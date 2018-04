EuroTel oznámil novinky na duben

Změna účtování služby EuroTel Asistent 1188

Od 1.4.2001 dochází ke změně účtování poplatku za spojení s vyhledaným číslem u zákazníků využívajících některý z programů služeb v síti Eurotel GSM. Od tohoto data bude tento poplatek účtován ve výši odpovídající zákazníkově konkrétnímu standardnímu programu zákaznických služeb. Například při spojení s vyhledaným číslem z databáze telefonních čísel EuroTelu bude toto spojení účtováno jako volání EuroTel - EuroTel, spojení s vyhledaným číslem z databáze Českého Telecomu bude účtováno jako volání EuroTel - pevná linka. Pro zákazníky využívající předplacených karet (GSM nebo T!P) nebo standardních programů služeb v síti T!P zůstávají v platnosti původní podmínky.

Ceny za volání na EuroTel Asistent (1188):

9,- Kč poplatek za spojení s operátorem + 9,- Kč za každou minutu spojení (bez DPH).

Poplatek za spojení s vyhledaným číslem odpovídá standardnímu programu služeb zákazníka.

9,- Kč poplatek za spojení s operátorem + 9,- Kč za každou minutu spojení (bez DPH).

Poplatek za spojení s vyhledaným číslem je 9,- Kč za každou minutu spojení (včetně DPH).

9,- Kč poplatek za spojení s operátorem + 15,50 Kč za každou minutu spojení (včetně DPH).

Poplatek za spojení s vyhledaným číslem je 15,50 Kč za každou minutu spojení (včetně DPH).

9,- Kč poplatek za spojení s operátorem + 18,- Kč za každou minutu spojení (bez DPH).

Poplatek za spojení s vyhledaným číslem je 18,- Kč za každou minutu spojení (bez DPH).

Nový program služeb SMS/Data Plus

Společnost EuroTel nabízí od dubna nový program služeb SMS/Data Plus určený pro zákazníky, kteří chtějí využívat pouze datové přenosy a SMS služby s množstevními slevami. Program služeb vychází z již nabízeného programu služeb SMS/Data, novinkou je aktivace služeb GPRS. Technologie GPRS odstraňuje dobu nutnou k sestavení datového spojení, protože její uživatelé jsou neustále připojeni k síti a přenáší jen vyžádaná data.

Změny služby Go SMS Chat

Díky této funkci bylo doposud možné dostávat všechny příspěvky od jednoho aliasu (přezdívky) ze všech, tedy i privátních diskusních skupin. Nově je funkce upravena tak, aby bylo možné dostávat příspěvky pouze od všech účastníků jedné diskusní skupiny nebo dostávat příspěvky od jednoho alisu z konkrétní diskusní skupiny. Vždy je tedy nutné znát celé jméno diskusní skupiny.

Funkční služby nyní:

CHAT RGS SKUPINA x

CHAT REG alias skupina x

Pokud zákazník zadá příkaz CHAT RGA alias x dostane odpověď: Registrace pouze na alias není povolena, registrujte se na skupinu / alias CHAT REG alias skupina

Vypsání seznamu diskusních skupin, ve kterých je registrován alias

Po zadání příkazu "CHAT LST RGA alias" budou nově vypsány jen veřejné skupiny, ve kterých je daný alias (přezdívka) registrován. O privátních skupinách, ve kterých se daný alias nachází, nebudou účastníci Chatu informováni.

Nová sada Go Impuls s mobilním telefonem Alcatel OT 501

Speciální nabídka pro zákazníky CK Fischer

Novinkou, která se v polovině dubna objeví v nabídce Go sad, je Go Impuls s mobilním telefonem Alcatel OT 501. Sada Go Impuls obsahuje mobilní telefon Alcatel OT 501, nabíječku, Go kartu (předaktivovaná v hodnotě 500 Kč), odpovědní kartu na 100,- Kč a informační materiály. Její prodejní cena je 7995 Kč.Každý zákazník, který si v době od 1.4. do 30.4.2001 koupí jakýkoliv zájezd u CK Fischer a zaplatí plnou cenu zájezdu nebo zálohu, má možnost využít speciální nabídky společnosti EuroTel na nákup mobilního telefonu Nokia 5110 s aktivací, vše za cenu 1,- Kč (včetně DPH). Zvýhodněná cena platí pouze při používání služeb po dobu 24 měsíců. Žádost o poskytování telekomunikačních služeb musí být podána v dubnu nebo květnu 2001, aktivace musí proběhnout nejpozději do 10.6.2001. Nabídka platí do vyprodání zásob.