EuroTel roamuje s Iridiem

Jak nám potvrdil marketingový ředitel EuroTelu Aleš Damm, společnost EuroTel podepsala roamingovou dohodu s provozovatelem sítě Iridium LLC. Podle této dohody mohou uživatelé sítě EuroTel využívat služeb sítě satelitních telefonů Iridium (samozřejmě po jejím spuštění) a uživatelé sítě Iridium mohou na území České republiky používat k telefonování z duálních telefonů sítě EuroTel GSM Global.

V praxi to sice pro uživatele sítě EuroTel chtivé telefonování v síti Iridium znamená nutnost výměny SIM karty, na druhou stranu to znamená dostupnost na celé zeměkouli v zásadě pod jednotným číslem. Vzhledem k tomu, že SIM karty sítě Iridium jsou technologicky vyspělejší, je třeba výměna, která se samozřejmě bude provádět v okamžiku, kdy to bude aktuální.

Již nyní tedy můžete přemýšlet, jaké osmimístné číslo začínající předvolbou +8861 vyhrazené "státu" Iridium budete chtít - čísla na přání budou možná, byť za drobný poplatek. Již nyní také můžete počítat s poplatky okolo 100-120 Kč za minuto hovoru ze sítě Iridium.

Je nepochybné, že podpis smlouvy s Iridiem je odpovědí na nedávno podepsanou dohodou RadioMobilu s Inmarsatem. Jistou - zatím značnou - výhodou satelitních telefonů Inmarsat je to, že již nyní jsou v provozu. Navíc datové a faxové přenosy, které jak u Inmarsatu, tak u Iridia budou na rychlosti 2400 bps, u Iridia poběží nejdříve koncem roku. Přesto: síť Paegas z roamingové dohody s Iridiem není venku a stále se jedná. Také EuroTel Bratislava je již velmi blízko podpisu roamingové dohody s Iridiem.

