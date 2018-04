Eurotel odmítá koncesionářské poplatky za mobily

Koncesionářské poplatky za televizní vysílání platit majitelé mobilních telefonů nemusí. Pouze ti, kdo mají mobil vybavený rozhlasovým přijímačem, by měli hradit poplatek za rozhlasové vysílání. Vyplývá to z oznámení tiskového mluvčího Eurotelu Jana Kučmáše pro internetový server DigiWeb.

Kučmáš uvádí celkem tři důvody, proč není třeba platit za příjem televize na mobilním telefonu. Eurotel nakupuje službu Video Service od společnosti U-Turn, která je nezávislá na České televizi (ČT). U-Turn odebírá materiály od ČT na základě smluvního vztahu. Druhý důvod je ten, že mobilní telefony neodebírají signál ČT v přímém přenosu. Třetím důvodem je pak skutečnost, že v zákoně o koncesionářských poplatcích je jasně uvedeno, že poplatkům nepodléhají "telekomunikační zařízení určená výhradně k jinému účelu než k příjmu vysílání Českého rozhlasu a České televize."

Podle názoru ČT, který oznámila serveru DigiWeb právnička Eva Dubová 8. ledna, by měli uživatelé mobilních telefonů a osobních počítačů schopných přijímat televizní vysílání platit koncesionářské poplatky. Na domácnosti by se opatření vztahovalo jen v případě, že poplatek nyní neplatí. V horší situaci by byli podnikatelé a podniky, kteří by odváděli podle zákona poplatek z každého mobilu a každého počítače v jejich vlastnictví.