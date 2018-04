EuroTel se brání podvodům s Go

Existuje několik způsobů, jimiž lze z Go karet odčerpávat kredit, který jste do nich neinvestovaly. Některé spatřily světlo světa na Silicon hillu - tedy na strahovských kolejích - a jsou poměrně složité, jiné jsou triviální a využívají chyby ve firmware mobilních telefonů. O jednom takovém případu jsme reportovali nedávno, kdy šlo o Ericsson GH688.

Obdobný postup funguje i na populárním GA 628, jenom se po stiksu 0# neobjeví "POSLEDVOLANÉ", ale displej je prázdný, jinak je vše stejné. GA628 nemá položku "Info", ale zobrazuje "Kredit" a ten se neodečítá.

Je zřejmé, že zapůjčit si od kamaráda dotovanou GA628 je podstatně pohodlnější a jednodušší, než cosi letovat na emulátoru SIM karet. EuroTel se tedy rozhodl proti zlodějům zneužívajících slabin Go karet zakročit rázněji.

Je patrně známo, že EuroTel (stejně tak, jako jiní operátoři) používá systém, který hlásí podezřele drahé hovory. Pokud na kartě s režimem Start bylo doposud utráceno pár stovek a najednou je protelefonováno během několika dní několik tisíc, je upozorněna obsluha z oddělení podvodů, která se s klientem spojí a pokusí se mazaně zjistit, o co jde - případně SIM kartu ihned odpojí.

Na tento systém byly nově napojeny i Go karty. Pokud tedy z Go karty provoláte nápadně vysokou částku, můžete se těšit na odpojení během dvou - tří dnů. Pokud si půjdete stěžovat, bude vám na servisním oddělení EuroTelu řečeno, že jste používal telefony Ericsson v rozporu s příručkou, což se nesmí. Ejhle - jste to najednou vy, kdo může za chyby firmware.

Je tedy třeba počítat s tím, že ačkoliv na to EuroTel nemá žádný právní nárok, je možné, že Go karta bude v případě "podezřelých" telefonátů deaktivována a EuroTel odmítne vám ji opětovně připojit.

Relevantní odkazy: