EuroTel rozšiřuje služby zákazníkům o Informační servis

InfoText, tedy zasílání informací pomocí krátkých textových zpráv, si u EuroTelu získal poměrně velkou oblibu. Rozsáhlé informace ČTK umožňují denně utratit desítky i stovky korun za aktuální informace. Nyní EuroTel přichází s nabídkou služeb, jež nejsou zadávány přes SMS zprávy, ale vyřizujete je normálním telefonátem. Tyto služby dostávají název Informační servis a kromě styku se systémem Konverzant (znáte jej z infolinky) se setkáte i s živým operátorem.

Princip služeb je jednoduchý - služby jsou rozděleny do tří okruhů: základní služby, rozšířené služby a poštovní služby. Každý z okruhů má své telefonní číslo, na němž je rozcestník do jednotlivých služeb nabízených daným okruhem. Kromě toho se lze dostat přímo do požadované služby přímým číslem.

Podotýkám, že celá služba má být v provozu od 1. prosince 1998 a já jsem si ji prohlížel v listopadu. Některé služby totiž čísly neodpovídaly tomu, jak je uvádí EuroTel v oficiálním přehledu, ale nevím, zda se to do oficiálního spuštění neupraví, takže uvádíme oficiální přehled.

Název a telefonní číslo Obsah Info linka

Základní služby

tel. číslo: *900

cena 12,50 Kč/min s DPH Automatické služby: Přesný čas Vyrušení telefonem a buzení SMS automatické odesílání zpráv (momentálně je zde ale Sazka) Info linka

Rozšířené služby

tel. číslo: *911

cena 19,85 Kč/min s DPH Automatické služby: Biorytmy Horoskopy Vtipy a aforismy Předpověď počasí Informace pro motoristy

Služby s operátorem 6. Jízdní a letové řády

7. Kulturní kalendář

8. Programy televize

9. Informace z obchodního a živnostenského rejstříku

10. Měnové kurzy, úroky a služby bank "Vánoční balíček" pro ty, kdo nakupují na poslední chvíli. 11. Prodej vánočních stromků

12. Prodej vánočních kaprů

13. Otevírací doby velkých obchodních domů Poštovní služba

tel. číslo: *922

cena 14,60 Kč/min s DPH 1. Krátké textové zprávy SMS na GSM telefony (pouze EuroTel!)

2. Krátké faxové zprávy

3. Posílání e-mailů

Jak vidno, ceny nejsou nízké, ale korespondují například s jinými poplatky za audiotextové služby. Na tyto čísla nejsou uplatňovány volné minuty. EuroTel na této službě spolupracuje s firmou Creatis, a.s. a oba říkají, že obsah nabídky se bude měnit dle zájmu zákazníků. Zatím je trochu nepříjemné, že SMS zprávy lze posílat jen v síti EuroTelu, je škoda, že to nelze do Paegasu.