S tarifem Special Go můžete volat za 5,50 korun za minutu po celý den do všech stítí v ČR. K tomu si můžete přibalit volání po třetí minutě zadarmo. Nový tarif si můžete aktivovat do konce února a aktivace není omezena na nové zákazníky.

Operátor k tarifu nabízí ještě možnost aktivace týdenního SMS balíčku. V něm za padesát korun týdně získáte 250 textovek do sítě Eurotelu zadarmo. Textovkový balík si můžete aktivovat až do konce roku 2006.