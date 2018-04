EuroTel posune služby k internetu!

O tom, že společnosti EuroTel a RadioMobil soupeří i o to, kdo bude mít propracovanější webové stránky, asi nemusíme vést dlouhý spor. Ten bychom spíše vedli o to, kdo má své stranky lepší - zda EuroTel, nebo RadioMobil, nicméně i zde je možno přepokládat, že většina čtenářů by mi dala za pravdu v tvrzení, že lepší web nabízí RadioMobil.

Nejen, že je graficky přehlednější, ale nabízí i služby, které EuroTel nenabízí - tedy možnost ovládat přes web doručování informací i nastavení SMS služeb. Také přehled roamingových partnerů v databázi je u RadioMobilu podstatně lépe řešen a častěji aktualizován, než u EuroTelu.

To by se ale mělo změnit. Veškeré další informace berte bez záruky, jak je ostatně zvykem.

EuroTel se rozhodl do provázanosti služeb s internetem trochu (i když zde je na místě spíše slovo "více") investovat Nová verze webových stránek se objeví ještě možná do Invexu, ale pravděpodobně později. Nabídne věci, které konkurent zatím nemá - možnost aktivace služeb přes WWW stránky. Nemáte aktivovanou nějakou službu? Na internetu si ji budete moci aktivovat a ihned uvidíte, kolik vás ta legrace stála. Stejně tak změna tarifního programu bude možná přes webové stránky - celé nastavení vašeho mobilního telefonu uvidíte na internetu a velkou část věcí budete moci i interaktivně změnit.

Příklad takové stránky pro zalogování uživatele vidíte na následujícím obrázku. Jen zdůrazňuji, že jde o koncepty webdesignerů, takže veškeré informace na té stránkce považujte především za výplod jejich fantazie a rozhodně se netěšte, že Nokia 7110 bude dotovaná za 999 Kč! Ostatně, tady je vidět, že návrhář tohoto webu svého klienta moc nezná - EuroTel má v ceně na konci vždy pětku, zatímco RadioMobil devítku a cena 999 Kč je tedy v EuroTelu naprosto nemožná...

Podle dostupných informací je tak možné, že majitelé podrobného výpisu se s jeho digitální verzí setkají na internetu, na svých osobních stránkách - nicméně půjde ne o aktuální výpis o právě skončeném hovoru, ale o výpis fakturovaných hovorů.

Dalším oživením projde SMS brána EuroTelu - pro majitele modemů bude nepříjemným zjištěním, že se bude natahovat podstatně déle, pro fajnšmekry ale bude potěšitelné, že ji bude možno používat i s některými rozšířenými funkcemi. Především tu je možnost mít vlastní SMS adresář - seznam kontaktů, na které posíláte SMS. Další variantou je poslat obrázkovou SMS zprávu na telefon Nokia 3210, případně smajlíka na Philips Savvy.

Jelikož nejsem pravý člověk na kritiku webdesignu, konstatuji jen, že úsudek o těchto návrzích, které mohou ve finále vypadat i zcela jinak, nechám na vás. Pokud EuroTel svůj záměr propojit služby s internetem dotáhne alespoň do zde nastíněného konce, bude to jen dobře. Ostatně, pokud pomyslíme na ty možnosti, jež známe ze zahraničí - například možnost podívat se na internet na seznam telefonních čísel, která nás volala a nedovolala se nás, protože jsme byli mimo signál nebo s vypnutým telefonem, ale už jenom detailní digitální vyúčtování pro analýzu v Excelu potěší mnoho z nás...