Eurotel: "Přenositelnost využije jen minimum zákazníků"

Na setkání s novináři to uvedl generální ředitel firmy Michal Heřman s tím, že firma očekává, že si díky službě zvýší počet klientů. V současnosti je v tuzemsku kolem 10,8 milionu aktivních mobilních čísel.

Ve většině zemí, kde operátoři službu zavedli, nesplnila jejich očekávání. V průměru ji v Evropě využila dvě procenta zákazníků, ale například v Německu to bylo jen 0,4 procenta a v Portugalsku 0,3 procenta. Naopak v Belgii si přeneslo číslo přes sedm procent klientů a ve Velké Británii pět procent.

Eurotel předpokládá, že jej zavedení služby vyjde na 200 až 400 milionů korun. Všichni tři operátoři by pak mohli dohromady zaplatit kolem jedné miliardy. Povinnost zajistit přenositelnost čísel mobilním operátorům ukládá nový zákon o elektronických komunikacích, který by měl být účinný od letošního května.

Operátoři pak budou mít na zavedení služby osmiměsíční přechodné období a službu chtějí spustit začátkem příštího roku. Pracovní skupina Eurotelu, T-Mobile a Oskara funguje od loňského dubna. "Eurotel si od jejího zavedení slibuje, že se počet jeho zákazníků zvýší," řekl ředitel Eurotelu Martin Heřman.

Kolik bude stát přenos čísla

Zákazník, který si bude chtít ponechat své číslo při změně provozovatele, by měl podle zástupců firmy za přenositelnost platit, jako za každou jinou službu. Výše částky bude záviset na zvoleném řešení. Na tom by se měli operátoři definitivně dohodnout, až ČTÚ v polovině roku vydá prováděcí předpis. Ministr informatiky Vladimír Mlynář se ale v rozhovoru pro BBC vyjádřil, že by byl rád, kdyby cena přenosu nepřekročila cenu jednoho piva v Praze.

Přenositelnost by měli mít možnost využít všichni zákazníci, kteří mají s operátorem, od kterého odcházejí, vyrovnané závazky. Každý uživatel by měl mít zároveň možnost jednoduchým způsobem zjistit, do jaké sítě volá. Tuto informaci už totiž nevyčte z charakteristického předčíslí v telefonním čísle.

Historie MNP rovněž ukazuje, že řešení přenositelnosti mobilního čísla se obvykle po svém zavedení nemění, neboť iniciativy směřující ke změně existujících řešení jsou ještě obtížnější než prvotní zavedení. ART ve Francii nicméně prakticky zvažuje změnu procesu, neboť při prvotní implementaci byla pozornost věnována pouze dosažení krátkodobých cílů bez ohledu na reálné dopady a přínos pro zákazníky.

Německý regulátor nedávno stanovil maximální poplatek za přenos pro koncové zákazníky, aby bylo zajištěno, že zákazníci nebudou od přenosu odrazováni souvisejícími poplatky, které v některých případech překračovaly částku 100 €.

Jak může vypadat přenositelnost v praxi?

Jednou možností, a to tou, na které se naši mobilní operátoři v podstatě shodují jakožto na té nejpravděpodobnější, je to, že na volání se vůbec nic nezmění. Po vytočení čísla se ozve vyzváněcí tón, a až druhá strana zvedne sluchátko, můžete začít mluvit. Hovor vám bude účtován podle toho, ve které síti se uživatel nachází.



Volající si může zjistit, jakého operátora volaný využívá, prostřednictvím SMS odeslané na speciální číslo, dotazu na speciální WAPové či webové stránce a nebo voláním na infolinku. Všechny tyto informační kanály by přitom byly provozovány zdarma. V Německu je to SMS, WAP a infolinka, u nás by to podle představ Eurotelu v ČR mělo být SMS, WAP a webové stránky. Vyjednavačům z T-Mobile by se líbila i infolinka.



Existuje však i další model, a to případ, kdy je uživatel před každým voláním informován o tom, do které sítě volá. Vytočíte číslo, ozve se hláška, že voláte do té a té mobilní sítě a ozve se vyzváněcí tón.

Rakouský model má však řadu nevýhod. Za prvé je nutné zajistit univerzální systém, který by poskytujoval tyto hlášky a byl by schopný najednou obsloužit poměrně značné množství uživatelů. Druhá nevýhoda je pak to, že po dobu oné hlášky (řekněme pět sekund) je v síti operátora, odkud voláte, vyhrazena přenosová cesta, která zatěžuje síť operátora.

Jak dlouho bude trvat přenos?

Pravděpodobný je měsíc, během něhož proběhne přenos čísla od jednoho operátora k druhému. Jde to ale i rychleji. V Rakousku je číslo přeneseno během několika hodin v den podání žádosti. Za službu zaplatíte u našeho jižního souseda 12 euro. Stejně rychle tomu je i v Německu, kde ale za celou akci zaplatíte 25 euro.

Služba už přes dva roky funguje v pevných sítích. Podle zástupců mobilních operátorů je u mobilů její zavedení složitější, protože mobily nabízí širší množství služeb, včetně služeb dalších subjektů, například bank u elektronického bankovnictví.

Situace v kauze přenositelnost se tedy nijak zvlášť nezměnila. Všechno je v jednání a nic konkrétního zatím z úst operátorů ani regulátora nezaznělo. Uvidíme, jak se celá věc posune po vydání prováděcí vyhlášky ČTU. Tu můžeme očekávat už za dva měsíce.