Eurotel Patriot přivolá pomoc

Aplikace založené na možnostech mobilní sítě začínají být velmi lukrativním segmentem trhu. Hovoří o tom nejen zvyšující se počet firem nabízejících zařízení ovládané prostřednictvím textových zpráv či hlasových volání, ale i zařazení těchto přístrojů do nabídky Eurotelu. Poohlížíte-li se tedy po vylepšení alarmu například svého vozidla, můžete sáhnout po Patriotu.

Základem přístroje je zálohovaná řídicí jednotka disponující vstupem pro informace z autoalarmu, tísňovým tlačítkem, dvěma výstupy pro ovládání dalších zařízení a signalizační LED diodou. Právě v souvislosti se zabezpečením je zajímavé audio rozhraní. Pokud do střeženého objektu zamontujete ještě mikrofon a reproduktor, budete moci využívat možnosti odposlechu, která významně pomůže při zjišťování podrobností o vzniklém poplachu. Ve chvíli, kdy bude například v autě ticho a alarm už žádné další události od čidel nezaznamená, je dost pravděpodobné, že šlo například jen o náhodné strčení do vozu způsobené například nešikovností jiného řidiče při parkování.

Eurotel Patriot je založen na GSM modulu Ericsson GM22, pracujícím v pásmu 900/1800 MHz s rozsahem provozních teplot -20 až +55 °C. Při montáži, pokud ji nesvěříte odborné firmě, tedy musíte dát pozor, abyste řídicí jednotku neinstalovali do místa, které se v létě hodně ohřívá. Rozměry 102 x 46 x 39 mm jsou však relativně malé, takže s konečným umístěním by neměl být nejmenší problém.

Kvůli omezenému rozsahu napájecího napětí (9-16 V) můžete Eurotel Patriot bez dalších měničů namontovat jen do osobního vozu. Musíte rovněž počítat s trvalým odběrem 19 mA v klidovém stavu. V této kategorii přístrojů to sice představuje běžný průměr, ale nelze to zanedbat při delším odstavení vozu (například při cestě na dovolenou). Ve spojitosti s dalšími spotřebiči by to mohlo vést až k vybití baterie. Ovšem nezávisle na tom, zdali vám akumulátor někdo úmyslně odpojil či je jen vybitý, Patriot vám díky záložnímu akumulátoru pošle textovou zprávu či zavolá, že je bez napájení.

Kromě komunikace s alarmem je rovněž zajímavá funkce sledování pohybu samotné jednotky. Oproti dražším systémům však za tímto účelem nepoužívá poziční systém GPS, ale vše obstarává pouze prostřednictvím mobilní sítě. Patriot tedy nedokáže určit polohu, jen oznámí, že vaše auto je v pohybu. Zavoláním či posláním textovky tak pružně zareaguje ve chvíli, kdy vám odtahová služba vozidlo „přeparkuje“ či se ho snaží někdo ukrást. Na druhou stranu pokud jste vzdáleni, nebude vám tato informace příliš užitečná.

Obecnou nevýhodou všech zabezpečovacích systémů založených na mobilních sítích je jejich poměrně snadná rušitelnost. Pokud je ukradené auto zavřeno v železné kleci, například v nákladním autě, či zločinec vlastní rušičku, není vám celý zabezpečovací systém k ničemu.

Druhou, poměrně praktickou funkcí, je možnost vzdáleného ovládání dvojice výstupů. Pokud například chcete dálkově ovládat topení či odemykat auto, není nic jednoduššího, než prostřednictvím relé (max. odběr z řídicí jednotky je totiž 300 mA) tyto spotřebiče připojit k Patriotu.

Pozornost si zaslouží i použitý způsob ovládání. Zatímco většina konkurenčních produktů sází na textové zprávy, dodavatel Eurotelu použil tónovou volbu DTMF a běžné volání. Komunikace s Patriotem tedy probíhá tak, že na SIM kartu (musí mít vypnutý PIN) zavoláte, ozve se hláška požadující zadání vstupního hesla a pak prostřednictvím speciálních příkazů (například 61# pro zapnutí odposlechu) zařízení ovládáte. Jinak než voláním se Patriot nastavovat nedá. Eurotelu tedy přiteče i nějaká ta korunka ze samotného volání. Specializace vývojářů na tento druh přenosu je patrná i u předávání poplachových informací. Můžete totiž nastavit pět telefonních čísel, kam má zařízení volat, a jen jedno, na které bude předávat textové zprávy.

Novinka od Eurotelu rozhodně stojí za pozornost. Cenou 12 995 Kč včetně daně sice rozhodně nepatří mezi nejlevnější produkty na trhu, ale uvážíte-li možnost dálkového odposlechu, obsluhu dvou zařízení a připojení tísňového tlačítka, pak produkt stojí rozhodně za popřemýšlení. Na druhou stranu by mu neuškodila lepší podpora textových zpráv.