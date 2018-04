EuroTel si pochvaluje nárůst klientů

Společnost EuroTel Praha poskytovala na konci října 1998 služby pro více než 525.000 zákazníků. Jubilejního, půlmiliontého zákazníka společnost EuroTel Praha zaregistrovala letos v září. Na konci roku 1997 používalo mobilní telefony v sítích EuroTel přibližně 350.000 zákazníků, což znamená, že v období leden - říjen 1998 vzrostl celkový počet zákazníků o 50 %.

Společnost EuroTel Praha zároveň - díky roamingovým dohodám - poskytla v období jednoho roku své služby přibližně 1,5 miliónu zákazníků, kteří navštívili Českou republiku.

"Přirozeně, vzhledem k takové poptávce, pokračujeme ve výrazných investicích do kapacity a kvality služeb našich sítí," uvádí Jamie Macdonald, ředitel provozní divize společnosti EuroTel. "V současné době, kdy pokrytí signálu sítě EuroTel GSM Global dosahuje celonárodního měřítka, zaměřujeme se na další zvyšování kvality pokrytí, zejména na zvyšování pokrytí uvnitř budov ve velkých městech," prohlásil Jamie Macdonald. "Přestože je naše pokrytí téměř celonárodní, i letošní investice do dalšího rozvoje pokrytí, do kvality signálu a do podpůrné infrastruktury dosáhnou částky 6 miliard korun," dodal Jamie Macdonald. "Na základě tohoto rostoucího trendu předpokládáme, že počet uživatelů mobilních telefonů v České republice překročí v roce 1999 hranici 10%," říká Jamie Macdonald, ředitel provozní divize společnosti EuroTel.

"Výnosy z provozní činnosti překročily za prvních 9 měsíců tohoto roku 10,5 miliardy korun, což v meziročním srovnání představuje nárůst o 40 %, tj. více než 3 miliardy korun," řekl Michal Heřman, finanční ředitel společnosti EuroTel Praha.

V období leden - září 1998 výrazně vzrostl také čistý zisk i další klíčové finanční ukazatele. EuroTel má přístup k úvěrovým zdrojům v celkové výši 400 miliónů USD.

K 01.10.1998 se novým výkonným ředitelem společnosti EuroTel Praha stal Ed Kingman, dříve výkonný viceprezident a provozní ředitel firmy Iusacell, dceřinné společnosti Bell Atlantic působící v Mexiku. "Edovo působení v České republice bude vycházet z rozsáhlých zkušeností, které získal v různých telekomunikačních společnostech ve Spojených státech a v dalších zemích i při transformaci firmy Iusacell ve veřejně obchodovanou společnost," řekl Bessel Kok, předseda rady vlastníků společnosti EuroTel Praha. "EuroTel se pod vedením Eda Kingmana zaměří na poskytování služeb nejvyšší kvality, rozšíření nabídky a na získání jubilejního, tentokrát již miliontého zákazníka," dodal Bessel Kok.

EuroTel nedávno představil nové, moderní služby pro firmy i individuální zákazníky. V současné době EuroTel nabízí program T!P TOP, který je jediným standardním programem s nulovým paušálním poplatkem v České republice. EuroTel zároveň rozšiřuje svou nabídku pro firmy a instituce o služby CONEX, GSM PROMPT a GSM LIMIT, které byly vytvořeny s cílem pomoci velkým zákazníkům lépe kontrolovat jejich náklady na provoz stovek a tisíců mobilních telefonů.

Vývoj počtu zákazníků.

1991 1993 1994 1995 1996 1997 19981) POČET 4 600 11 000 27 500 45 800 168 400 350 000 525 000