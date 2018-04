Eurotel plánuje další omezení CDMA!

Někteří uživatelé CDMA zaznamenali různé objemové limity na CDMA. Některým se po stažení 50 MB do konce hodiny zpomalil datový přenos na 10 kB/s, jiným se přenos zpomalil již po přenesení 30 MB. U někoho omezení fungovalo pouze na některých IP portech (obvykle s výjimkou portů používaných pro HTTP) u někoho se zase započítávala všechna přenesená data, atd. Zkrátka a dobře se objevilo jakési FUP (Fair User Policy), o kterém vlastně nikdo nebyl schopný říct, jaké přesně je.



Ve skutečnosti měli pravdu patrně všichni, až na to, že Eurotel nějaké FUP zavedl. Eurotel totiž nyní pouze testuje nové FUP, ale ve hře je několik různých variant, které testuje na vybraných uživatelích. Eurotel k novému FUP oficiálně udává toto: „V současné době probíhá u služby Eurotel Data Expres testování pilotní verze FUP, která má za cíl zajistit rovnou kvalitu a dostupnost služby pro všechny uživatele."



Co je Fair User Policy (FUP)? Fair User Policy představuje souhrn opatření, které uplatňuje poskytovatel internetového připojení, aby zajistil stejné podmínky všem uživatelům s agregovanou linkou. Nejčastějším principem Fair User Policy je postupné snižování přenosové rychlosti u těch uživatelů, kteří používají programy pro automatické a dlouhodobé stahování velkého objemů dat (např. P2P sítě všeho druhu). Jiný a často uplatňovaný systém spočívá ve stanovení objemových limitů pro data, která může uživatel v rámci měsíčního paušálu stáhnout. Pokud je limit překročen, uživatel si musí doplatit další balík dat.

V blízké budoucnosti, patrně již od dubna, tak můžeme očekávat příchod dalšího FUP, tentokrát založeného na regulaci objemu přenášených dat. To by mělo přímý dopad na ty, kteří využívají CDMA pro streamovaná média, jako jsou internetová rádia či sledování televizních pořadů České televize, TV Nova apod. Pokud by Eurotel takovéto FUP zavedl, šlo by o první skutečné omezení přístupu k internetu přes CDMA.

CDMA není ADSL



Důvody, které Eurotel k novému FUP vedou, jsou vcelku zřejmé – vysoké zatížení sítě, obrovské množství fixních uživatelů a zpomalení výstavby oproti původnímu plánu (respektive vyšší počet uživatelů oproti původnímu plánu). Řada uživatelů totiž CDMA využívá stejně, jakoby šlo o ADSL či připojení přes kabelovou TV. Za tento stav si ostatně může Eurotel sám, neboť z počátku CDMA nijak neomezoval a po čase dokonce odstranil i omezení rychlosti na 800 kbps na uživatele.



Ve skutečnosti je však CDMA2000 1xEV-DO technologie vhodná především na to, k čemu je určená – vysokorychlostní mobilní přístup k internetu s relativně snesitelnou latencí (tj. okolo 200 ms). U mobilních uživatelů se totiž dá mnohem lépe pracovat s rozložením provozu mezi jednotlivé základnové stanice a hrozba přetížení některých lokalit není až tak vysoká. CDMA2000 1xEV-DO se tak jinde ve světě používá bez problémů i pro streamování videa (např. v USA) či surfování po internetu prostřednictvím notebooku, PDA či chytrých telefonů. U nás však někteří neuváženě prohlásili CDMA2000 1xEV-DO za „bezdrátové ADSL“ a řada lidí jim tento nesmysl uvěřila.



V ČR tak řada uživatelů dospěla k názoru, že CDMA je lepší než ADSL a že tomu tak bude na věky. Ve skutečnosti však bylo poměrně jasné, že megabitové či dokonce ještě vyšší rychlosti se při tak obrovském nárůstu počtu uživatelů dlouho neudrží a že CDMA se postupně dostane k proklamované orientační hranici 256 kbps neboli tam, kde lze pořídit pro fixní připojení mnohem vhodnější ADSL, a to zhruba za poloviční cenu, a nebo tam, kde lze využívat zatím neomezované EDGE (jehož latence je však oproti CDMA zhruba čtyřnásobná).

Když nechcete CDMA

Eurotel však spolu se zaváděním nové FUP, která je očividně zaměřena jen na určitou skupinu uživatelů, kteří stahují velké objemy dat, přišel i se zajímavou nabídkou možnosti přestupu z Eurotel Data Expres (CDMA) na Eurotel Data Speed (ADSL).



Podmínky „beztrestného“ přestupu, kdy uživatel s dotovaným CDMA modemem nemusí nic doplácet, však nejsou tak úplně transparentní. Pravda je, že se však jde o vstřícný krok Eurotelu, neboť podle Všeobecných podmínek je jasně dáno, že při odstoupení od smlouvy musí uživatel doplatit částku, ke které se ve smlouvě zavázal. A jaké platí pravidlo pro onen „beztrestný“ přechod na ADSL?



Tisková mluvčí Eurotelu, Diana Dobálová, na tuto otázku odpověděla následovně: „Pokud uvedený uživatel Eurotel Data Expres s dotovaným modemem, který požádá o přechod na Eurotel Data Speed ještě před vypršením jeho účastnické smlouvy na dobu určitou patří, k zákazníkům, kteří nejsou mobilními uživateli, stahují denně vysoké objemy dat, a tudíž jim nevyhovují stávající rychlosti a stabilita připojení, může tak učinit bez jakýchkoliv sankčních poplatků.“



Eurotel tímto krokem chce očividně přimět „nejpilnější“ uživatele k tomu, aby k fixnímu připojení k internetu využívali technologii k tomu vhodnou a určenou – tedy ADSL, což by výrazně pomohlo v daných lokalitách síti odlehčit a nabídnout tak ostatním uživatelům vyšší přenosové rychlosti.