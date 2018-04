EuroTel prodává Go sady za polovic

Go Pop, obsahující telefon Alcatel OT Max db, Go kartu, Go kupón v hodnotě 500 korun, cena dle ceníku EuroTelu 3495 korun. Cena na GŘ ČD je 1995 Kč.

Go Cool s telefonem Alacatel OT View Wap db, Go kartou a kupónem v hodnotě 500 korun, s ceníkovou cenou 4995 korun. Na ředitelství ČD ji však pořídíte jen za 2495 Kč.

Go Trend s telefonem Motorola T2288 Talkabout, samozřejmě s kartou a pětiset korunovým kupónem a ceníkovou cenou 4995 korun. Prodej pro železničáře však probíhá za 2995 Kč.

Prodej mobilních telefonů či jiných produktů přímo ve státních institucích bývá věcí háklivou. Zejména, když prodejce nasadí na svůj sortiment ceny výrazně nižší, než jaké uplatňuje ve své běžné obchodní síti.Eurotel má prodejní stánek přímo ve vestibulu generálního ředitelství Českých drah (ČD) a nabízí v něm Go sady. Jsou zde k mání tři:

Stánek Go ve vestibulu Generálního ředitelství Českých drah.

Nabízené sady si může koupit jen zaměstnanec GŘ, případně ten, kdo má průkaz opravňující ke vstupu do budovy GŘ. Shodou okolností ve stejném domě sídlí ještě ministerstvo dopravy a spojů (MDS) a také Český telekomunikační úřad (ČTÚ).

Podle našeho zjištění probíhá tato akce v rámci celých Českých drah a byla dohodnuta se zaměstnaneckým odborem GŘ. Nikdo z pracovníků, s nimiž jsme hovořili, přímo neodmítl uspořádání podobné akce pro jiného operátora.

A jsme u jádra věci. Je etické, aby společnost jako EuroTel prodávala své telefony se slevou v prostorách státní organizace, byť je tato jejím důležitým zákazníkem? Nejedná se totiž jen o ČD, ale údajně také o Všeobecnou zdravotní pojišťovnu a Armádu ČR. Názory se různí. Podle někoho jde o běžnou obchodní politiku, podle jiných se jedná o neetický či nevhodný způsob prodeje, který může vést ke zpochybňování výsledků případných tendrů na poskytování služeb celulární sítě.

Co si o celé záležitosti myslí Jan Kučmáš, tiskový mluvčí EuroTelu? Považuje takový krok za vhodný?

„Ano, považujeme to za správné. Všichni, kterým jsme toto nabídli, jsou naši významní zákazníci a my se jim snažíme maximálně vyjít vstříc. Chtěli jsme jim pomoci s vnitřní komunikací a motivací zaměstnanců, a proto jsme jim nabídli tuto možnost. Tato nabídka je u zaměstnanců těchto firem podle předběžných výsledků velmi populární a my jsme jen rádi, ze můžeme pomocí našich služeb podpořit naše zákazníky - vždyť to je smyslem naší práce. Co se týká tendrů - ty mají většinou pevná pravidla a podle těch se vybírá....takže nechápu úvahy o ovlivňování.“

Snažili jsme se samozřejmě získat i názor konkurentů EuroTelu. Igor Přerovský, tiskový mluvčí Oskara, si o novém obchodním tahu konkurence myslí následující:

"Oskar nabízí všechny své služby každému, tedy i pracovníkům všech státních intitucí, plně v souladu se svým sloganem "Oskar. Pro každého. Každý den.". Oskar tak však vždy činí za stejně výhodných podmínek, jako u všech ostatních občanů a firem. To znamená, že nezvýhodňujeme nikoho při poskytování slev výběrovým způsobem ani nikoho nediskriminujeme při volání do jiné sítě.“

Co si myslíte vy? Napište do naší diskuse nebo vyjádřete svůj názor v čtenářském hlasování.