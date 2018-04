EuroTel Partner loví hlavy

EuroTel se bude opět vydávat na cestu náboru nových klientů přes klienty stávající. Akci pod krycím jménem EuroTel Partner jsme tu již jednou měli a během ní bylo možno nakupovat Ericsson GA 628 za 1 Kč. Od 15. března 1999 opět akce propuká v mírně upravené podobě, ale její motto je stejné: ulovte nového zákazníka pro EuroTel a dostanete slevu.

Akce EuroTel Partner bude mít několik obměn. Pokud již jste klientem EuroTelu, připíše vám EuroTel kredit 500 Kč na hovorné v případě, že pro služby sítě EuroTel získáte nového zákazníka. Nový zákazník získá Ericsson GA628 za 1 Kč a zaplatí 3 864 Kč za aktivaci - vcelku tedy bude potřebovat 3 865 Kč. Podmínkou samozřejmě je využívání služeb EuroTelu po 24 měsíců - nový klient se tedy musí upsat na dva roky.

Tuto nabídku ovšem budou moci využít pouze solidně platíci klienti - tedy nikdo, kdo je deaktivován, nebo komu je pozastavena SIM karta. To ale asi nepřekvapí. Za tuto zvýhodněnou cenu lze zakoupit pouze dva telefony Ericsson GA 628.

I pro nové zákazníky je tu zvýhodněná nabídka: pokud si klient koupí mobilní telefon z nabídky EuroTel, má možnost získat telefon GA 628 za 1 Kč. Aktivace každého z těchto telefonů vyjde na 3 864 Kč a navíc se oba telefony budou účtovat k jednomu účtu - tedy na jednu osobu. Závazek na dva roky je rovněž požadován. Tato nabídka nebude asi soukromníky příliš využívána, je určena spíše pro firmy. Přeci jen málokdo chce mít dva telefony na svůj účet - a pokud ano, tak těžko zatouží po Ericsson GA628.

Obecně lze říci, že největší slabinou nabídky je právě telefon Ericsson GA628. Už to, že EuroTel načasoval tuto akci do konce června, kdy mají přijít nové low-end modely Ericssonu, svědčí o tom, že jde o výprodej GA628. Ericsson GA 628 má slabé místo ve svém ovládání - jednořádkový displej rozhodně práci neulehčuje a ani výkonem telefon už nepatří mezi nejlepší. Nabídka telefonů Nokia 3110 nebo silnějších verzí telefonů Ericsson (zde trvají výhrady k ovládání!) tak nalákají snáze nové zájemce a je otázkou, zda ušetřená tisícikoruna je dostatečnou náplastí za možnost koupit si silnější či snáze ovladatelný telefon. Nicméně do terénu je GA 628 dobrý telefon - magnéziový ochranný rám zajišťuje dobou odolnost proti nárazům.

A dobrá zpráva - všechny nabízené telefony Ericsson GA628 disponují kodekem EFR a umožní tedy využít technologie SuperSound.