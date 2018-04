Eurotel představil letní nabídku a novou soutěž

Eurotel dnes představil služby spojené s létem a prázdninami. Stejně jako v loňském roce připravil pro své zákazníky letní roamingovou SMS hru, ve které je jako hlavní cena dovolená v hodnotě 100 000 dle vlastního výběru. Kromě toho je mezi cenami i Eurovíkend v ceně 30 000. Pozor ale nato, že vybraná dovolená se proplácí až zpětně, protože podle slov Jana Karase z Eurotelu to není soutěž o penizí, ale o dovolenou. Jako cena útěchy je připraveno 10 000 padesátikorunových slev nebo jednotek kreditu na volání.

Soutěž začala dnes a trvá do 15. srpna. Do hry je možné se zapojit jednoduchým odesláním SMS ve tvaru LETO na číslo 999238 z jakéhokoliv zahraničního státu. Cena soutěžní SMS je stejná jako za bežnou zprávu za využití roamingu.

Novinka se objevila i v oblasti předplacených služeb. Nová letní série GO karet je za zvýhodněnou cenu 95 korun a obsahuje 25 korun v kreditu. K tomu mohou všichni majitelé předplacených karet aktivovat prázdninový tarif GO roaming SMS, se kterým mohou poslat 10 SMS ze zahraničí za cenu 1 koruny. Jedna zpráva tak vyjde na deset haléřů. Tento balíček lze však objednat pouze u této speciální edice a aktivovat si jej můžete do konce srpna.