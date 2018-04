Eurotel Smartphone – téměř dokonalý, ale pomalý (první dojmy)

Náš dojem z chytrých telefonů byl až dosud rozpačitý. Zařízení vypadalo příliš jako kapesní počítač a nedalo se s ním pořádně telefonovat, nebo šlo spíš o telefon, který měl nepoužitelný organizér, polofunkční Bluetooth, ale byl natolik velký, že jej vývojáři museli vydávat za chytrý, aby o něj byl zájem. Takže jedinými použitelnými přístroji byly Nokia 9210i a Sony Ericsson P800. Oba telefony jsou ale příliš velké.

Eurotel Smartphone je první mobil, který má funkčnost chytrých telefonů (vlastní operační systém a možnost spouštět aplikace, perfektní organizér a sychronizaci), a přitom je to stále ještě telefon, který se přirozeně používá. Při jeho používání nemáte, že jde o velkou placku. Smartpnohe rozhodně nepatří k nejmenším mobilům na trhu, velikostí je srovnatelný s manažerskými Nokiemi 6210 či 6310(i). Ale velmi dobře se drží v ruce a pohodlně se ovládá. Funkcemi a možností operačního systému rozhodně nekonkuruje kapesním počítačům, ale nabízí mnohem více než současné mobilní telefony.

Výsledek symbiózy Microsoftu a taiwanských výrobců

Eurotel Smartphone vyrábí taiwanská firma HTC, která má na svědomí kapesní počítače iPaq i chytré mobily Eurotel Dataphone, T-Mobile MDA a podobná zařízení známá od zahraničních operátorů. Eurotel Smartphone vychází z modelu, který HTC nazývá Smartphone (či Qtek 7070) a které možná znáte jako Orange SPV. Eurotel Smartphone v současnosti nemá češtinu, na té se ještě stále pracuje.

Jak již bylo naznačeno výše, Eurotel Smartphone používá operační systém Microsoft Smartphone 2002. Ten vychází z platformy Windows CE a je přizpůsobený právě pro chytré telefony, které se ovládají jenom klávesami a nikoliv prostřednictvím dotykové obrazovky, jak je zvykem u Microsoft Pocket PC a starších verzí Windows CE. Musíme se přiznat, že po jednodenním používání nám ovládání klávesami dělá ještě trošku problémy. Intuitivně totiž používáme klávesu červené sluchátko jako korekční (funguje tak u spousty telefonů), přestože Eurotel Smartphone má speciální korekční tlačítko (pod červeným sluchátkem), která slouží i pro návrat ve struktuře menu.

Stejně tak je nutné si zvyknout na to, že základní systémovou obrazovku je možné vyvolat stiskem vyhrazené klávesy s ikonou domku. Nokia 7650 či 9210i je mnohem intuitivnější. Eurotel Smartphone má ale přirozenější ovládání než například Sony Ericsson P800. Naštěstí se počet přehmatů snižuje a daří se nám mobil ovládat stále rychleji.

Poněkud nás překvapuje, že přestože je uvnitř Smartphone procesor OMAP od Texas Instruments taktovaný na 120 MHz, je celý systém zřetelně pomalý. Procesor OMAP by přitom měl být optimalizovaný právě pro systém Microsoft Smartphone a Microsoft sliboval, že se přizpůsobí i tomuto procesoru. Frekvence 120 MHz už by dnes ve světě Windows CE byla nedostatečná, ale chytrým telefonům by stačit měla. Zřejmě se nedá předpokládat, že by Microsoft svůj operační systém optimalizoval v době, kdy stačí použít rychlejší procesor. Proto můžeme jenom doufat, že tyto rychlejší procesory se brzy začnou ve Smartphonech používat.

Telefonování bude vyhovovat

Telefonování s Eurotel Smartphone je velmi jednoduché a pohodlné. Už při vytáčení čísla se prohledává telefonní seznam. Text se ale nehledá od začátku jmen či příjmení, ale kdekoliv v záznamu. Požadované písmeno ani nemusíte mačkat několikrát, algoritmus bere v úvahu všechny možnosti - funguje podobně jako známá T9. Nejlépe bude asi ukázat si hledání v seznamu na příkladu. Řekněme, že chcete volat autora článku. Stačí stisknou postupně klávesy 5 (jkl) 6 (mno) 2 (abc). Výběr se zúží na všechny záznamy obsahující kombinaci písmen ve stisknutém pořadí. Joystickem už stačí nalistovat požadované jméno, nebo pokračovat v zadávání písmen.

Pokud nechcete hledat jméno, ale chcete zadat číslo, které si pamatujete, a rovnou volat, potom jednoduše číslo zadejte a stiskněte klávesu zelené sluchátko. Operační systém telefonu stejně nezahálí, a pokud máte číslo v seznamu uložené, zobrazí jméno majitele.

Z mobilu můžete posílat e-maily, multimediální i krátké textové zprávy. Vzhledem k možnostem hledání v seznamu asi leckoho překvapí, že Eurotel Smartphone neumí systém rychlého psaní T9 či podobný (Zi, iTap). Věříme, že se velmi rychle objeví aplikace, která rozšíří možnosti zařízení o podporu T9. Oceníte to především při psaní delších textů.

Není pro každého, ale svým majitelům bude plně vyhovovat

Eurotel Smartphone si asi nepořídíte proto, abyste na tomto přístroji hráli hry (ty nejsou předinstalovány). To, čím si vás může získat, je především dokonalá synchronizace s Outlookem ve stolním počítači, velmi přehledný a především funkční kalendář a plnohodnotný úkolovník. Pokud máte kapesní počítač jen k tomu, abyste věděli, kde máte v kolik být, co přesně máte dělat a měli při sobě všechny kontakty, potom je Eurotel Smartphone přesně pro vás.

Za největší nedostatky Smartphone považujeme pomalé menu a nepřítomnost T9 a Bluetooth. Systém T9 by neměl být problém přiinstalovat, ale s Bluetooth si jenom software neporadí. Je pravda, že mobil se dá s počítačem spojit prostřednictvím infračerveného přenosu nebo dodávaného kabelu USB, ale Bluetooth se již dnes u mobilů pro práci stává standardem pro připojování příslušenství.

Jestli očekáváte multimediální stroj, rozhodně vás tento mobil nezaujme. S telefonem se sice dodává digitální foťák a multimediální přehrávač a prohlížeč v mobilu si poradí i s hudbou a videoklipy a dokonce i se streamovaným videem, ale tyto možnosti by neměly být tím, kvůli čemu si tento chytrý mobil koupíte. Pokud ale nutně potřebujete mít s sebou Outlook v kapse, potom si jistě 19 tisíc za nedotovaný chytrý telefon (13 tisíc s dotací, obě ceny s DPH) jistě ospravedlníte.