Eurotel plánuje vysokorychlostní internetovou síť rychlejší než ADSL po celé ČR

Společnost Eurotel kuje vskutku odvážné plány. Spolu s jen nepatrně medializovaným rozmýšlením o implementaci technologie EDGE do své sítě GSM zvažuje Eurotel i plán podstatně odvážnější, totiž využít pásmo 450 MHz (v němž dosud provozuje síť NMT) k provozování specializované sítě pro připojení k internetu.

Může to vypadat bláznivě, ale bláznivé to není. Eurotel totiž testuje technologii CDMA-450 určenou pro vysokorychlostní data v pásmu 450 MHz, jako přirozenou a velmi moderní náhradu systémůNMT . Všechno by se mu podařilo utajit, kdyby se na ženevském veletrhu dodavatelé technologií nepochlubili, že jejich zařízení největší český operátor testuje.

Od října totiž Eurotel testuje technologii EV-DO 450 od dodavatelů Lucent, Nortel, Huwei a Samsung. Pokud testy dopadnou uspokojivě – a zákulisní informace tomu nasvědčují – bude se Eurotel snažit o implementaci této technologie.

Technologie CDMA-450 je konverzí technologie CDMA2000 1X společnosti Qualcomm do frekvenčního pásma 450 MHz, firma ji provedla právě kvůli tomu, že na světě existuje kolem 40 operátorů provozujících sítě v tomto pásmu. Jen Eurotel má přes 30 000 klientů v síti NMT s prakticky celorepublikovým pokrytím.

Síť CDMA-450 nabízí mnoho předností – oproti systému NMT má mnohonásobně vyšší kapacitu a oproti sítím UMTS/GSM má podstatně vyšší pokrytí základnovou stanicí, kolem 40 kilometrů. Tato síť také nabízí podstatně vyšší přenosové rychlosti. Eurotelem testované CDMA-450 EV-DO nabízí přenosové rychlosti pro download v rozmezí 384 Kb/s až 2,4 Mb/s. Pravdou ale zůstává, že v současné době se dodávají terminály zvládající pouze rychlosti 153Kb/s, terminály s podporou EV-DO se chystají na počátek roku 2004. Qualcomm navíc také chystá duální čipovou sadu podporující GSM/EV-DO, takže by Eurotel mohl postupem času nabízet mobilní terminály podporující jak GSM, tak rychlá data EV-DO.

Konverze sítě NMT do CDMA-450 je logickým pokračováním dnes již beznadějně zastaralé analogové sítě. Eurotel čeká díky tomu, že infrastrukturu a základnové stanice má kompletně vybudované, především investice a to při výstavbě mobilní sítě není to největší zdržení. Zatímco na rychlá data v sítích UMTS si budeme muset počkat do roku 2006 a ani rychlá data EDGE v síti GSM nejsou úplně za rohem, technologii EV-DO může Eurotel zavést rychle. V průběhu příštího roku by tak Eurotel mohl nabídnout velmi zajímavou službu rychlých datových přenosů minimálně 153 Kb/s downloadu s celorepublikovou dostupností. V kombinaci s tarifem podobným jako Data Nonstop by to byla zajímavá služba.

Podle zástupců Eurotelu chce společnost touto sítí konkurovat bezdrátovým datovým sítím ostatních poskytovatelů a s průměrnou rychlostí 800 Kb/s, jakou EV-DO nabízí, bude ostatně konkurovat i ADSL Českého Telecomu. Eurotel by nabízel jak mobilní terminály a tedy i hlasovou službu v síti, tak – a to především – stacionární modemy určené pro trvalé připojení počítačů. V současné době se odhaduje, že kapacita CDMA-450 EV-DO sítě Eurotelu by dosahovala 200 000 uživatelů, tedy více než dostatek na to, aby Eurotel ukousl pořádné sousto na trhu poskytovatelů vysokorychlostního připojení.

Nyní jsou na trhu dva mobilní telefony určené pro sítě CDMA-450 a to od společností Synertek (na obrázku model Synertek S-200) a Curitel, dalších pět výrobců ohlásilo, že v brzké době své terminály uvede na trh – Gtran, Hyundai Syscomm, ZTE, Compal a Giga. Vzhledem k tomu, jak se CDMA-450 zavádí na obrovský ruský a čínský trh, dá se očekávat rostoucí zájem výrobců, mnoho dalších výrobců zvučných jmen totiž prodává telefony určené pro jiná frekvenční pásma CDMA2000 a větší nabídka terminálů je jen otázkou času.

Pro pořádek je třeba podotknout, že Eurotel by musel požádat ČTÚ o umožnění provozování systému CDMA-450 ve frekvenčním pásmu, jenž má přidělené pro NMT. Podle neoficiálního vyjádření zainteresovaných osob z ČTÚ se ale nepředpokládá problém, protože ČTÚ nepovažuje síť NMT za prioritní a ani nemá s frekvencemi 450 MHz další úmysly.