Eurotel: Odejděte od konkurence, dáme vám slevu a číslo na přání

Eurotel zahajuje letos předvánoční boj o zákazníka již od prvního listopadu. Jedna z jeho akcí, začínajících v tento den, by se mohla jmenovat "lov na zákazníky konkurence". Eurotel tentokrát neláká nové zákazníky, ale snaží se přebrat lidi konkurenci, tedy Paegasu a Oskarovi. Je to snadné - odejděte od konkurence a my vám dáme slevu na aktivaci našeho tarifu a navrch číslo na přání zadarmo.

Co dám a co dostanu?

Co tedy musíte udělat, chcete-li přejít od Oskara nebo Paegasu k Eurotelu a něco na tom ušetřit? Majitelé paušálních tarifních programů konkurence se na prodejním místě Eurotelu musí prokázat originálem rozvázané smlouvy a identifikačními doklady, nutnými pro sepsání „Žádosti o poskytování telekomunikačních služeb“ u Eurotelu. Ti, kdo využívají předplacenou kartu Twist nebo Oskarta, ji odevzdají na prodejním místě a, jak jinak, předloží identifikační doklady. Tolik tedy důkaz o skoncování s minulostí, pak můžete přejít k Eurotelu.

Co vám za to dá Eurotel? Pokud si zvolíte jen obyčejnou aktivaci, zaplatíte pouze 1 korunu. V normálním případě by vás aktivační poplatek ovšem přišel na 520 korun. Jestliže si pořídíte navíc i dotovaný telefon a upíšete se na dva roky, zaplatíte za aktivaci paušálu 1570 Kč s DPH, což je méně než polovina běžné ceny (3864 Kč s DPH). Pokud však přecházíte od jiného operátora, nejspíš již svůj telefon máte, a tak vás bude zajímat spíš první možnost. Eurotel se tak snaží zbavit aktivačního poplatku, který může odrazovat ty, kdo jsou ochotni jeho služby zkusit.

To samo o sobě však nestačí. Proto je také součástí nabídky ještě možnost zvolit si číslo dle vlastního gusta zdarma. Jde o čísla s předvolbou 0724. Normálně si Eurotel za volbu čísla účtuje 1050 korun, v případě zlatých a stříbrných čísel (zvláštní, snadno zapamatovatelné) dokonce 5250 korun. Překvapivě, v rámci této nabídky jsou k dispozici i tato zvlášť dobrá telefonní čísla, takže přeběhlý zákazník může získat „věc“, za kterou by jinak platil přes pět tisíc. Musí však počítat, že výběr zajímavých čísel se asi rychle zúží. V každém případě máte však solidní šanci zvolit si stejné číslo, jaké jste měli u svého původního operátora, jen s jiným předčíslím.

Útok po levém křídle...

A jak se k tomuto problému staví Paegas a Oskar, tedy ti, kdo jsou nabídkou Eurotelu přímo ohroženi? Alespoň na povrchu jsou klidní a věří si. Oba se shodují, že jejich služby jsou natolik dobré, aby zákazníci neměli důvod prchat ke konkurenci. Vzhledem k tomu, že na nabídce Eurotelu není nic nečistého nebo právně napadnutelného, nezbývá jim ostatně nic jiného, než přesvědčit své zákazníky kvalitou svých služeb.

Rozhodně by však akce Eurotelu neměla přimět běžné zákazníky k migraci. Spíš může pomoci rozhodnout se těm, kdo jsou z nějakého důvodu se svým operátorem nespokojení a o odchodu stejně uvažují. Největší zbraní současné nabídky je přeci jen volba čísla. Vzpomeňme si na úspěch Oskarovy nabídky libovolného čísla při zavádění řady 077.

Pak jsou tu pochopitelně i noví zákazníci. Nemají ještě telefon od žádného operátora, ale při vidině zlatého čísla rádi investují pár set korun do bazarové předplacené karty, kterou pak vymění za číslo svých snů.

Přestože na první pohled možná vypadá akce Eurotelu pro zákazníky konkurence trochu jako vyhlášení války, nejde o tak tvrdý útok. Je to zkrátka jedna z možností, jak lákat další zákazníky. Oproti jiným podobným se však tato vyznačuje přeci jen něčím nezvyklým. Podobné náborové akce se totiž většinou týkaly získání nových uživatelů s předplacenými službami. Zde se však Eurotel pokouší lovit ve vodách, kde plavou ryby tlustší a zajímavější - lidé, kteří mají na měsíční paušál, a tedy více utrácejí. Jde jistě o další krok, jak co nejvíce zvyšovat průměrné zisky na jednom zákazníkovi. Na konci roku poznáme, jak se tento pokus odrazil na počtu zákazníků Eurotelu a jejich „kvalitě“.

Nejnovější akce našeho nejstaršího operátora, který navíc pod svými křídly shromáždil nejvíce movitých zákazníků, svědčí o tom, že situace na telekomunikačním trhu se dále přiostřuje.