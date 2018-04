Eurotel: nové ceny telefonů, Go, tarifů SMS/Data a SMS chat

Ceny Go sad v dubnu vypadají takto:

Název sady Typ telefonu v sadě Sada obsahuje Cena Go Tech Motorola v.100 Pocket ChatBox Go SIM karta s Juice přednabitá na 500 Kč 1 995,- Kč Go Bonus Motorola T180 Go SIM karta s Juice přednabitá na 500 Kč 1 995,- Kč Go Party Siemens A35 Go SIM karta s Juice přednabitá na 150 Kč 3 495,- Kč Nový Go Wow Alcatel OT 303 Go SIM karta s Juice přednabitá na 500 Kč 3 995,- Kč Go Pluto Panasonic GD35 Go SIM karta s Juice přednabitá na 500 Kč 3 995,- Kč Go Sen Motorola Talkabout 205 Go SIM karta s Juice přednabitá na 500 Kč 3 995,- Kč Go Bingo Philips Fisio 311 Go SIM karta s Juice přednabitá na 500 Kč 3 995,- Kč Go Hot Siemens C35i Go SIM karta s Juice přednabitá na 500 Kč 4 495,- Kč Nový Go Street Philips Azalis 288 Go SIM karta s Juice přednabitá na 500 Kč 4 495,- Kč Go Sonet SONY CMD-J6 Go SIM karta s Juice přednabitá na 500 Kč 4 495,- Kč Go Roxy Alcatel 311 Go SIM karta s Juice přednabitá na 500 Kč 5 495,- Kč Go Tara Siemens C45 Go SIM karta s Juice přednabitá na 500 Kč 6 495,- Kč Go Impuls Alcatel OT 501 Go SIM karta s Juice přednabitá na 500 Kč 6 495,- Kč Go Chat Nokia 3310 Go SIM karta s Juice přednabitá na 500 Kč 6 995,- Kč Go Max Motorola 192 GPRS Go SIM karta s Juice přednabitá na 500 Kč 6 995,- Kč Go Game Nokia 3330 Go SIM karta s Juice přednabitá na 500 Kč 7 995,- Kč Go Elan SONY CMD-J7/J70 Go SIM karta s Juice přednabitá na 500 Kč 7 995,- Kč Go Bravo Alcatel OT 511 Go SIM karta s Juice přednabitá na 500 Kč 8 495,- Kč Go Nico Ericsson T65s Go SIM karta s Juice přednabitá na 500 Kč 9.495,- Kč Go Trial Motorola 260 GPRS Go SIM karta s Juice přednabitá na 500 Kč 9 995,- Kč Nová malá Go sada - Go SIM karta s Juice přednabitá na 500 Kč 995,- Kč Malá Go sada - Go SIM karta přednabitá na 500 Kč 795,- Kč

Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Sada Nový Go Wow obsahuje navíc head set, Nový Go Street má head set a zastřihávač na vlasy, fén je přibalen ke Go Bingo.

Mobilní telefony v sadách Go Bingo, Go Max, Go Bravo, Go Trial , Go Hot, Go Tech, Go Impuls, Nový Go Street, Go Sen, Go Game, Nový Go Wow, Go Tara, Go Elan , Go Roxy, Go Pluto, Go Sonet a Go Nico podporují WAP.

Ceny dotovaných telefonů

SPECIÁLNÍ NABÍDKA V DUBNU 2002 typ telefonu(zařízení) Zvýhodněná cena (Kč) Prodejní cena (Kč) Cenový rozdíl (Kč) Aktivační poplatek (Kč) závazek 12 měsíců závazek 24 měsíců Nokia 640 3.995,- 15.995,- 12.000,- - 2.000,- Nokia 650 4.995,- 18.995,- 14.000,- - 2.000,- Ericsson R320 2.995,- 14.995,- 12.000,- 3.695,- 2.995,- Ericsson T39m 7.995,- 11.995,- 4.000,- 3.695,- 2.995,- Ericsson T65s 5.995,- 8.995,- 3.000,- 3.695,- 2.995,- Ericsson T68m 16.995,- 20.995,- 4.000,- 3.695,- 2.995,- Nokia 3310 1.995,- 5.995,- 4.000,- 3.695,- 2.995,- Nokia 3330 2.995,- 6.495,- 3.500,- 3.695,- 2.995,- Nokia 5210 5.495,- 9.495,- 4.000,- 3.695,- 2.995,- Nokia 5510 6.995,- 10.995,- 4.000,- 3.695,- 2.995,- Nokia 6210 5.995,- 11.995,- 6.000,- 3.695,- 2.995,- Nokia 6310 10.995,- 14.995,- 4.000,- 3.695,- 2.995,- Nokia 6510 12.495,- 16.495,- 4.000,- 3.695,- 2.995,- Nokia 7110 4.995,- 9.995,- 5.000,- 3.695,- 2.995,- Nokia 8310 11.995,- 15.995,- 4.000,- 3.695,- 2.995,- Nokia 9210 27.995,- 32.995,- 5.000,- 3.695,- 2.995,- Nokia Card Phone ver. 2.0 7.995,- 13.995,- 6.000,- - 2.995,- Nokia Card Phone ver. 2.0 7.995,- 13.995,- 6.000,- 3.695,- - Alcatel OT 311 995,- 4.995,- 4.000,- 3.695,- 2.995,- Alcatel OT 501 1.995,- 5.995,- 4.000,- 3.695,- 2.995,- Alcatel OT 511 3.495,- 7.995,- 4.500,- 3.695,- 2.995,- Siemens C 35i 1,- 4.495,- 4.494,- 3.695,- 2.995,- Siemens C45 2.495,- 6.495,- 4.000,- 3.695,- 2.995,- Siemens ME45 8.995,- 12.995,- 4.000,- 3.695,- 2.995,- Siemens S40 7.995,- 12.995,- 5.000,- 3.695,- 2.995,- Siemens S45 7.995,- 11.995,- 4.000,- 3.695,- 2.995,- Siemens A35 1,- 2.995,- 2.994,- 3.695,- 2.995,- Philips Azalis 288 495,- 4.495,- 4.000,- 3.695,- 2.995,- Philips Fisio 311 1,- 3.995,- 3.994,- 3.695,- 2.995,- Panasonic GD35 1,- 3.995,- 3.994,- 3.695,- 2.995,- Panasonic GD 95 5.995,- 11.995,- 6.000,- 3.695,- 2.995,- Sony CMD-J6 995,- 4.495,- 3.500,- 3.695,- 2.995,- Motorola T192 2.495,- 6.495,- 4.000,- 3.695,- 2.995,- Motorola V66 16.995,- 20.995,- 4.000,- 3.695,- 2.995,- Eurotel DataSet II 15.995,- 27.995,- 12.000,- - 2.995,- Eurotel Komplet Siemens C35i 501,- 3.975,30 3.474,30 - 1.422,80 Eurotel Komplet Nokia 3330 2.501,- 5.975,30 3.474,30 - 1.422,80 DOPRODEJ Motorola T180 1,- 2.495,- 2.494,- 3.695,- 2.995,- Alcatel OT 303 1,- 2.995,- 2.994,- 3.695,- 2.995,- Motorola Timeport 260 7.995,- 12.995,- 5.000,- 3.695,- 2.995,- Ericsson A2628s 1,- 3.995,- 3.994,- 3.695,- 2.995,- Nokia 9110i 12.995,- 20.995,- 8.000,- 3.695,- 2.995,-

Ceny označené * obsahují daň 22%, ceny označené ** jsou uvedeny bez 5% DPH.

Kolik vás bude stát chatování?

SMS Chat v rámci Juice Easy Cena služby Vyvolání základního menu Juice Easy Cena za odeslání 1 SMS dle zvoleného tarifu Vytvoření nové soukromé diskusní skupiny 0,00 Zrušení soukromé diskusní skupiny 0,00 Vypsání seznamu veřejných diskusních skupin, včetně jejich popisů 0,70 ( 0,74) Vypsání seznamu vlastních registrací k diskusním skupinám a přezdívek 0,70 ( 0,74) Vypsání seznamu diskusních skupin, ve kterých je registrován alias 0,70 ( 0,74) Vypsání seznamu přezdívek registrovaných pro diskusní skupinu 0,70 ( 0,74) Vypsání posledních N příspěvků ze skupiny 0,50 (0,53) Registrace/přeregistrace přezdívek pro číslo mobilního telefonu 0,00 Zaslání příspěvku do skupiny 0,00 Registrace pro zasílání příspěvků od přezdívek a skupiny současně 0,00 Registrace pro zasílání příspěvků od přezdívek ze všech skupin 0,00 Registrace pro zasílání příspěvků ze skupiny 0,00 Zrušení registrace pro zasílání příspěvků ze skupiny a přezdívek 0,00 Zrušení registrace pro zasílání příspěvků od přezdívek 0,00 Zrušení registrace pro zasílání příspěvků ze skupiny 0,00 Odeslání SMS přímo jiné z přezdívek bez znalosti jejího čísla 0,00 Odeslání SMS přímo moderátorovi skupiny bez znalosti jeho čísla 0,00 Doručení příspěvku z Chatu 0,50 (0,53) Zveřejnění privátní skupiny 13,00 (13,65)

