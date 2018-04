Eurotel omezí svou internetovou SMS bránu

Eurotel na dnešní tiskové konferenci představil nový obchodní model, díky kterému může i nadále nabízet všem uživatelům internetu (tedy nejenom vlastním registrovaným zákazníkům) možnost odesílání textových zpráv na mobilní telefony aktivované v jeho síti zdarma. Každá odeslaná textová zpráva však bude doplněna reklamním textem a její velikost bude poněkud omezena.

Jdou s dobou

Již od 17. března letošního roku bude uvedena do provozu nová internetová SMS brána, která nahradí bránu původní a která umožňuje posílat textové zprávy prostřednictvím webového rozhraní nebo emailových zpráv zdarma. Náklady na její provoz, které se podle sdělení Eurotelu pohybují v řádech stovek milionů korun ročně, budou hrazeny z prodeje sponzorských vzkazů, které budou vloženy za samotný text SMS zprávy.

Zpráva pro příjemce může mít maximálně šedesát znaků (zapoměňte tedy na dlouhé textovky) a zbývajících sto znaků je věnováno právě sponzorskému vzkazu. Textová zpráva tak začíná zprávou pro uživatele a poté následuje vzkaz inzerenta oddělený od samotné zprávy znakem křížku.

Napíšete-li kupříkladu textovou zprávu:

Zitra rano mne cekej u auta. Prijdu.

Bude na mobilní telefon příjemce zpráva doručena v tomto formátu:

Zitra rano mne cekej u auta. Prijdu. # Spolecnost Eurotel Praha predstavuje sluzbu Eurotel Global Access. Vice na www.eurotel.cz



Budou další následovat?

Stalo se tedy to, co se dalo očekávat. Volné webové textovkové brány totiž znamenají pro mobilní operátory velké náklady navíc, kterých se pochopitelně chtějí zbavit. Zůstává tak jen otázkou volba provedení - zda operátor omezí odesílání textovek pouze na své vlastní zákazníky s nutností registrace nebo sáhne po reklamním modelu. V každém případě je Eurotel připraven nabídnou kromě volné webové brány i bránu placenou, pokud o ni zákaznící projeví zájem. Textovky odeslané z placené brány by pak nebyly omezeny svou velikostí.

Poslední volnou webovou bránu v čechách nabízí náš nejmladší operátor, Oskar. Ten jistý způsob zpoplatnění prozatím nevyloučil, a dá se předpokládat, že k tomuto kroku bude uživateli donucen. Zcela logicky lze totiž očekávat navýšení provozu této brány, která s sebou přinese také navýšení nákladů. A to jsou argumenty, na které každý podnikatelský subjekt velmi dobře slyší.