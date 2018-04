Eurotel: "Rozšíříme nabídku CDMA terminálů, zavedeme PCMCIA karty"

Dobrý den,zajímají,kdy budou zmeny u tarifů Go,především Quatro Go,které v špičce do ostatních sítí 11,10 za min.mimo 9,20 tj.moc a sms 3,70 jste nejdražší,a další zbytečný tarif 7,50 za 1 min a druhá za 5,50 tj.moc kdy mužem očekávat snížení a sjednocení cen?Diky.

Qutro Go je velmi populární tarif, máme řadu zákazníků, kteří jsou spokojeni. Zákazník má možost tento tarif změnit a zvolit si takový tarif, který muý vyhovuje. Tento tarif je výhodný pro zákazníky, kteří využívají volání mimo špičku na Eurotel nebo pevnou linku. Pokud zákazník má jiný profil volání, může si zvolit tarif, který odpovídá jeho potřebám.

Máte v plánu rozšiřovat pokrytí CDMA? Jak to vypadá s implementací technologie EDGE?

Pokrytí CDMA průběžně rozšiřujeme. Pravidelně monitorujeme provoz na síti a nové technologie umitujeme buď na posílení kapacity nebo na rozšíření pokrytí. V tom budeme pokračovat i v nejbližší budoucnosti a rád bych dodal, že stávající pokrytí je více než 70 %.

Dobry den, rad bych se zaptal, jak bude pokracovat rozsirovani pokryti republiky signalem CDMA. Napriklad v Jiznich Cechach je VELMI bidne. Existuje nejaky harmodogram, nebo se pokryti bude rozsirovat "zivelne"? Dekuji za odpoved.

Viz výše. Cílem je nabídnout službu co nejvyššímu počtu zákazníků. Harmonogram průběžně vyhodnocujeme. Jsme si vědomi toho, že Jižní Čechy nejsou pokryty silně.

Spustí Eurotel taky EDGE jako T-Mobile? Pokud ano, tak kdy. O CDMA neuvažuju, nemá pro mě smysl. Potřebuju připojení jak mobilu tak počítače. EDGE se mi zdá pro mě nejlepší volba. Jsem u Oskara a ten nic takového nenabízí, proto přemýšlím o jiném operátorovi. Slyšel jsem, že Eurotel není špatný, ale pokud nenabídne EDGE, nemá pro mě smysl uvažovat ani o něm a přikloním s k T-Mobilu. Proto bych uvítal nějaké informace, zda se to plánuje v Eurotelu a kdy.

EDGE jsme vyhodnocovali a vyhodnocujeme. Z pohledu zákazníka technologie CDMA nabízí výrazně vyšší přenosové rychlosti. Nabízíme technologii zákazníkům, nikoliv tiskové zprávy :o)

Jaké je využívání TOP balíčků? Moc asi ne, když je lze uplatnit až po vyčerpání volných minut a SMS. Nemělo by to být naopak? Proč nelze Top Volání k tarifu Individual? PS: Doufám že zavedete EDGE, CDMA mě cenou a podle ohlasu v diskuzích ani kvalitou nepřesvědčilo.

TOP balíčky patří mezi nejůspěšnější a nejoblíbenější služby Eurotelu, o čemž svědčí velký zájem zákazníků a i proto jsme nabídku těchto balíčků v průběhu roku rozšířili a budeme rozšiřovat.

službou CDMA, je čím dál pomalejší a informace z *11 jsou obecné až mlžení. Zajímá mě, jakým způsobem bude Eurotel řešit stávající situaci, kdy neustále nabírá další uživatele do beztak již přetížené sítě. V Brně na Invexu jste se prezentovali s velikou rychlostí odpovídající reklamě, ale díky tomu, že jste si pro tyto účely přivezli mobilní základnovou stanici, měla myslím číslo 10. Proč jste nepředváděli pravou situaci, jak to vidí stávající uživatelé? Vaše reklama je poněkud nepravdivá. Kdybych věděl, že situace bude taková, jako nyní, rozhodně bych si hledal jiné volby.

Viz výše, ohledně kapacity a pokrytí. V normálně zatížené síti je průměrná rychlost 256 kbps, síť je plně mobilní, proto nelze tuto rychlost garantovat v každém místě a v každém okamžiku. Posílení sítě v době masových akcí typu INVEX je standardně využíváno všemi operátory.

Jak to vypadá s Vodafonem, ješě přemýšlí o tom že by koupil Eurotel?

Skvělá otázka. Ale pro Vodafon :o) Managamentu nepřísluší jakkoli komentovat vlastnickou strukturu.

Planujete zavedeni sluzby in-fusio?

Neplánujeme v současné době.

Jaká je situace ohledně implantace EDGE? CDMA není špatné, ale (nejenom) pro mě je nevyhovující...

Viz výše.

Opravdu si myslíte, že rychlosti cca 25kbps u CDMA jsou hodné "vysokorychlostnímu připojení k internetu?" Já teda NE, a co s tím hodláte dělat ?! Dočkáme se slevy za tyto "obří" rychlosti připojení? Zatím volám na *11 denně už přes měsíc a zlepšení není, nebo v nedohlednu !!! Díky. Podotýkám, že signál "full" - 5 čárek, vzdálenost od vysílací buňky cca 1,2km a lokalita HK.

Snažíme se dodržovat průměrnou rychlost v síti 256 kbps. Vzhledem k mobilnímu charakteru služby, nelze zaručit její dodržení vždy a všude. ZAtížení jednotlivých lokalit monitorujeme a průběžně posilujeme kapacitu sítě.

Co bude s CDMA o vanocich? Spousta lidi si toto pripojeni da jako darek. Bude na to sit pripravena, kdyz uz dnes se objevuji znacne problemy s pretizenim a nizkymi rychlostmi?

Souhlasím s tím, že CDMA je vhodným vánočním dárkem. Počítáme s tím, že kapacita sítě na konci roku bude výrazně vyšší než v prvních týdnech po spuštění.

Rád bych se zeptal, jaký je Váš názor na klamavou reklamu Eurotelu ohledně CDMA - nebo je snad podle Eurotelu rychlost připojení 20kB/s vysokorychlostním internetem? Doplňuji, že nestahuji žádné filmy atd.!!!

Viz výše.

Dobrý den, otázka se bude týkat budoucnosti modemů k CDMA. Mám již třetí modem CDMA, který se stejně jako ostatní vypíná (cca po 24h). Po poradě s technikem na vaší prodejně jsem nastavil podsvícení displeje a vypíná se cca. po týdnu. Již jsem Vám jednou psal na Váš firemní email (samozřejmě bez odpovědi), že jsem tímto maratonem telefonování, ježdění do prodejny a na servisní středisko ztratil min. 10 hodin čistého času. Moje otázka je tedy totožná. Ztrávil by jste Vy se svým příjmem 10 hodin běhání kvůli tomu, že nějaká rádoby úspěšná společnost nevěnovala dostatek času na to, aby pořádně otestovala hardware k Vaší službě? Hodláte toto napravit? A jak? Já osobně nevěřím, že modemy jsou v pořádku, protože většina lidí je používá tak, že se připojí a zase odpojí, což znamená, že statistika vypínání bude poměrně zamlžená. K rychlosti připojení se už vyjadřovat nebudu, to asi nemá vůbec žádnou váhu. Stačí když řeknu, že ve špičkách to běží taky 12kbps. díky za odpověd Martin Hubáček

Eurotel spolupracuje s výrobcem na zlepšení funkčnosti dodávaných modemů. Očekáváme, že s novými verzemi ovladačů a programového vybavení modemů, které výrobce připravuje, bude četnost problémů výrazně nižší.

Co dela Terence po odchodu z ET

To opravdu nevím.

Dobrý den, pane řediteli, rád bych se Vás zeptal, zda Eurotel plánuje změny ve svých tarifech (jak se v poslední době často diskutuje), vzhledem ke změnám ostatních mobilních operátorů. Jaký je Váš názor na jednotnou cenu volání do všech sítí? Je skutečně pro zákazníka lepší než řešení Eurotelu? Neplánuje něco podobného Eurotel. Děkuji Vám za odpověď a přeji hodně úspěchů. Luboš

Děkuji za otázku. Vyhodnocujeme stávající tarify s cílem nabídnout co nejlepší podmínky našim zákazníkům. Úspěch našich služeb a zájem zákazníků potvrzuje, že nabídka cenových programů je pro zákazníky atraktivní. Eurotel Star se setkal s velkým úspěchem. Přeji také mnoho úspěchů.

dobry den, nezda se vam, ze v eurotelu zacina panovat totalitni rezim. narazim tim na to jak se spolecnost eurotel stavi k problemu s vadnymi modemy k cdma. vsichni vedi, ze dosti velka cast je vadna, ale eurotel tvrdi, ze problem neexistuje. me to az naramne pripomina i koreu, kdyz se tam stane nejake nestesti. vsichni o nem vedi jen korea rika, ze si nic nedeje.

Pokud zákazník má problém s vadným modemem, může na prodejním místě Eurotelu v rámci reklamačního řízení požadovat opravu nebo dostat nový modem. Problémy neskrýváme, ale řešíme, viz výše.

na kdy plánujete zlevnění služby eurotel data expres a kdy zvýšíte jeho rychlost popř. signál

Myslíme si, že cena služby je velmi atraktivní, což dokazuje počet zákazníků, které jsme získali v uplynulých měsících.

Dobry den chtěl bych se zeptat jestli nekdo z vaší společnosti čte třeba diskuze za článkama na internetových stránkách jako je treba mobil.cz? Pokud ano tak byste mohli vědět že ten váš nový tarif Praktik je pro většinu lidí nepoužitelný z důvodu že si nemůžu nechat svoje starý číslo( pokud budu měnit svý číslo tak už spíš půjdu k jinýmu operátorovi) a navíc 3000 za aktivaci a navíc bych uvítal víc volných minut namísto sms a ty zvýhodněný telefony co k tomu dáváte jsou taky k ničemu! Dále bych se chtěl zeptat kdy budete měnit ceny v tarifu Relax? Přece jen cena minuty 12Kč do vlastní sítě mi příjde vůči vlastním zákazníkům dost sprostá a já si jako student nemůžu dovolit dávat tolik a praktik ste pro mě z důvodu nenechání starého čísla zazdili! děkuji za odpověď a jinak přeju Eurotelu aby i nadle zůstal operátor č.1 u nás

Telekomunikační internetové servery čtu téměř denně, včetně diskuse, která je často velmi peprná :-) Tarif Praktik je určený zejména pro studenty, kteří ve vyšší míře využívají SMS.Zákazníci s jinými požadavky mohou využít celou řadu dalších tarifů, které více odpovídají jejich profilu.

Dobrý den, současné modemy pro CDMA vykazují značné nedostatky a chybovost.Bude eurotel situaci řešit?

viz výše, situaci samozřejmě řešíme.

Jaký vztah máte ke slovenskému Eurotelu?

Vzhledem k tomu, že jsem v letech 1991-96 pracoval pro Eurotel Praha i Eurotel Bratislava, tak velmi vřelý. Znám tam celou řadu pracovníků, jednoho z nich jsem potkal v srpnu letošního roku v Nízkých Tatrách :-) Jinak si vážím Roberta Chvátala, ale Eurotel Bratislava = TM

Právě teď nejede v Ostravě CDMA skoro vůbec. Provádíte úpravy sítě vždycky v době kdy se na vás chystají nespokojení uživatelé CDMA?

Viz výše - ohledně kapacity. Doporučuji postupovat standardním postupem prostřednictvím zákaznického centra.

Kdy budou PCMCIA karty pro CDMA? Bude nejaka moznost cenove vyhodne vymeny modemu za kartu?

Plánujeme rozšíření nabídky CDMA terminálů a tedy i zavedení PCMCIA karet. Zvýhodněné výměny plánujeme prostřednictvím programu Mobil+.

Dobrý den, patřím k těm co mají CDMA a dá se říci že "naletěli". Podle článků na webech bych řekl že asi nejsem sám. Neplánujete možnost pro tyto "zklamané" zrušení smlouvy před jejím uplynutím bez nějakých sankčních poplatků, když tito lidé si vlastně koupili Ferrari a přitom následně zjistili že je tam motor ze Škodovky ?

Zájem více než 13 tisíc zákazníků za cca 2 měsíce po spuštění služby napovídá, že diskuse na některých serverech nemusí nutně odrážet převažující zákaznickou zkušenost. Pokud se týká srovnání Ferrari a Škodovky, zdá se, že Škodovka je nejlepší nabídkou na mobilním trhu :-)

Dobrý den, plánujete rozšiřovat počet HotSpotů pro WIFI?

Ano.

Vladimíra Berdárová: Dnes se objevila zpráva, že Oskar bude spouštět EDGE snad dříve než T-Mobile. Nechce Eurotel jim vypálit rybník a spustit EDGE také? Bylo to celkem logické, nabídnout zakazníkům "více služeb". Jste pro? p.s. Doma to s vaším šéfem proberu ;-)

Neřídíme byznys podle znění tiskových zpráv, ale podle potřeb zákazníků. Nabídka služeb Eurotelu je velmi široká. Pozdravujte manžela, uvidím ho ale dříve než Vy :-)

Kolik procent Vašich zákazníků má problém s rychlostí připojení k internetu? (Mnoho lidí si stěžuje na rychlost připojení v řádu desítek kbps, o slibovaných průměrných 256 kbps si mohou nechat jen zdát.)

Viz výše.

Dobrý den p.Heřmane chtěl bych se zeptat jestli budou nějaké nové tarify na voláni v síti Eurotel.Otázka druhá neuvažujete o snízení poplatku,za uzavirání smlouvy na 24 měsícu.já si myslím že platit 2500 korun za uzavření smlouvy je do dost velká častka pro normalní pracujicí lidi.Děkuji M.P

Dobrý den, k tarifům jsem se vyjádřil výše, budoucí plány nemohu konkretizovat.

Vzhledem k tomu, že se neobtěžujete odpovídat na otázky týkající se podvodu CDMA, Vás mohu ubezpečit, že v současné době se o toto začal zajímat p. Motejl a ministerstvo informatiky.

Postoj pana MOtejla nám není znám, ministr informatiky CDMA ocenil.

Kdy bude u Vas v prodeji Nokia 9500?

Doufáme, že co nejdříve, jakmile ji NOKIA dodá.

Nebojite se zalob ze stran nespokojenych uzivatelu CDMA? Pro klamavu reklamu - neomezeny (dnes jiz odstraneno) vysokorychlosti internet - ktery dnes uz bohuzel neni neomezeny a v rada pripadech ani vysokorychlostni. Dekuji za odpoved.

Neomezený přístup vnímáme jako přístup, kdy zákazníkovi nezpoplatňujeme objem přenesených dat nebo čas připojení.

mohl byste mi vysvetlit, proc spolecnost eurotel nadale nabizi sluzbu cdma, kdyz kapacity teto site nepostacovaly uzivatelum jiz po mesici od jeho spusteni(alespon tak argumentujete zavedeni omezeni pro p2p site). jeste musim dodat, ze tehdy bylo zhruba 7 tis. uzivatelu, nyni je to pres 13 tis.

Kapacita - viz výše.

Dobrý den,neuvažujete kvůli komplikacím s CDMA o slevě??? Dík Honza

Zvolená cenová politika se ukazuje správnou.

Kdy bude změna tarifů? Cena 12Kč do vlastní sítě u tarifu Relax mi příjde dost neadekvátní a sprostá vůči vlastním zákazníkům!

Viz výše.

Dobrý den pane řediteli, dovolte 7 dotazů: 1) Proč jste zavedli (v přímém rozporu s tím co jste slibovali v reklamní kampani), FUP? Statistiky NIXu totiž ukazují, že FUP neovlivňuje celkový datový tok Vaší společnosti tak, jak jste uváděli a rychlost dovnloadu se Vám podařilo zvýšit až o necelé dva měsíce po zavedení limitace - a to změnou jineho schematu nastaveni NORTELu (nikoliv tedy zavedením FUP)! Průměrné dosahované rychlosti se také nezvýšily...

FUP jsme zavedli, stejně jako řada dalších poskytovatelů internetu, abychom zabránili neúměrnému zatížení sítě určitou skupinou zákazníků, kteří tak brání v provozu ostatním uživatelům platícím stejný paušální poplatek.

Jak je to s poruchovostí CDMA modemů?

Viz výše.

Můžete slíbit zákazníkům, že nebudete realisovat další omezení (opět v rozporu s původními přísliby) a seznámit konečně po dvou měsících Vaše stávající zákazníky s tím, jaké služby jste KONKRÉTNĚ omezili a jakém způsobem? (Stačilo by místo Vašich reklamních letáků rozeslat dopis zákazníkům.)

FUP je standardním nástrojem regulace služeb se sdílenou kapacitou. Eurotel se snaží nastavit pravidla tak, aby se nepříznivě dotýkala co nejmenšího počtu zákazníků.

Mohl byste prosím uvést, kolik procent Vámi dodaných modemů bylo vadných? Vyřešili jste konečně problém modemů, které se samy vypínají? Uveďte prosím, co bylo (pokud to již víte) příčinou jejich samovolného vypínání (na serveru cdma.cz jsou na tento problém stovky stížností, a to jistě zdaleka ne všichni s vadným modemem o svém problému psali příspěvky).

Viz výše.

Nebylo by přinejmenším slušné u tak problematické služby, jakou CDMA beze sporu je, alespoň natolik vyjít zákazníkům vstříc, že byste vadné modemy vyměňovali přímo na prodejnách? Není totiž neobvyklé, že některé modemy musely být vyměňovány několikanásobně, s tím, že na každou reklamaci máte zákonný měsíc, modemy jste zpočátku vyměňovali jen do 7 dnů od koupě, což mnoho lidí vůbec nevědělo.

Reklamace vyřizujeme v souladu s naší politikou přímo na prodejnách. Jinak viz výše.

Čtu tady otázky a následně odpovědi na ně a konkrétní dotazy jsou vyřazovány a na nekonkrétní se také nekonkrétně odpovídá. A protože bych chtěl od ředitele firmy které sypu měsíčně 1069 Kč vědět něco konkrétního, proto se zeptám : co jste dělal před tím než jste začal pracovat u eurotelu ? Prosím neodpovídejete stylem "pracoval jsem jinde" :-)) díky.

Do Eurotelu jsem nastouppl 5.5 1991 jako zaměstnanec číslo 8 (prvních 30 bylo podle abecedy :-() Předtím jsem byl odborným asistentem na Obchodní fakultě VŠE a v roce 1990 jsem pracoval 5 měsíců v Kanadě ve společnosti SaskTel.

Budete nějak Vašim zákazníkům kompensovat nižší kvalitu poskytované služby? (Rozsah problému je natolik veliký, že by bylo slušné uvažovat o nějakém "globálním odškodnění".)

Domníváme se, že Eurotel data expres je nejkvalitnější a nejrychlejší mobilní připojení k internetu na trhu, a to nejen v ČR,ale i v Evropě.

Dobry den , kdy uz konecne eurotel nabidne prijatelnou technologii v kontextu pristupu k CDMA ? Mam na mysli i jine varianty nez obrovsky CDMA-Modem ,, Tedy napriklad PCMCIA karty pro rozsirenou skupinu uzivatelu notebooku? Dekuji.

Viz výše, PCMCIA kartu připravujeme.

V poslední době se pronikavě snížila rychlost CDMA v některých lokalitách, konkretně Pardubice, rychlost připojení mi padá běžně i pod 70kbps. Kdy bude zjednána náprava k lepšímu a vrátí se to k v reklamě uvedenému průměru? Děkuji

Viz výše.

Dobrý den,chtěl bych se zeptat,zda chystáte inovaci tarifů,přijdou mi dražší než GO.

Průběžně vyhodnocujeme. Jakmile budou změny v našich tarifech aktuální, budeme o nich včas informovat. Viz výše.

Napřed jste nalákali zákazníky na citace: "Služba Eurotel Data Express se smlouvou na 12 měsíců bude stát 899 Kč bez DPH ( 1070 Kč s DPH). Množstí dat a doba připojení budou bez omezení. Eurotel Data Expres přináší nejrychlejší mobilní připojení k internetu v ČR - maximální rychlost připojení je až 800 kbit/s, očekávaná průměrná rychlost 256 kbps pro stahování." Potom jste postupně změnili podmínky (a reklamní texty). Doteď provádíte rekonfigurace sítě "za běhu", takže jste ze svých zákazníků udělali jakési betatestery, kteří nejen, že nejsou odměňováni, ale naopak - musí platit. K tomu první dva měsíce nešly prakticky odesílat maily s přílohami většími, než pár desítek kB, doteď není vyřešený problém "vytuhnutí modemů", kdy se modem "tváří", že komunikuje, sestavené připojení ve Windows "nespadne", ale data netečou. (Patrně byste měli dodávat zákazníkům upravený dialer, který by v takovém případě resetoval připojení.) PŘIPADÁ VÁM PŘÍSTUP VAŠÍ SPOLEČNOSTI KE KLIENTŮM FÉROVÝ? (Velkému množství z nich nikoliv.)

Všeobecné podmínky jsme nezměnili. Množství dat a doba připojení jsou bez omezení. CDMA je nerychlejší mobilní připojení v ČR. Maximální rychlost připojení byla změněna z 800 kbps na 2Mbps :-) Průměrná rychlost v síti je dodržována. PŘIPADÁ NÁM TO FÉR. vÁm ne?

Dobrý den, chtěl bych vědět, jestli se Eurotel chysta zlevnit odesilani sms zprav. Dekuji

Zájemcům o velké množství odeslaných SMS nabízíme již nyní několik výhodných produktů, jako např. TOP SMS balíček. Díky za podnět.

Co hodláte dělat s naprostou tragickou situací okolo CDMA? Za poslední tři týdny se mi průměrná rychlost dostal z 500 na 100kbps. Va±i datoví specialisté pro mě nemají jinou odpověď, neľ ľe je přetíľená sí...

Kapacitu průběžně posilujeme, viz výše.

Jak rychle se bude posilovat síť, pokud je pokles rychlosti stabilní až pod 70kbps? Prosím termíny, děkuji

Snažíme se o maximální rychlost pro většinu uživatelů. Přesné termíny závisí na technických podmínkách a rychlost administrativního schvalování ze strany ČTÚ.