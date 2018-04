Eurotel: Nová SMS hra; Bezhotovosní dobíjení Go a placení faktur z mobilu; Ceny mobilů na duben

Společnost Eurotel Praha připravila pro všechny své Go zákazníky a členy programu Go Bod první kolo „Go Bod hry“ o atraktivní ceny. Hráči se mohou těšit na 30x domácí kino Sony DAV – S880, 50x Go sadu s MMS telefonem Ericsson T300, 100x CD walkmanu SONY a 150x Go kredit v hodnotě 1000 korun. Hráči, kteří nejsou účastníky programu Go Bod, hrají o 400x Go kredit v hodnotě 500 Kč. Navíc každý, kdo se Go Bod hry zúčastní a nevyhraje některou z cen, získá automaticky 200 Go bodů.

Go Bod hry jsou následně připravena ještě další 2 kola. Zákazník bude mít možnost zúčastnit se ještě dvakrát v průběhu roku 2003 a navíc jako účastník programu Go Bod získá možnost zapojit se do velkého finále, ve kterém se bude hrát o hlavní výhru 1 000 000 Kč. Vstup do čtvrtého finálního kola o 1 000 000 Kč je podmíněn členstvím v programu Go Bod a účastí minimálně ve dvou předchozích kolech. Pro ostatní soutěžící je finální kolo nepřístupné.

Do soutěže se Go zákazník zapojí tak, že na telefonní číslo 999 220 odešlete SMS ve tvaru „HRA XXXX“. Číslo XXXX je právě číselná odpověď na soutěžní otázku. Herní SMS může vypadat například takto: „HRA 1234 “. SMS je nutné zadat přesně v uvedeném tvaru včetně mezery za slovem hra. Herní SMS může být odeslána kdykoli v době trvání hry. Ve hře vyhrávají všichni hráči, kteří odeslali platnou herní SMS. Výhra závisí na míře správnosti odpovědi. V případě shodných odpovědí rozhoduje čas přijetí herní SMS.

Soutěžní otázka pro první kolo soutěže (1.4.2003 – 29.4.2003) Go Bod hra zní: Kolik SMS zpráv bylo úspěšně doručeno v síti Eurotel dne 1.5.1999 během 24 hodin?



Účastníkům programu Go Bod bude za SMS odeslanou na hrací číslo účtována 1 Kč. Hráčům, kteří nejsou účastníky programu Go Bod bude za SMS odeslanou na hrací číslo účtována částka odpovídající ceně standardní SMS dle zákazníkem zvoleného tarifu. Příchozí SMS oznamující přijetí či nepřijetí SMS do hry není hráči účtována.

Výhodný programu Go Bod je jediným věrnostním programem uživatelů předplacených služeb v ČR. Umožňuje získat až 20 % volného kreditu na volání. Více informací o Go Bod hře získá zákazník na www.mobilgo.cz.

Eurotel rozšiřuje možnosti přímého dobíjení Go karet

Od 1. dubna 2003 rozšiřuje společnost Eurotel Praha, spol. s r.o., možnosti přímého dobíjení předplacenných Go SIM karet o dva nové způsoby – prostřednictvím bankomatů Komerční banky nebo přímo z mobilního telefonu pomocí kódu *122*#.

Doposud dobití Go kreditu probíhalo tak, že bankomat po zadání dobíjené částky vytiskl na stvrzenku 14místný dobíjecí kód. Dobíjení dále probíhalo stejnými způsoby jako v případě standardního dobíjecího kuponu: Příkazem: *102*14místné číslo kuponu#, nebo voláním na Go linku *88, nebo zadáním čísla dobití přes Internet. Bankomaty Komerční banky dobijí Go kredit přímo a zákazník nemusí obtížně zadávat dobíjecí kód

1) Dobíjení Go přes bankomaty

Klienti všech bank a to i zahraničních, jejichž platební karty jsou akceptovány v bankomatech Komerční banky nyní mohou snadno a rychle dobíjet Go kredit přímo sobě nebo svým blízkým v široké síti bankomatů Komerční banky.

Dobití Go kreditu z bankomatu je stejně jednoduché jako výběr hotovosti. Stačí vložit svou platební kartu do bankomatu, zadat PIN platební karty, vybrat z menu položku Mobilní telefon, Eurotel a Dobíjení Go, zvolit dobíjenou částku 300, 500, 1000, 2000 Kč nebo 2001 – 9999 Kč uvedených v celých korunách a zadat telefonní číslo dobíjené Go SIM karty. Dále bankomat nabízí možnost zadat také telefonní číslo v jakékoliv české mobilní síti, na které si přejete zaslat zprávu o úspěšném dobití.

2) DobijGo přes *122*#

Zákazníci Eurotelu, kteří jsou současně i klienty Komerční banky mohou nyní nově dobíjet předplacenou Go SIM kartu sobě nebo svým přátelům přímo ze svého mobilního telefonu a to kdekoliv a kdykoliv. Nemusí vybírat peníze z bankomatu ani nakupovat klasické Go kupóny.

Pro aktivaci této služby nepotřebují zákazníci žádnou smlouvu ani speciální SIM kartu. Stačí, aby zákazník v kterémkoliv bankomatu Komerční banky provedl registraci zadáním svého telefonního čísla. Bankomat poté vydá stvrzenku, na které je uveden zákazníkův osobní DPIN pro tuto službu (Dobíjecí PIN). Potom už mohou zákazníci bezpečně kdykoliv dobíjet Go kredit přímo ze svého telefonu zadáním speciálního kódu *122*#. Automatické menu zákazníkům následně umožní snadné dobití přímo z mobilního telefonu. Dobitá částka se jim po dobití automaticky odečte z jejich účtu v Komerční bance.

Na jednu platební kartu je možné zaregistrovat více telefonních čísel. Jedno telefonní číslo je možné zaregistrovat pouze na jednu platební kartu. Daňový doklad si zákazníci mohou vyzvednout ve značkových prodejnách Eurotel po předložení čísla tohoto daňového dokladu, které je uváděno v SMS zprávě výsledku dobití telefonního čísla.

Nové bezhotovostní způsoby placení faktur u Eurotelu

Všichni zákazníci společnosti Eurotel mohou od 1. dubna 2003 platit své faktury za telekomunikační služby Eurotelu bezhotovostně prostřednictvím bankomatů Komerční banky. Dvě nové služby - přímá platba v bankomatu Komerční banky a přímá platba z mobilního telefonu pomocí kódu *122*# - ušetří zákazníkům čas na poštách při placení složenek, nebo v pokladnách značkových prodejen Eurotel. Navíc platbu zákazníci mohou provést 24 hodin denně, nejsou tak odkázány na otvírací dobu pokladen.

1) Úhrada faktury přes bankomat

Novou službu mohou využít klienti všech bank a to i zahraničních, jejichž platební karty jsou akceptovány na bankomatech Komerční banky.

Úhrada faktury z bankomatu je velice snadná. Stačí vložit platební kartu do bankomatu, zadat PIN platební karty, vybrat z menu položku Mobilní služby, Eurotel a Platba faktury, zadat číslo faktury, kterou chcete uhradit (desetimístné číslo), zadat číslo mobilního telefonu, za který je prováděna úhrada (devítimístné číslo) a vložte částku, kterou chcete uhradit (minimálně 200 Kč, zaokrouhleno na celé koruny). Po úspěšné transakci bankomat následně vydá stvrzenku a na zadané mobilní číslo přijde potvrzující SMS zpráva.

2) Úhrada faktury přímou platbou z mobilního telefonu

Zákazníci Eurotelu, kteří jsou současně i klienty Komerční banky, mohou nyní provádět úhradu faktury přímo ze svého mobilního telefonu, kdykoliv a kdekoliv. Pro aktivaci této služby nepotřebují zákazníci žádnou smlouvu ani speciální SIM kartu. Stačí, aby zákazník v kterémkoliv bankomatu Komerční banky provedl registraci zadáním svého telefonního čísla. Bankomat poté vydá stvrzenku, na které je uveden zákazníkův osobní DPIN pro tuto službu (Dobíjecí PIN).

Jak provést registraci na bankomatu? Stačí vložit platební kartu do bankomatu, zadat PIN platební karty, vybrat z menu položku Mobilní služby, Eurotel a položku Registrace a zadat telefonní číslo, které chcete zaregistrovat. Bankomat následně vydá stvrzenku s vytištěným čtyřmístným kódem – DPIN. Od této chvíle zákazníci mohou bezpečně platit faktury přímo ze svého telefonu zadáním speciálního kódu *122*#. Automatické menu zákazníkům následně umožní snadné zaplacení faktury za telekomunikační služby Eurotelu. Službu je samozřejmě možné si deaktivovat prostřednictvím bankomatu Komerční banky Postup je zcela totožný s registrací, jen místo položky Registrace zvolí zákazník položku Odregistrování.

Je možné hradit faktury za hovorné, zálohové faktury a rozdílové faktury – smluvní pokuty. Fakturu lze platit i po částech, kdy na konfirmační číslo přijde vždy SMS zpráva s hodnotou zbývajícího zůstatku. Nejsou možné platby s částkou nižší než 200 Kč a rovněž platby, po níž by budoucí zůstatek faktury měl hodnotu nižší než 200 Kč. Zadávaná částka musí být v celých korunách.

Eurotel přeúčtuje náklady Eurotelu v souvislosti s platbou faktury přes bankomat nebo přímou platbou z mobilního telefonu, a to za každou transakci ve výši 16,50,- Kč (na tento náklad se vztahuje 0% DPH). Přeúčtovaná částka se objeví na faktuře Eurotelu za další zúčtovací období a bude označena „Přeúčtování nákladu Eurotelu v souvislosti s platbou faktury přes bankomat nebo přímou platbou z mobilního telefonu“.

Speciální nabídka k Mistrovství světa v hokeji

U příležitosti Mistrovství světa v hokeji 2003 připravil Eurotel, jako hlavní partner české hokejové reprezentace, speciální nabídku pro své zákazníky. Každý, kdo si od 7. dubna do 11. května 2003 zakoupí jeden z vybraných telefonů Nokia nebo Sharp, uhradí aktivační poplatek a uzavře smlouvu se společností Eurotel, získá unikátní Dominator hokejku s podpisy hráčů české hokejové reprezentace a podpis Dominika Haška.

Podmínkou využití této speciální nabídky je nákup jednoho z vybraných Nokia telefonů: Nokia 3310, Nokia 3410, Nokia 3510i, Nokia 6310i, Nokia 7210 a Nokia 7650 nebo mobilního telefonu Sharp GX 13, uhrazení aktivačního poplatku a uzavření Smlouvy o poskytování telekomunikačních služeb se společností Eurotel. Zákazník si může vybrat libovolný tarif z nabídky Eurotelu včetně nového tarifu Eurotel Individual. Speciální nabídka platí pouze na značkových prodejnách společnosti Eurotel.





NABÍDKA MOBILŮ OD EUROTELU NA DUBEN 2003



Typ telefonu(zařízení) Zvýhodněná cena (Kč)* Prodejní cena (Kč)* Cenový rozdíl (Kč) Aktivační poplatek(Kč)** Nokia 640 3.995,- 15.995,- 12.000,- 2.000,- Nokia 650 4.995,- 18.995,- 14.000,- 2.000,- SonyEricsson P800 19.995,- 27.995,- 8.000,- 2.995,- Sony Ericsson T68i 6.995,- 15.995,- 9.000,- 2.995,- Sony Ericsson T300 3.995,- 7.995,- 4.000,- 2.995,- Sony Ericsson T300 s digit. fot. 4.995,- 9.495,- 4.500,- 2.995,- Nokia 3310 495,- 3.995,- 3.500,- 2.995,- Nokia 3410 1,- 4.495,- 4.494,- 2.995,- Nokia 3510i 2.495,- 6.995,- 4.500,- 2.995,- Nokia 5210 2.495,- 6.495,- 4.000,- 2.995,- Nokia 6100 11.995,- 17.995,- 6.000,- 2.995,- Nokia 6310i 5.995,- 11.495,- 5.500,- 2.995,- Nokia 6510 6.995,- 10.995,- 4.000,- 2.995,- Nokia 6610 11.495,- 15.495,- 4.000,- 2.995,- Nokia 7210 11.995,- 16.495,- 4.500,- 2.995,- Nokia 7650 9.495,- 17.995,- 8.500,- 2.995,- Nokia 8310 10.995,- 14.995,- 4.000,- 2.995,- Nokia 8910 18.995,- 22.995,- 4.000,- 2.995,- Nokia 9210i 25.995,- 29.995,- 4.000,- 2.995,- Nokia D211 7.995,- 12.495,- 4.500,- 2.995,- Siemens A35 1,- 2.495,- 2.494,- 2.995,- Siemens A50 1,- 3.495,- 3.494,- 2.995,- Siemens C45 1,- 5.995,- 5.994,- 2.995,- Siemens C55 2.495,- 6.495,- 4.000,- 2.995,- Siemens M50 1,- 4.995,- 4.994,- 2.995,- Siemens ME45 3.495,- 7.495,- 4.000,- 2.995,- Siemens S45i 2.995,- 6.995,- 4.000,- 2.995,- Siemens S55 6.995,- 13.495,- 6.500,- 2.995,- Siemens S55 s digit. fot. 8.495,- 14.995,- 6.500,- 2.995,- Panasonic GD67 1.995,- 7.495,- 5.500,- 2.995,- Panasonic GD87 10.995,- 17.995,- 7.000,- 2.995,- SamsungSGHT-100 12.995,- 17.995,- 5.000,- 2.995,- SharpGX13 8.495,- 16.995,- 8.500,- 2.995,- Eurotel DataPhone 16.995,- 24.995,- 8.000,- 2.995,- Patriot 9.995,- 12.995,- 3.000,- 2.995,- DOPRODEJ Nokia 8850 7.995,- 15.495,- 7.500,- 2.995,- Siemens S45 2.995,- 6.995,- 4.000,- 2.995,- Ericsson T68m 13.995,- 17.995,- 4.000,- 2.995,- Ericsson R320 2.995,- 14.995,- 12.000,- 2.995,- Siemens C 35i 1,- 3.995,- 3.994,- 2.995,- Siemens S40 2.995,- 11.995,- 9.000,- 2.995,- Philips Fisio 311 1,- 3.995,- 3.994,- 2.995,- Panasonic GD35 1,- 3.995,- 3.994,- 2.995,- Motorola T192 495,- 5.495,- 5.000,- 2.995,- Motorola V66 8.995,- 12.995,- 4.000,- 2.995,- Nokia 5510 6.995,- 10.995,- 4.000,- 2.995,- Nokia 9210 24.995,- 29.995,- 5.000,- 2.995,- Ericsson T66m 3.995,- 12.995,- 9.000,- 2.995,- Panasonic GD 95 995,- 8.995,- 8.000,- 2.995,- Ericsson T65s 2.495,- 6.995,- 4.500,- 2.995,- Nokia 3510 2.995,- 6.495,- 3.500,- 2.995,- Alcatel OT 501 1,- 5.995,- 5.994,- 2.995,- Alcatel OT 511 495,- 5.995,- 5.500,- 2.995,- Sony CMD-J7 2.495,- 5.495,- 3.000,- 2.995,- Alcatel OT 311 1,- 3.995,- 3.994,- 2.995,- Philips Azalis 288 495,- 4.495,- 4.000,- 2.995,- Eurotel Komplet Sony CMD-J6 501,- 3.475,30 2.974,30 1.422,80 Eurotel Komplet Siemens C45 1.501,- 5.475,30 3.974,30 1.422,80



Poznámka: Mobilní telefon Nokia 3310, Nokia 3410, Nokia 3510, Nokia 8850, Alcatel OT 501, Alcatel OT 511, Alcatel OT311, Panasonic GD95, Motorola T192, Siemens A35, Siemens ME45, Siemens S45, Philips Azalis 288, Philips Fisio 311, Panasonic GD35, Ericsson T68, Ericsson T65s, Ericsson T66m, Sony CMD-J7, Motorola V66, Nokia 8850, Siemens S45i, Eurotel DataPhone, Siemens A50, Siemens C55, Panasonic GD67, Siemens S55, Sharp GX13, Panasonic GD87, Patriot za zvýhodněnou cenu lze používat pouze se SIM kartami Eurotel GSM.

*Ceny jsou uvedeny včetně 22 % DPH!

**Ceny jsou uvedeny bez 5 % DPH.

NABÍDKA GO SAD NA DUBEN 2003



Typ telefonu v sadě Sada obsahuje Cena Siemens A35* Go SIM karta s Juice přednabitá na 300 Kč 2.495,- Kč Siemens C45* Go SIM karta s Juice přednabitá na 300 Kč 3.495,- Kč Alcatel 311* Go SIM karta s Juice přednabitá na 300 Kč 3.495,- Kč Philips Fisio 121 Go SIM karta s Juice přednabitá na 300 Kč 3.495,- Kč Siemens A50 Go SIM karta s Juice přednabitá na 300 Kč 3.995,- Kč Nokia 3310 Go SIM karta s Juice přednabitá na 300 Kč 4.495,- Kč Nokia 3410 Go SIM karta s Juice přednabitá na 300 Kč 4.995,- Kč Siemens C55* Go SIM karta s Juice přednabitá na 300 Kč 6.995,- Kč Nokia 3510i Go SIM karta s Juice přednabitá na 300 Kč 7.995,- Kč Panasonic GD67* Go SIM karta s Juice přednabitá na 300 Kč 8.495,- Kč Sony Ericsson T300 Go SIM karta s Juice přednabitá na 300 Kč 8.995,- Kč Nokia 7650** Go SIM karta s Juice přednabitá na 300 Kč 15.495,- Kč Malá Go sada Go SIM karta s Juice přednabitá na 300 Kč 695,- Kč

*doprodej zásob

** Nokia 7650 v Go sadě v prodeji pouze na značkových prodejnách Eurotel