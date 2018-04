EuroTel o díře v Go kuponech věděl dva měsíce a nehnul prstem!

Prohlášení společnosti EuroTel o zalepení potenciální bezpečnostní díry v Go kartách (20.9.1999 - Pátek - černý den EuroTelu) se ukazuje být pozdním honěním si trika. Jak vyplývá ze svědectví objevitele díry v zabezpečené Go karet, EuroTel byl na tento bezpečnostní problém upozorněn před více než dvěma měsíci a nijak nezasáhl.

"Zjistil jsem, že Go kupony nejsou resistentní vůči takzvané diskatakaustické polarizační metodě scanování povrchu. Společnosti EuroTel jsem nabídl výsledky svých pokusů, ale neměli o ně zájem, ani se nechtěli se mnou sejít. Přitom jsem prokazatelně uměl přečíst dobíjecí čísla Go kuponů, aniž bych setřel stírací vrstvu a dokonce jsem je nemusel vyndávat z ochranné fólie. EuroTel nebyl za dva měsíce schopen zasáhnout a to přes to, že jsem jim byl ochoten i poradit, jak problém vyřešit - vystupovali vůči mně arogantně a chovali se tak, jako by byli mistři světa a bezpečnosti", říká autor objevu.

Jak celá metoda funguje? Metoda opticky zviditelňuje mechanické nerovnosti povrchu materiálu popř. mechanické prokopírování tenkých vrstev s odlišnými fyzikálními vlastnostmi. Při scanování povrchu kupónů GO je základem metody nasvícení povrchu kupónu světlem ve viditelné části spektra pod co nejnižším úhlem vzhledem k rovině kupónu.

Mechanicky prokopírované nerovnosti v místech přítomnosti skrytého kodového čísla se pak při pohledu z druhé strany kupónu (jako proti světlu) při vhodném nízkém úhlu pozorování zviditelní jako světlé nebo tmavé obrysy. Navíc povrch částečně polarizuje odrážené světlo, takže při sledování povrchu přes polarizační filtr, je obraz skrytého podkladu zřetelnější. Viz obr.

Pro praktické použití nejlépe vyhovuje nasvícení povrchu zářivkovým osvětlovacím tělesem např. s trubicemi DZ-9. (Tesla Holešovice). Světelný zdroj se musí natočit tak, aby světlo dopadalo na povrch kupónu, ne však aby přímo oslňovalo. Drobnou překážkou je fóliový obal kupónu. Aby nezpůsoboval nežádoucí odlesky, je třeba využít jeho větších mechanických rozměrů a vhodným posunutím vytvořit konvexní val, který bude pokud možno kolmý k dopadajícímu světlu. V případě, že je povrch obtížněji čitelný, lze kupón opatrně vyjmout tlakem kupónu na boční svár obalu. Zpětné zapouzdření termofólie lze provést např. žehličkou.

Po získání praktických zkušeností se pohybuje doba čtení jednoho kupónu bez vyjímání z obalu okolo jedné minuty i méně.



Takto vypadá nesetřený Go kupon focený podle výše uvedené metody skrze polarizační filtr. Lepších výsledků dosáhnete samozřejmě prostým okem.

Jak se EuroTel může proti tomuto scanování Go kuponů bránit? V tomto systému přicházejí v úvahu dvě možná řešení.

Buď je možné zesílit krycí stírací vrstvu tak, aby prokopírování kódového čísla bylo zanedbatelné

a nebo, z principu dokonalá metoda, přidat okolo kódového čísla inversní rámeček z téže barvy, ale odlišné pigmentace. V tomto případě je celá výše popsaná metoda kompletně neúčinná.

Zdá se, že EuroTel bere zabezpečení svých produktů na lehkou váhu - odmítnout vzít na vědomí existenci problému, přičemž jeho širší aplikace mohla stát firmu stamiliony, je dosti neuvážený tah. Je ale také docela dobře možné, že právě toto opominutí bylo příčinou pátečních zemětřesení a to v okamžiku, kdy se top management EuroTelu dozvěděl o laxnosti, s jakou zodpovědní lidé přistupovali k problému s nevalným zabezpečením Go kuponů.

Jaká je situace dnes? V současné době jsou GO-500 Kč již v pořádku a nečitelné od serie 017xx xxx , GO-1000Kč jsou čitelné i když od serie 0104x xxx je to obtížnější. EuroTel deklaruje, že stáhl kupony od svých autorizovaných distributorů, co se ale stalo s kupony z cca. 1500 prodejních míst? Patrně jsou stále k mání (v Praze ano), takže až budete dobíjet svoji Go kartu a ono to ne a ne jít, nerozčilujte se. Prostě vás někdo předběhl.