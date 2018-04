EuroTel Quatro Go - EuroTel jde Twistu po krku

Velmi významnou změnu podmínek přinesl EuroTel do své služby předplacených karet Go. Namísto jediného tarifního plánu má zákazník možnost vybírat si z celkem dvou tarifních programů - původní se skrývá pod jménem Original Go, novinka se jmenuje Quatro Go.

Zajímavé na tom je, že mezi tarify Go karet lze libovolně přepínat prostřednictvím infolinky *88 - a to automaticky pomocí systému konverzant. První změna tarifu je zdarma, každá další změna stojí 95 Kč.

Podívejme se nejprve na porovnání tarifů.

Destinace/Tarif Quatro Go Original Go Twist do ČT špička 9,90 15,50 14,80 do ČT mimo 7,90 5,50 5,00 do ET špička 6,90 5,50 5,80 do ET mimo 2,90 5,50 5,80 do PG šp. 9,90 5,50 5,00 do PG mimo 7,90 5,50 5,00

2,80 noc+víkendy do Oskara šp. 9,90 5,50 6,80 do Oskara mimo 7,90 5,50 6,80 schránka 2,50 2,50 2,00 špička je mezi 7-16 hodin 7-19 hodin 8-19 hodin

Jak si tuto tabulku přebrat?

První poznatek - EuroTel Start je mrtev a jeho ponecháváním v ceníku EuroTel jen zbytečně maskuje existenci této skutečnosti.

Poznatek druhý - Quatro je velmi zajímavý tarif pro všechny, kdož chtějí volat po 16 hodině na mobilní telefony a v pracovní době naopak spíše na pevné linky. Má to své opodstatnění - v pracovní době voláte po úřadech a po různých firmách, tam mají v 16 hodin zpravidla padla a pak naháníte kamarády po EuroTelu. Cena 2,90 Kč je vážně bezkonkurenční a velmi nahrává úvaze zakoupit Benefon Twin Dual SIM a používat dvě SIM karty v telefonu - po 16 hodině pak tu Go Quatro. Navíc cena volání do sítě Oskar je nižší, než u Twistu, patrně ale jen dočasně.

Nedá se říci, zda je to sleva nebo zdražení. Je to nabídka jiného tarifu pro jinou skupinu Go zákazníků - pokud do ní patříte, můžete tak příjemně ušetřit. A pokud se chystáte na delší hovor do pevné sítě, nezapomínejte, že cca. 17 minut hovoru se už vyplatí si přepnout na Quatro Go (jenže už zase ne zpět).

Oproti Twistu tak získává Go zajímavou další možnost navíc a asi nebude náhodou, že Quatro Go ukončuje špičku v 16:00 - zdá se, že EuroTel udělal s Relaxem zajímavou zkušenost kterou by rád zopakoval na Go.

Další zajímavou skutečností je, že EuroTel nyní považuje Oskara za stejně tarifikovanou síť, jako Paegas. Znamená to, že propojovací dohoda mezi EuroTelem a Českým Mobilem patrně byla již podepsána, nebo se k podepsání chýlí.

Co říci na závěr?

Zda se vám tarif vyplatí, si musíte ujasnit sami - v tom vám nepomůžeme jinak, než tabulkou a výše uvedeným vodítkem pro vaše úvahy.

Oproti Twistu je to ale další z výhod Go karty - jen namátkou jmenujme Go roaming a také možnost deaktivovat si Go záznamník, což u Twistu nejde. EuroTel tak evidentně posiluje pozici své předplacené karty, již poslední dobou také změnil grafické ztvárnění. Před příchodem předplacené "Oskarty" Českého Mobilu to je věru vhodné vylepšení pozice. Smůla ale je, že EuroTelu do marketingové obratnosti RadioMobilu mnoho chybí a tak Go zatím stále zůstává ve stínu Twistu.

To ovšem neznamená, že RadioMobil by neměl zapřemýšlet nad tím, zda konečně také něco neudělat s Twistem, kde se cenový i inovativní vývoj zpomalil. A to je smůla - je totiž zajímavé sledovat slovenský trh: EuroTel SK i GlobTel triumfálně nabízejí v určitých časech telefonování dokonce i zdarma. Nu, třeba právě předplacené karty Oskara přinesou kýžený efekt do našeho již dosti ospalého mobilního trhu.