EUROTEL PŘEKROČIL POČET 750.000 ZÁKAZNÍKŮ

Přední český operátor nabízí svým zákazníkům víc

Zatímco koncem května EuroTel oznámil jubilejních sedm set tisíc zákazníků, již na počátku července překročil jejich počet 750.000. EuroTel tak získává denně více než 1.500 zákazníků, což představuje nejdynamičtější růst ve srovnání s konkurencí v ČR.

"EuroTel je i nadále nejrychleji se vyvíjející český operátor, neboť nabízí zákazníkům nejvyšší kvalitu služeb za příznivé ceny. Zvláště pak jsme se dobře připravili na dobu prázdnin a dovolených a nabídkou GO Roamingu jsme zpříjemnili cestování našim GO zákazníkům. Takovou volnost v cestování, zejména mladým lidem, dosud nikdo nenabídl," uvádí Ed Kingman, generální ředitel společnosti EuroTel.

EuroTel svým zákazníkům nabízí nejširší volbu předplacených GO sad: GO HIT (Siemens C10), GO FUN (Alcatel One Touch Max), GO STAR (Philips Savvy, který jako první mobilní telefon na světě umí posílat obrázkové textové zprávy). S létem nabídl EuroTel i nový GO STYL (Ericsson GF 768). Také GO zákazníci mohou využívat výhod jedinečné služby SuperSound, která poskytuje nejčistší zvuk hovorů a navíc tuto službu získává zákazník zcela ZDARMA! V České republice nikdo jiný tuto nadstandardní a velice technicky vyspělou službu nenabízí.

Zákazníci chtějí skutečnou kvalitu, a proto upřednostňují EuroTel. Vědí totiž, že pouze od EuroTelu skutečnou kvalitu dostanou. Stačí si jen vybavit pojmy jako SuperSound, konkurenčí výhoda v délce platnosti GO karet, Go Roaming či certifikát kvality ISO 9001.

O dalším splnění podmínek licence EuroTelu svědí i fakt, že povinnou zprávu o plnění ukazatelů rozvoje a kvality doručil EuroTel Českému telekomunikačnímu úřadu ve dvoutýdenním předstihu. Ze zprávy navíc jednoznačně vyplývá, že veškeré parametry kvality EuroTel se značnou rezervou splnil, tak jako vždy.

Mysleli jsme samozřejmě také na naše zákazníky EuroTel GSM Global, pro které jsme připravili letní nabídku roamingu bez zálohy. Této nabídky mohou zákazníci využít již od června a nemusí se přitom omezovat ve výběru destinace své dovolené.

"EuroTel své zákazníky nijak neomezuje a na rozdíl od pozdějších nabídek na trhu platí nabídka roamingu bez zálohy pro všechny naše zákazníky a komplexně pro všechny země, s nimiž máme roamingové dohody," uvádí Iva Taťounová, tisková mluvčí společnosti EuroTel.

"Zájmy a potřeby našich zákazníků máme na mysli po celý rok a stále se rozšiřující, vysoce kvalitní služby, které společnost EuroTel poskytuje, jsou toho nepochybným důkazem. Léto je poněkud výjimečné období, řada lidí cestuje více než obvykle, a tak naše nabídky vychází ze snahy maximálně zpřístupnit mobilní komunikaci co největšímu počtu lidí, a to jak příznivými cenami, tak i nespornou kvalitou služeb," uvedla Iva Taťounová, tisková mluvčí společnosti EuroTel.