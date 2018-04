EuroTel se rozhodl Go roaming zasponzorovat

Spolu s chystaným uvedením služby Go roamingu do veřejného testovacího provozu se EuroTel rozhodl pokračovat ve své strategii zvýhodněných testovacích cen a podobně jako u spuštění sítě v Metru přijde se zajímavou nabídkou určenou všem testerům Go roamingu.

Majitelům Go karet, kteří protelefonují do 31. sprna 1999 nějaké kredity za odchozí hovory - tedy telefonáty ze zahraničí - EuroTel tyto kredity vrátí až do výše 500 Kč. Tuto protelefonovanou sumu EuroTel připočte klientovi na jeho Go kredit v září. Nabídka se tedy nevztahuje na příchozí hovory v roamingu!

EuroTel touto akcí pokračuje v nabídce, kterou učinil pro nové klienty svých klasických tarifů - těm nabídl kredit až do výše 1000 Kč na využití roamingu. Tato nabídka má svoji logiku. Klient jednak pomůže otestovat funkčnost systému Go roaming v nejrůznějších státech, ale také si navykne na používání roamingu a příště již bude utrácet svoje vlastní penízky snadněji.

Pozor, Go kartu lze nabíjet i v zahraničí stejným postupem, jako doma. Proto si do ciziny můžete v klidu vést balíček Go kuponů a v některých turistických centrech, kde je větší koncentrace českých turistů, můžete vypomoci nešťastníkům, kterým kredity došly.

Z roamingu nelze odesílat SMS (zatím), lze je jen přijímat - zdarma.