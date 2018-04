Eurotel od února přidává nové TOP programy

Eurotel uvede prvního února tohoto roku na trh ke stávajícímu programu Eurotel Top Víkend další Eurotel Top služby. Budou to tyto:

Eurotel Top Minuty - možnost zdvojnásobit si volné minuty ze standardního tarifu

Eurotel Top SMS - 200 SMS bez omezení

Eurotel Top Noc - 150 volných minut ve všední dny od 19:00 do 7:00, a to v síti Eurotel a na vnitrostátní pevnou linku

Eurotel Top Pevná - 150 volných minut na pevnou linku

Cena každého Top balíčku je je sto osmdesát tři koruny včetně daně z přidané hodnoty; aktivace a deaktivace služby je zdarma. Nabídka je určena všem stávajícím zákazníkům se standardním tarifem z aktuální nabídky (při aktivaci Eurotel Top Minuty kromě tarifů Individual a Tandem). Pro nové zákazníky (případně pro nové aktivace stávajících zákazníků) bude navíc výrazně zvýhodněna dotovaná i nedotovaná aktivace simkarty.

Přikoupením Eurotel Top ke standardnímu tarifu získáte ve většině případů poměrně výhodné volání a textovky, volání na pevnou linku tak vyjde na jednu korunu za minutu, volání mimo špičku v síti Eurotel a na pevnou linku také jednu korunu za minutu a za poslání textovky zaplatíte 75 haléřů.

Při aktivaci Eurotel Top Minuty získáte možnost, jak si zdvojnásobit počet volných minut za pouhých 150 Kč. Zejména u tarifů Optimum a Business se jedná o zajímavou nabídku, neboť cena dokoupené minuty se pohybuje již od pětadvaceti haléřů u tarifu Eurotel Business 600.

Aktivace a deaktivace služby

Textovkou

Služba se aktivuje zasláním SMS ve tvaru: AABBCC A xxyyzz, kde xxyyzz je šestimístné identifikační číslo zákazníka a AABBCC je kód služby:

pro Top SMS: TOPSMS

pro Top Noc: TOPNOC

pro Top Pevná: TOPPEV

pro Top Minuty: TOPMIN

Služba se deaktivuje odesláním SMS ve tvaru AABBCC D xxyyzz, oba typy SMS se zasílají na telefonní číslo 999111.

Hlasovým konverzantem

Nastavení se provádí v sekci Služby.

USSD

Aktivace/deaktivace služby se v USSD menu nachází ve 2. Muj Mobil, 1. Moje sluzby, 1. Nastaveni sluzeb, 1. Pro tarifni zakazniky, 7. Top služby - SMS/Top Noc/Top Pevna/Top Minuty a dále buď 1. Aktivace nebo 2.

Podmínky využívání služby

Služby Eurotel Top jsou určeny pro všechny stávající a nové zákazníky se standardním tarifem (Eurotel Individual, Relax, Relax Plus, Optimum, Optimum Plus, Optimum Profi, Business 200, Business 300 and Business 600), tarifem VS a variant VPN a Max. Nevztahuje se na staré tarify (např. Eurotel Global). Nabídka Top Minuty se nevztahuje na na staré tarify (např. Eurotel Global), na Optimum Profi, Eurotel Individual, MA tarify a varianty MAX tarifů.

Nabídky mohou využít jak zákazníci se smluvním závazkem, tak se smlouvou na dobu neurčitou. Využití nabídky není podmíněno uzavřením smlouvy na 24 měsíců, aktivace a deaktivace služby je zdarma.

Volné jednotky ze standardního tarifu a Eurotel Top služeb se čerpají v následujícím pořadí:

volné minuty za Benefit body volné jednotky ze standardního tarifu, zdvojené minuty využitím Eurotel Top Minuty, volné minuty a SMS z inkasního příkazu, volné minuty do sítě Eurotel z Max tarifu, volné minuty z promo na podporu Data Nonstop.

Je TOP opravdu TOP?

Nově představené balíčky Eurotelu Top Noc, Top SMS, Top Minuty a Top Pevná mají být reakcí na velký zájem uživatelům mobilních telefonů na starší tarif Eurotel Top Víkend. Podle sdělení představitelů Eurotelu splňují požadavky rozdílných skupin zákazníků a všechny prý dokáží uspokojit. "Tato nabídka je více než velkorysá," dodal na dnešní tiskové konferenci Garrison Macri, výkonný ředitel marketingu společnosti Eurotel.