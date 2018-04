EuroTel opět snižuje ceny. Předvánoční boj o zákazníka pokračuje

V pátek jsme vás upozornili na možnost dalšího zlevňování sad a doporučili jsme vyčkat s koupí dárku v podobě mobilního telefonu až do poslední chvíle. Poslední nabídka pocházela od Paegasu, který aktualizoval ceny twistových sad Alcatel One Touch Club db, Ericsson A1018s a Siemens C35i. Na konci článku jsme položili otázku, zda EuroTel zareaguje. Během pouhého jednoho pracovního dne (nepočítáme-li víkend) se tak stalo a EuroTel oznamuje opětovné snížení cen dotovaných telefonů a Go sad.

Od 11. prosince, tedy ode dneška, platí nové ceny Go sad:



Ericsson T10 - 4 995 korun

Nokia 3210 - 6 995 korun.

Se stejným datem přišlo i snížení cen dotovaných přístrojů:



Siemens C35 - 3 995 korun

Siemens S25 - 2 955 korun

Jak se zdá, operátoři nemíní v rapidním snižování cen přestat. Jen se naskýtá otázka, kdy je nejvýhodnější koupit vánoční telefon?