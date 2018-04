Eurotel: Novinky věrnostního programu Benefit a nový přehrávač Oplayer 2

1) Nové mobilní telefony za nižší počet Benefit bodů

Zákazníci Eurotelu mohou od 1.5. 2003 získat nový telefon z aktuální Speciální nabídky, a to s využitím nižšího počtu Benefit bodů než doposud a finančním doplatkem přímo na prodejně. Cenu telefonu totiž uhradí částečně prostřednictvím svých Benefit bodů a zbývající částku doplatí.

Získání nového telefonu je jednoduché. Zákazník si objedná odměnu (mobilní telefon) na bezplatné zákaznické lince *11, poštou, faxem, nebo emailem na adrese benefit@eurotelbenefit.cz. Následně navštíví přímo vybranou prodejnu, na úhradu telefonu uplatní finanční poukázku a cenový rozdíl doplatí přímo na prodejně. Sleva ve výši finanční poukázky bude odečtena z ceny telefonu ze Speciální nabídky.

Typy odměn

1 000 bodů - Poukázka na telefon v hodnotě 400 Kč

2 500 bodů - Poukázka na telefon v hodnotě 1 100 Kč

5 000 bodů - Poukázka na telefon v hodnotě 2 200 Kč

7 500 bodů - Poukázka na telefon v hodnotě 3 000 Kč

10 000 bodů - Poukázka na telefon v hodnotě 4 000 Kč

15 000 bodů - Poukázka na telefon v hodnotě 6 000 Kč

20 000 bodů - Poukázka na telefon v hodnotě 8 000 Kč

30 000 bodů - Poukázka na telefon v hodnotě 12 000 Kč

2) Darování Benefit bodů

Tato nová služba umožní získat hodnotnější odměny z Benefit nabídky rychleji, a to tím, že své Benefit body může zákazník „darovat“ jinému členovi Benefit programu. Darování Benefit bodů lze sjednat standardní cestou přes operátora na Eurotel lince *11, poštou, faxem či emailem. Při objednání odměny musí zákazník uvést kromě svého telefonního čísla i telefonní číslo Benefit člena, kterému chce body darovat, a počet bodů. V současné době je připravena nabídku tří možností darování bodů, a to: 1 000 Benefit bodů, 2 500 Benefit bodů či 5 000 Benefit bodů.

3) On-line dobíjení Go karet pomocí Benefit bodů

Novinkou je i možnost dobíjet jakýkoli mobilní telefon Go pomocí Benefit bodů bez čekání na poukázku a bez kupónu. On-line dobíjení Go telefonů nahrazuje doposud fungující systém objednávání Benefit poukázek a jejich výměnu za Go kupony. Zákazník si objedná odměnu přes *11, poštou, faxem nebo emailem na adrese benefit@eurotelbenefit.cz. Při výběru odměny je nutné zadat telefonní číslo Go telefonu, který bude dobíjen. Potvrzení o dobití Go telefonu vybraným kreditem obdrží zákazník ve formě SMS zprávy. Zároveň Go zákazník obdrží SMS zprávu o tom, že jeho telefon byl dobit vybraným kreditem od člena programu Benefit.

Typy odměn

1 000 bodů - Dobití Go telefonu kreditem 300 Kč

2 500 bodů - Dobití Go telefonu kreditem 1 000 Kč

5 000 bodů - Dobití Go telefonu kreditem 2 000 Kč

Nový přehrávač Oplayer 2 pro Eurotel Video Servis

Spolu s uvedením Nokie 3650 na trh bude spuštěna nová verze přehrávače Oplayer 2 pro službu Eurotel Video Servis. Nová verze nabízí kvalitnější obraz a lepší zvuk oproti verzi předchozí, možnost přeposílání videa a playlistů pomocí SMS, přehrátí videa přímo z MMS, SMS, WAPu (popř. e-mailu) spuštěním odkazu v těle zprávy, možnost aktualizace přehrávače přímo z jeho menu, přednastavené APN video, automatické přepnutí APN podle toho, je-li uživatel na WAPu, na Internetu, stahuje-li v přehrávači videoklip či přijímá MMS, nebo zobrazení celkové délky klipu i aktuálně přehráté doby. Nový přehrávač bude možné od 6. května 2003 stáhnout stejným způsobem jako dosud přehrávač Oplayer 1, pomocí aplikace Install Oplayer nainstalované v telefonu, a to stažením této aplikace přes MMS, z WAPU nebo adresy www.eurotel.cz.

Zákazníci Eurotelu tak mohou v současné chvíli využívat unikátní službu Eurotel Video Servis prostřednictvím dvou mobilních telefonů – Nokia 7650 a Nokia 3650.