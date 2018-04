Eurotel přišel se zvýhodněným voláním na vybrané číslo

Eurotel od včerejška nabízí novou službu. Pravděpodobně to není reakce na změny tarifů konkurenčních operátorů, ale je to každopádně novinka v cenících mobilních operátorů. Se službou Eurotel Star můžete volat na jedno číslo o 20 procent levněji. Je to jistá obdoba oblíbených čísel, která se objevuje i v cenících ostatních operátorů. Novinkou u Eurotel Star je to, že vaše oblíbené číslo nemusí být ze sítě vašeho operátora.

Dvacetiprocentní sleva na volání platí jak do mobilních, tak do pevných linek. Aktivovat si ji mohou jak majitelé předplacených karet, ale i zákazníci s paušálem. U zákazníků s paušálem je Star trochu výhodnější, protože sleva platí i na textovky a MMS. Vybrané „hvězdné“, číslo nemáte napořád, ale můžete jej měnit. Stojí to však další peníze. „Zvolené číslo lze podle potřeby zaměnit za jiné. Aktivace služby je jednou v kalendářním měsíci bezplatná,“ řekla Helena Čomorová z Eurotelu.

Eurotel Star si můžete aktivovat pomocí SMS, kterou zašlete na na číslo 999 111 ve tvaru ETSTAR A X. Je jasné, že X je číslo, na které bude paušální zákazník volat, posílat SMS či MMS s očekávanou 20 procentní slevou. Kromě textovkové aktivace je k mání i možnost hlasové aktivace služby na lince *11 a *88 s pomocí operátora nebo automatického hlasového systému. V nouzi se budete muset zastavit ve značkové prodejně Eurotelu.

Cena je zajímavá. Eurotel Star je totiž bez měsíčního poplatku, a pokud chce zákazník změnit vybrané číslo častěji než jednou za měsíc, zaplatí za aktivaci služby 95 korun. Samotné výše minutových sazeb je závislá na tarifu, ke kterému si Eurotel Star aktivujete. Volání je ale vždy o 20 procent levnější než je základní cena volání.

Nabídka platí od 6. září 2004 a zatím to vypadá, že nebude nijak omezená. Příjemná je i možnost kombinace s výhodou Eurotelu ve volání po třetí minutě, kdy se vám zlevňuje tarif o procent dvacet pět. Podle jejich infolinky, se tyto dvě výhody dají v klidu kombinovat a jsou v případě, že neměníte oblíbené číslo více než jednou měsíčně, zdarma.



T-Mobile se drží osvědčeného receptu

Druhý největší operátor nabízí podobnou službu s názvem T-Mobile NEJ. Někteří si ji pamatují ještě v původní verzi Paegas Nej, kterou tehdejší Radiomobil spustil na konci roku 1999. Systém oblíbeného čísla je celkem lákavý, zvlášť pro páry a nebo rodinné volání.

T-Mobile NEJ si můžete aktivovat pro jakékoliv číslo sítě T-Mobile. Aktivace je zdarma, stejně jako výběr prvního čísla. Za každou další změnu NEJ čísla zaplatíte 113 korun. Pro spuštění služby stačí zavolat na číslo 4440 a řídit se pokyny automatu. Volání s T-Mobile NEJ vychází na 3,40 za minutu u základních TWIST programů. Jen u TWIST Extra je to za 3,40 ve špičce a tři koruny mimo špičku a o víkendech. Kromě TWIST sad si můžete přibrat NEJ číslo k partnerskému tarifu Partner I, který ale už není v nabídce T-Mobile a vystřídal ho Relax Partner.

Oskar má širokou nabídku

Nejširší nabídku zvýhodněných čísel má Oskar. Moje Jednička, Moje Rodina a Moji nej… pokrývají široké spektrum možných potřeb jeho zákazníků. Všechny tři si můžete aktivovat k jakémukoliv tarifu Naplno a nebo Nové generace. Problém může vzniknout v tom, že tu samou podmínku musí splňovat i číslo, na které chcete volat levněji.

Je příjemné, že se vám toto zvýhodněné volání nezapočítává do volných minut, a tak můžete svému oblíbenci volat za necelé dvě koruny. Celkem vysoké jsou však startovací poplatky. U služby Moje Jednička odevzdáte Oskarovi 238 korun za založení účtu pro vaší Jedničku. Služba Moje Rodina vás bude stát 119 korun. Poslední z nabídky je Moji Nej…. Tato nabídka nemá žádný zřizovací poplatek, ale zase musíte platit paušál necelých 24 korun. Získáte za to slevu ve výši 1,19 korun na minutovou sazbu pro volání na maximálně pět čísel.

* aktivace paušál cena / minuta počet čísel Moje Jednička 238 0 1,50 1 Moje Rodina 119 0 1,79 4 Moji Nej... 0 23,80 sleva 1,19 Kč za min 5

Ceny jsou včetně 19% DPH

Ceny volání platí jenom v síti Oskar.

Eurotel tak vypálil svým dvěma konkurentům rybník, když z ničeho nic přišel s tím, na co určtě mnoho uživatelů mobilních telefonů myslelo. Na první pohled služba vypadá dobře, ale je třeba si srovnat ceny volání u Eurotelu a konkurence. Mezi českými operátory je právě Eurotel ten nejdražší. Teď můžeme jenom čekat, jestli na tento krok zareaguje Oskar a T-Mobile.

Co si myslíte o nové službě Eurotel Star?