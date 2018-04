EuroTel se chce před Vánoci rozdat

Mnoha speciálních nabídek všech tří operátorů, které jsou spojeny s Vánoci, jsme si již mohli všimnout v uplynulých týdnech. Svátky klidu, míru, dobré pohody a hlavně velkých investic do dárků se samozřejmě nedají přehlédnout. EuroTel, který již dříve nabídl kupóny v hodnotě 300,- Kč a headsety , se rozhodl vhodit do svého santaklausovského pytle další dárek. Od prvního prosince budou Go sady obsahovat navíc ještě jednu SIM kartu. V balení tedy naleznete karty dvě, obě s tarifem GO.

Tato přidaná karta není narozdíl od té první přednabitá a je bez zapojené Záznamové služby (tu je možné si kdykoliv bezplatně aktivovat). Tyto nové vánoční sady obsahují, stejně jako již dříve, kupón v hodnotě 300,- Kč (a první SIM je nabitá na 500,-). Koupí tedy můžete ušetřit 1495,- Kč, které byste jinak zaplatili za Go kartu. Protože ta je normálně nabitá na 500 korun, skutečná cena tohoto dárku je přesně 995 Kč.

Speciální nabídka vánočních Go se netýká zvláštních sad, a to Go Felicia, Go Delta Project a malé Go sady určené pro Mobil+.

Takto tedy od 1.prosince bude vypadat nabídka speciálních vánočních GO sad: