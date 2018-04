EuroTel novinky na konec března

EuroTel od konce března nabízí v prodeji- tedy pokročilou PCMCIA kartu schopnou vysokorychlostních datových přenosů až do uploadu 43,2 kbps. Nokia CardPhone 2 vyjde na 15995 Kč s DPH.

Společnost EuroTel nabízí také od 20. března svým zákazníkům novou verzi produktů Nokia Data Suite, nyní verzi 3.0, která nyní podporuje rychlejší přenos dat 14,4 kbps. Komunikuje s operačními systémy Windows 95, 98 nebo NT4.0. Tato nová verze je určena pro mobilní telefony Nokia řady 51xx a 61xx. Cena NDS 3.0 je 4995 Kč s DPH.

Další aktuální změnou v síti EuroTelu je změna dotace telefonu Siemens S25 a to na 7995 Kč s DPH - cena se snižuje o rovné dvě tisícovky. Také NMT telefon Nokia 650 nyní vyjde o tisícikorunu laciněji a to na 4995 Kč.

Go sada Dárek se mění v Go Pop, důležité je, co je uvnitř. Jde o Go sadu s Alcatel One Touch Max DB a cena je 4495 Kč s DPH.

U vybraných obchodních partnerů EuroTelu jsou také dostupné jinde neprodávané Go sady a to tyto:

Na prodejních místech řetězce HP Tronic je k dostání sada Go Proton za 5 795,- Kč. Sada obsahuje mobilní telefon Alcatel One Touch view dualband a standardní příslušenství.

V lednu tohoto roku EuroTel uvedl na trh Go sadu Go Tuti za 4 995,- Kč. Sada obsahuje mobilní telefon Alcatel One Touch Gum dualband a standardní příslušenství. Tuto sadu distribuují vybraní obchodní partneři.