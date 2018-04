EuroTel rozšíří Go sadu o Nokia 3210 a dotuje Panasonic GD90

Od 20. září 1999 bude mít EuroTel novou Go sadu pod jménem Go Pro. Kdo se těšíte na to, že v sadě se objeví velmi atraktivní mobilní telefon, nebudete sklamáni. Go Pro totiž není nikdo jiný, než momentální bestseler Nokia 3210.