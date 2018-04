Eurotel razantně vylepšuje GPRS

O připojení k internetu prostřednictvím GPRS je u Eurotelu velký zájem. Počet aktivních zákazníků (těch, kteří přenesli nějaká data) se za duben zvýšil o 42 %. Nárůst přitom paradoxně nemá na svědomí tarif Data Nonstop, ale běžný GPRS Instant, na jehož majitele připadají dvě třetiny nárůstu.

Za zájmem o GPRS Instant stojí promoakce a také skutečnost, že po zavedení neomezeného paušálu Data Nonstop se spousta uživatelů začala o GPRS zajímat a spočítala si, že na občasné připojení k internetu je GPRS nejvýhodnější, ale že vzhledem k potřebám nemají důvod si pořizovat Data Nonstop.

Noví uživatelé používají GPRS jinak

Denní objem přenesených dat všemi zákazníky se ale zvýšil z tří až čtyř gigabajtů na začátku dubna na 30 až 35 gigabajtů na konci měsíce. Za takový nárůst už ale může spolehlivě Data Nonstop. Eurotel bohužel nezveřejnil informaci o počtu aktivních uživatelů GPRS, takže nelze říct, kolik uživatel průměrně přenese dat.

Eurotel také zveřejnil křivky zátěže sítě v průběhu dne. Zatímco hlasová špička začíná v 6:30 a velmi rychle dosáhne vrcholu v devět hodin, uživatelé GPRS se chovají jinak. Data začínají přenášet přibližně v poledne a počet uživatelů vydrží stejný až do osmé hodiny večer. Tehdy nastává špička, která kulminuje přibližně v jedenáct večer. Poté začne pozvolna klesat, ale nikdy ne tak výrazně, jako hlasový provoz. Po sedmé hodině ráno, kdy je nejméně připojených uživatelů GPRS v síti, se o rozumné zatížení sítě starají telemetrické aplikace (průmyslové moduly apod.).

Zákazníci chtějí nové možnost používání GPRS

Po zavedení tarifu Data Nonstop se objevily nové požadavky zákazníků, na které až dosud nebyla síť GPRS Eurotelu připravená. Proto Eurotel začal provádět některé změny v konfiguraci sítě. Všechny uživatele GPRS a především provozovatele telemetrických aplikací jistě potěší, že na všech základnových stanicích (BTS) Eurotelu je jeden timeslot vyhrazený pouze pro GPRS. J

de o tvrzení Eurotelu; v praxi se asi budou dát najít BTS uprostřed ničeho, kde vyhrazený timeslot není, ale zřejmě to nikomu nebude vadit. V místech, kde je velmi silný provoz přes GPRS může být vyhrazených timeslotů více. Při rádiovém plánování sítě Eurotelu mají ale vždy přednost hlasové hovory. Datové přenosy jsou až v druhé řadě.

Problémy nejsou s kapacitou sítě, ale propustností GGSN

Odpovědní pracovníci v Eurotelu tvrdí, že z globálního pohledu nemá síť GSM/GPRS Eurotelu problém s kapacitou pro datové přenosy GPRS v rádiové části sítě. Připouštějí ale, že lokálně může docházet k přetížení, což ale monitorovací software pozná a přinutí plánovače zamyslet se nad tím, jestli je výhodnější se s přetížením smířit, nebo se vyplatí posílit v místě síť.

Ke ztrátám výkonu ale docházelo u směřovačů (routerů) v místech propojení sítě GPRS s internetem (tyto síťové prvky se nazývají GGSN). Ty totiž musely nejen směrovat provoz, ale řešit i další úlohy, jako je překlad a přidělování adres či filtrování provozu. Uživatelé tak měli pomalejší internet, přestože v rádiové části sítě nechyběla kapacita a stejně tak dobře byly dimenzované linky do internetu.

Eurotel zřizuje nové přístupové body do sítě

Eurotel se proto rozhodl vytvořit více přístupových bodů (APN) do sítě GPRS a použít více GGSN. Díky tomu se sníží vedlejší zatížení GGSN a ty tak budou reagovat na hlavní požadavky uživatelů mnohem rychleji. I kdyby ale běžně uživatelé zrychlení nepocítili, rozhodně si jej všimnou ve špičkách, kdy bude síť GPRS Eurotelu průchodnější.

Některá nové přístupové body také nebudou filtrovat provoz a umožní spojení nejen ve směru z mobilu do internetu, ale i z internetu do mobilu a mezi dvěma mobilními telefony. To umožní používání zcela dalšího typu aplikací, který dosud v síti GPRS nemohl fungovat. Bude možné využívat přenosu hlasu přes GPRS (VoIP). Eurotel také přestane filtrovat provoz jen na vybrané porty a umožní tak zákazníkům používat služby, které vyžadují jiné než standardní porty. Síť GPRS Eurotelu tak bude možné využívat pro profesionální aplikace a ne jen pro prohlížení webových stránek a stahování pošty, jako tomu bylo při stávající konfiguraci dosud.

Každý zákazník si tak bude moci vybrat přístupový bod, který jeho provozu nejlépe vyhovuje. Cena za přenos dat se přitom nemění – platit budete podle svého tarifního programu. To platí i pro statickou IP adresu. Zákazníci s ní mají vyhrazené speciální přístupové body (pravidla odpovídají obecným, jen mají na konci .s), ale za ně již dále neplatí.

Jméno APN Mobil -> internet Internet -> mobil Mobil -> mobil Rozsah IP Dynamická IP Statická IP Poznámka internet ano ne ne veřejný (NAT) ano ne internet.s ano ne ne veřejný ne ano Pouze statické IP adresy internet.open ano ano ano veřejný ano ne Vhodné pro Data Nonstop. internet.open.s ano ano ano veřejný ne ano Vhodné pro Data Nonstop. Pouze statické IP adresy telemetry ne ne ano neveřejný určovaný Eurotelem ano ano Vhodné pro telemetrické aplikace op.* určovaný zákazníkem určovaný zákazníkem ano určovaný zákazníkem ano ano Oneport; IP adresace a bezpečnostní politika je určovaná zákazníkem gointernet ano ne ne veřejný (NAT) ano ne Eurotel Go

Jen pro zajímavost: statickou IP adresu má v současnosti 250 zákazníků Eurotelu, které nyní operátoři obvolávají a upozorňují je na nutnost změnit si v nastavení přístupový bod. Až si tito zákazníci změní nastavení, zpřístupní Eurotel další přístupové body, které vyžadují použití nových GGSN. Ty ale Eurotel nechce kvůli konfiguraci sítě spouštět do okamžiku, kdy si zákazníci nezmění přístupové body.