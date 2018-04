Eurotel odstranil problémy s AOC na Nokiích

Eurotel odstranil nevýhodu některých mobilních telefonů Nokia, které nepodporovaly systém účtování AOC (Advice of Charge). Tím nemohly být používány pro předplacené služby Go. Nové systémové řešení nyní umožňuje zákazníkům služeb Go používat jakýkoliv model značky Nokia. Upravený systém účtování bude uveden do provozu od pondělí 23. srpna 2004.

Chtějí-li stávající zákazníci přeplacených služeb Go používat mobilní telefon Nokia, který nepodporuje systém účtování AOC, mohou bezplatně přepnout svou stávající Go SIM kartu na upravený systém účtování. Stačí zavolat na Go linku *88 (nebo 800 11 00 88) nebo navštívit kteroukoliv značkovou prodejnu Eurotel. Přepnutí systému účtování je možné provést pouze směrem z původního na upravený, nikoliv naopak. Go karty pro nové zákazníky služeb Go budou od 23. srpna 2004 distribuovány již s upraveným účtovacím systémem.

Upravený účtovací systém sice nepodporuje zobrazení orientační informace o přibližné výši kreditu na displeji telefonu, ale je možné zdarma zjistit přesnou výši Go kreditu zadáním kódu *104*# a odesláním jako hovor, nebo v automatickém hlasovém menu zavoláním na bezplatnou linku *88. Dalším pozitivem je, že v případě nulového kreditu lze volat na všechny běžné tísňové linky (112, 150, 155, 156, 158) a na Go linku *88. V upraveném účtovacím systému navíc v případě kreditu 0 Kč nedojde k automatickému zablokování telefonního seznamu.

Mobilní telefony Nokia, které nepodporují systém účtování Advice Of Charge a mohou být nově používány pro služby Go, jsou zejména Nokia 3200, 3220, 6230, 6600, 7610, 6220, 6650, 6820i, 7200 a 7600.