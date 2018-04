EuroTel přichystal na listopad výbornou mobilní nabídku

O předvánoční trh - a listopad takovým trhem je - se musí bojovat. EuroTel to ví a tak na listopad připravil opravdu výbornou nabídku se zajímavými cenami mobilních telefonů.

Především je to nová sada Go hit s mobilním telefonem Siemens C10 (obdoba Siemens E10) s Go kartou a kupónem na 500 Kč (oproti stávajícím tisícikorunovým kupónům v ostatních sadách). O této sadě jsme informovali již na začátku října (viz EuroTel chystá novou Go sadu) - tehdy jsme od dealerů dostávali mnoho stížností, že EuroTel nic podobného nechystá. Ale je to tak, nová Go hit sada je oficiálně na světě tak, jak jsme vás informovali. Kdo si počkal, dočkal se zajímavého telefonu od Siemense. Testu - byť krátkého - se patrně dočkáte, ačkoliv Siemens C10 není příliš odlišný od E10 a S6power, vyjma vzhledu a použitých baterií.

Zajímavou novinkou je, že EuroTel hodlá nadále uvádět ceny telefonů již s DPH - prakticky tak dochází u většiny dotovaných (i nedotovaných) modelů ke zlevnění o 22 procent. Následující ceny jsou tedy již s DPH.

Nejlacinějším mobilním telefonem se stává Bosch 607 - ten bude stát 1 Kč a je tedy více než 100 Kč lacinější, než dotovaný Bosch 608 dodávaná Paegasem. Tyto telefony se od sebe příliš neliší - u modelu 608 jsou vyřešeny problémy se čtečkou SIM karet, které způsobovaly občasné hlášení o chybě SIM karty, model 608 má ale také méně kvalitní displej a sada dodávaná Paegasem má tlustší baterie - rozhodně ne však výkonější. Model 608 je dodáván v několika barevných modifikacích.

Recenze Bosch 607 je zde a Bosch 608 je zde.

Další mobilní telefony jsou zajímavé - v rámci akce EuroTel Partner si stále můžete zakoupit Ericsson GA628 za 1 Kč, jeho dotovaná cena je nyní 2995 Kč - v porovnání s telefony Bosch ovšem doporučuji dát přednost právě Boschům - výkonostně i pohodlím ovládání a hlavně rozměrem displeje jsou poněkud dále, než zastarávající Ericsson GA628.

Pokud trváte na značce Ericsson, u EuroTelu si vyberete - například GF768 je za 3995 Kč, což je na tento telefon s výklopným flipem a titěrným displejem výborná cena. Dalším modelem je GH688 za 5995 Kč - i zde je solidní výkon za solidní cenu.

Oproti modelu GH688 stojí podstatně lépe ovladatelná a s přehlednějším menu i zajímavějšími funkcemi Nokia 5110, jejíž vítězné tažení světem ještě neskončilo. Tu si koupíte za 5995 Kč, což ve srovnání se stejně drahým Ericsson GH688 patrně rozhodne. Starší a chytřejší bratříček Nokia 6110 vyjde na dotovaných 11 995 Kč, což není špatná cena, ale přeci jen se tolik neušetří.

Za zajímavou cenu je poslední z telefonů Nokia - Communicator 9000 vyjde na 9995 Kč a vzhledem k tomu, že dokonalejší model 9110 se očekává až na leden či spíše únor a hlavně v ceně okolo 30 000 Kč, je stále důvod, proč si jej koupit.

Telefony Philips jsou také dotovány - Philips Diga Energy s foťákem a dalšími drobnostmi vyjde na 995 Kč, Philips Genie na 6995 Kč. Na trhu se ještě objevuje nová verze Philips Genie Sport, kde je vynechána poruchová vyskakovací nožička.

Aktivace stojí 3864 Kč.

Pro pořádek ještě síť NMT Tip - Nokia 540 za 2995 Kč a Nokia 550 za 5995 Kč + aktivace za 2100 Kč.

O nových cenách v síti Paegas jsme informovali již dříve zde.