Eurotel přidal do nabídky dva nové top balíčky

Dva nové balíčky pro volání a posílání MMS přidal do nabídky pro vybrané tarifní zákazníky mobilní operátor Eurotel. Zároveň dočasně zlevnil dva z dosavadních pěti balíčků, které nabízí od října loňského roku. Tyto takzvané top balíčky umožňují za příplatek zvýhodněné volání o víkendech, na pevné linky či v noci, zvýhodněné zasílání SMS nebo zdvojnásobení volných minut náležejících k tarifu. O nové nabídce ČIA informovala Miroslava Mikulíková z tiskového oddělení Eurotelu.

První z nových balíčků nabízí měsíčně 60 volných minut pro volání do všech sítí za příplatek 60 korun (všechny ceny jsou bez DPH). V rámci druhého balíčku poskytuje Eurotel 10 MMS zpráv do všech sítí i ze zahraničí za jednu korunu. Tyto ceny platí pouze do konce června 2004 a vztahují se účtovací období, které nepřesáhne 30. června. Po tomto datu bude cena za balíček 60 volných minut činit 150 korun a za 10 MMS 50 korun. Pro stejné období platí také snížená cena balíčků pro volání na pevné linky a v noci, která činí jednu korunu.

Oba balíčky jsou určeny zákazníkům s některou z variant tarifů Relax, Optimum a Business, nevztahují se na staré tarify jako je Global ani na tarify Individual a zvýhodnění Profi. Aktivace a deaktivace služby je zdarma. Volné jednotky z top balíčků se využívají až po vyčerpání volných jednotek náležejících k standardnímu tarifu a nevyčerpané jednotky se nepřevádějí do dalšího období. Pokud si zákazník aktivuje balíček v průběhu zúčtovacího období, účtuje Eurotel pouze proporcionální část ceny i volných jednotek. K jednomu telefonnímu číslu je možné využít najednou pouze jeden balíček stejného druhu, různé balíčky však lze kombinovat.