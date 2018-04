Eurotel rozšířil pokrytí CDMA a změnil podmínky Data Expresu

Službu Eurotel Data Expres využívá v této době již více než 28 000 zákazníků. Výhodou této služby je, že pokrytí potřebným radiovým signálem představuje v tento okamžik 139 měst a stovky vesnic, celkově se blíží 80% populace v České republice a bude dále rozšiřováno.

Do nového roku přichází operátor i s pozměněným tarifem Data Expres. Třetí zúčtovací období používání budete mít úplně zdarma. Není to ale až tak výhodné, jak to vypadá.

Jak jsme už psali, tak Eurotel sice nabízí měsíc internetu zdarma, ovšem zvýšil o tisíc korun cenu modemu při upsání na jeden rok. Takže pokud chcete ušetřit, musíte si koupit nedotovaný modem za 8 tisíc nebo se upsat na dva roky.