využívána, umožňuje v jednotném prostředí vytvářet SMS i MMS.

Kromě toho zde můžete číst e-mailovy synchronizované z MS Outlook a také založit jeden e-mailový účet, který může v zadaném intervalu stahovat pomocí protokolů POP3/IMAP4 poštu. Poštu je samozřejmě možné i odesílat s využitím protokolu SMTP. Co se nám velmi líbilo, byla možnost čtení mailových zpráv již v průběhu stahování ze serveru.

O tzv. Instant Messaging rozšiřuje možnosti zpráv aplikace MSN Messenger, která pracuje s populární službou MSN. Pokud byste chtěli pracovat s jinými službami, doporučujeme nainstalovat např. Agile Messenger. Tento messenger vám umožňuje odesílat zprávu přes oblíbené služby ICQ, Yahoo! MSN a AOL. I zde používáte prediktivní slovník T9, psaní je tedy komfortní.

Implementované datové přenosy GPRS třídy 10 můžete využít i k prohlížení WWW stránek. Již ve výchozím nastavení je telefon vybaven WWW prohlížečem Internet Explorer, se kterým je toto možné. Pokud ale chcete využít maximum možností Eurotel SmartPhone II, vyzkoušejte Opera Browser, který je prozatím zdarma. Tento prohlížeč posouvá prohlížení WWW stránek na kvalitativně vyšší úroveň díky implementované technologii SSR (Small Screen Rendering – přizpůsobení formátování obsahu velikosti obrazovky). Ta po odfiltrování formátování umožňuje pohodlně i na menším displeji přečíst skutečné informace – text i obrázky.



Kontakty, kalendář - nemá chybu

Přepisovat ručně sáhodlouhý telefonní seznam do nového telefonu je brigáda na víkend, a tak nejspíš oceníte možnost přenést kontaktní údaje pomocí synchronizace ze svého osobního počítače. ActiveSync, aplikace pro synchronizaci chytrých telefonů se stolním počítačem, umožňuje přenést během několika okamžiků do vašeho telefonu všechny kontakty z MS Outlook, popř. MS Exchange.

Záznamy v telefonním seznamu mohou být velice podrobné. Uchovávají se nejen jméno, příjmení, telefonní čísla, e-maily, adresy nebo fotografie pro identifikaci volajícího, ale i takové údaje jako např. jméno manželky, výročí, děti, atd. Pokud tedy používáte MS Outlook, a tam si u kontaktů vedete rozsáhlou agendu o přátelích nebo obchodních partnerech, po synchronizaci budete mít všechny tyto údaje vždy u sebe.

Kalendář, který je standardní součástí OS, umožňuje pohodlně a přehledně zobrazit seznam plánovaných akcí nejen v zobrazení pro příslušný den, ale i týden a měsíc. Práce s ním je snadná. S přístrojem navíc získáte i aplikaci Intellisync pro vzdálenou synchronizaci kontaktů a kalendáře s Exchange servery. Tuto službu ale musíte mít aktivovánu, aby byla aplikace funkční.



Multimedia - VGA už není nic extra

Eurotel SmartPhone II je vybaven vestavěnou VGA kamerou. Tato kamera umožňuje pořizování fotografií v rozlišení 640 × 480, 320 × 240 a 160 × 120. Přístroj je vybaven i digitálním zoomem, ten však můžete použít pouze u menších rozlišení. Kamera nabízí snímání v několika režimech - auto, denní světlo, jasné světlo, světélkující, noc. Režimy sice kvalitu snímání ovlivňují, ale opravdu jen minimálně. Pokud jsou špatné světelné podmínky, nepomůže ani nastavení režimu noc a na pořízené fotografii není nic vidět.

Kameru, včetně digitálního zoomu, je možné použít i pro snímání videosekvencí ve formátu MPEG-4. Jejich velikost je dána jen volným místem v paměti přístroje. Pokud tedy používáte paměťovou kartu, můžete pořídit i hodiny videozáznamů. Kvalita odpovídá rozlišení 176x144 i MPEG-4 formátu. Fotografie a pořízená videa lze prohlížet a přehrávat v přiložené aplikaci Multimedia Album.

Aplikace Windows Media umožňuje přehrávat audio soubory formátů WAV, WMA, AMR, AMR-WB, AAC, AAC+ a MP3 stereo. Slušných 32 MB základní paměti v kombinaci s větší paměťovou kartou a přiloženými sluchátky tak promění SmartPhone II v solidní MP3man.



Hodnocení



FOTOGALERIE ZDE

Eurotel SmartPhone II lze bez mrknutí oka označit jako výborný telefon. Konstrukce působí velmi bytelně a displej je mnohem větší, než jak bývá u telefonů těchto rozměrů zvykem. Bohatou nadílku funkcí navíc doplňuje otevřený operační systém, který umožňuje telefon rozšiřovat o téměř libovolné programové vybavení. Pokud to vše zabalíte do telefonku o rozměrech 108 × 46 × 18 mm, možná mu i odpustíte trochu krkolomné ovládací prvky.

Pro další chybičky nemusíme chodit příliš daleko. EDGE by se tomuto modelu hodilo jako sůl, SmartPhone II má tak jediné štěstí, že Eurotel tuto technologii zatím nenabízí. Nepříliš zdařile hodnotíme také design přístroje, který je příliš chladný a účelový. Pro krásu si tak Eurotel SmartPhone rozhodně nikdo kupovat nebude. Můžete namítnout, že pro toho jej ani nikdo nedělal, ale špetka elegance by mu rozhodně neuškodila.

Celkově toto zařízení hodnotíme velice dobře. Můžeme ho bez obav doporučit i uživatelům, kteří dosud žádné zkušenosti s chytrými telefony nemají.