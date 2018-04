EuroTel rozehrává správnou šachovou partii

Společnost EuroTel v pátek pořádala v divadle Archa tiskovou konferenci. Tato tisková konference byla oproti jiným velice bohatá na otázky - většinu novinek jsme vám již dříve představili, takže u odpovědí se zastavíme trochu více, než u těch novinek samotných. Zástupci EuroTelu byli v silné sestavě přímo přítomen byl šéf EuroTelu Ed Kingman, šéf marketingu Steve Langkamp a tisková mluvčí EuroTelu Iva Taťounová.

EuroTel trophy je šachový turnaj, kterým byla celá prezentace uvedena. Tedy ne přímo jím, ale informacemi o jeho konání. Samotný turnaj probíhal o víkendu v divadle Archa. Na tomto setkání nechyběl ani Garry Kasparov, který partie komentoval a uváděl.

Kromě EuroTel trophy zde byla prezentována celá řada služeb, které EuroTel poskytuje. Od GO systému, přes TIP, až po klasické tarify. To souvisí samozřejmě s oznámením, že ET překročil hranici 750.000 zákazníků svých mobilních služeb. Na tomto dokazuje ET stoupající poptávku a zájem o mobilní komunikace jako takové, která bude samozřejmě ještě dále stoupat.

Dále zde byly prezentovány nové dotované telefony, které ET distribuuje od počátku července. Jsou jimi Nokia 3210 (4.995Kč), Panasonic GD70 (5.995Kč) a Motorola V3688 (27.995Kč). Všechny ceny jsou včetně DPH.

Také zde byly zmíněny datové přenosy v sítích EuroTelu, které stále více získávají na oblibě a tudíž EuroTel pro lepší služby zdvojnásobil přenosovou kapacitu linek do internetu. Takovýto krok je ovšem tak trochu provizorní, protože pokud se bude zavádět vysokorychlostní internet například prostřednictvím GPRS, budou tyto linky teoreticky nedostatečné, až se dostane přenosová rychlost nad 56kbps.

Pan Langkamp zde dále uvedl eurotelí roaming, který by se měl dále rozšiřovat o další severoamerické operátory.

Tisková konference víceméně shrnula všechny tiskové zprávy, takže zde nechyběla ani zmínka o roamingu s Iridiem a o tom, že při koupi satelitního telefonu Morotola 9500 s kartou ET, zaplatíte za přístroj 79.995 a budete moci v místech bez signálu EuroTelu telefonovoat přes satelitní systém Iridium.

Plány firmy EuroTel do budoucna nejsou podloženými jasnými odpovědmi, takže se pokusím zaostřit ty "mlživé". V první řadě padl dotaz na vysokorychlostní datové přenosy. Ed Kingman odpověděl, že by nemusel být problém zprovoznit toto téměř okamžitě, ale je zde jiná vada na kráse a tou je nedostupnost koncových terminálů (mobilních telefonů) od výrobců. Tím ovšem také neřekl, že jsou technicky již vybaveni, ale spíš naopak, že není problém po ohlášení terminálů novou technologii implementovat. To se dá pochopit také obdobně, jako u Radiomobilu, který již sice kontrakt podepsaný má, ale technologii v provozu na své sítíi také ne. K tomu se hodí i poznámka z tiskové konference Nokie, že jsou stejně daleko jako konkurence a nová technologická řešení mohou začít implementovat hned po tom, co si je operátor objedná.

Z toho celého se nechá pochopit přibližně to, že ET a RM budou mít vysokorychlostní datové přenosy přibližně ve stejnou dobu. Plus mínus pár týdnů.

Dále zde byla otázka roamingu a sdílení stožárů se třetím operátorem. Ed Kingman odpověděl, že nejsou proti roamingu, ale také neřekl přímo, že roaming bude. Tím se velmi obratně vyhnul nepříjemné otázce, kterou z pochopitelných důvodů není možno s jistotou a závazně v této době odpovědět.

Co se sdílení místa základnových stanic týká, byla otázka také velmi kulantně zodpovězena. Operátoři si prý nekupují místo pro více stanic, ale pouze pro svou, protože s dalšími nepočítají. Dále pan Kingman hovořil o tom, že by to ale neměl být problém, jelikož již nyní jsou některé stanice na sdíleném místě s operátorem Paegas. Takže pokud jde takovéto spojenectví, jistě by za určitých okoloností bylo možné poskytnout prostor i třetímu operátorovi.

Byl zde zmíněn i projekt Metro, což je společné pokrytí stanic a tunelů metra v Praze oběma operátory. Pokrytí by prý šlo rychleji, kdyby se jednalo pouze o pokrytí jedním operátorem, jelikož při jednání více stran vždy trvá déle, než se shodnou. Tím více méně naznačil, že jsou zde jakási nechtěná zdržení ze strany Radiomobilu - což ale RadioMobil vždy striktně odmítal. Ovšem pokrytí signálem by mělo pokračovat podle původního plánu.

Tolik tedy novinek a útržků informací z tiskové konference EuroTelu.