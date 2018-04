Eurotel reaguje, zlevní Data Nonstop

Právě nám do redakce dorazilo toto oznámení:

Od středy, 3. prosince 2003, začne společnost Eurotel Praha, spol. s r.o. nabízet svým stávajícím a novým zákazníkům tarif Eurotel Data Nonstop za 649 Kč. Tento tarif, který je pokračováním prvního tarifu na trhu, spojujícího neomezený přístup na internet s hlasovými službami, poskytne zákazníkům 100 volných minut. Tato nabídka bude platná až do 30. června 2004 pro všechny zákazníky, kteří si tuto službu aktivují v období od 3. prosince 2003 do 31. ledna 2004. Od 1. července 2004 bude cena Eurotel Data Nonstop pro tyto zákazníky opět 999 Kč (a 799 Kč pro zákazníky s tarify Eurotel Optimum, Eurotel Optimum Plus a se všemi tarify Eurotel Business). Pro zákazníky, kteří si tuto službu budou aktivovat až od 1. února 2004, bude platit opět cena 999 Kč, resp. 799 Kč a 30 volných minut.



V prvním čtvrtletí roku 2004 Eurotel rozšíří svou nabídku GPRS služeb o technologii umožňující kompresi přenášeného obsahu.

Informace o tarifu pro GPRS od T-Mobile najdete v tomto článku.

Srovnání Eurotel Data Nonstop a T-Mobile GPRS Business Unlimited si můžete přečíst zde.