Eurotel: nové služby pro malé a střední firmy

Eurotel představil novou službu určenou firemním zákazníků - Eurotel Team Profi Je vhodná především pro zákazníky z řad živnostníků, malých a středních firem. Eurotel Team Profi poskytuje zákazníkům procentuální slevy na volání v rámci předem nadefinované skupiny. Od 1. listopadu navíc došlo k cenovému zvýhodnění tarifu Eurotel Optimum Profi.

„Nová služba Eurotel Team Profi je svou podstatou podobná službě Eurotel VPN Profi. Doposud mohly zvýhodněné sazby na volání mezi telefony sdružených ve skupině využívat se službou Eurotel VPN Profi jen větší firmy," říká Alexander Winkler, výkonný ředitel odpovědný za provoz společnosti Eurotel.

"Sleva na vzájemné volání mezi mobilními telefony ve skupině Team může být až 35% a cena volání tak může začínat již od 1,63 Kč za minutu hovoru v závislosti na zákaznickém segmentu,“ vysvětluje dále Winkler.

Eurotel Team Profi poskytuje zákazníkům procentuální slevu na volání ve skupině v závislosti na délce jejich závazku s Eurotelem. Každý telefon, který má tuto službu aktivovánu, platí měsíční poplatek 40 Kč nebo 50 Kč, v závislosti na segmentaci firemních zákazníků Eurotelu. Aktivace služby je zdarma. V jedné skupině může být sdruženo až 10 telefonů. Služby Eurotel VPN Profi a Eurotel Team Profi nelze kombinovat, zákazník může využívat pouze jednu z nich. O výběru nejvýhodnější služby se mohou firemní zákazníci vždy poradit s profesionálně vyškolenými zástupci Eurotelu.

Tarif Eurotel Optimum Profi od 1. listopadu poskytuje za měsíční poplatek 645 korun 100 volných minut, volání do dítě Eurotel za cenu 2,50 Kč, do ostatních sítí za 5 Kč. Jednotná cena platí 24 hodin denně, všechny hovory se účtují po provolané minutě v intervalu jedné vteřiny. Nevyužité volné minuty se převádějí do následujícího zúčtovacího období.

Do segmentu firemních zákazníků jsou zařazeni všichni zákazníci, kteří mají se společností Eurotel smlouvu na živnostenský list a jejichž průměrné měsíční platby za služby společnosti Eurotel za poslední 3 měsíce přesáhly 10 000 Kč. Každý zákazník z tohoto segmentu může požádat o uzavření rámcové smlouvy, na jejíž základě získá nárok na speciální služby a slevy pro firemní zákazníky Eurotelu.