EuroTel NetCall-55: další konkurence v internetové telefonii

Jak to již bývá u všech větších firem, které chtějí konkurovat jiným, zavádějí z pohledu zákazníků velmi podobné, či stejné služby, aby konkurence neměla výhodu služeb pro širší trh. Lépe řečeno - aby se z výhody stala zcela obyčejná služba, která je přeci v dnešní době samozřejmostí.

Po několika měsících trvajícím spor, kdy byl RadioMobilu zakázán jeho Paegas Internet Call, který byl ve své době ideálním řešením a povedlo se tak RadioMobilu předejít konkurenci. Tuto periodu zákazu využil EuroTel k tomu, aby nyní souběžně s povolením PIC spustil i svou internetovou telefonii. Název služby bude znít "EuroTel NetCall-55".

S touto službou si budou moci zákaznící EuroTelu, stejně jako u RadioMobilu zvolit, zda budou telefonovat pomocí klasického tarifu, nebo jestli využijí výhodnějších sazeb při telefonování přes internet.

Generální ředitel společnosti EuroTel, Ed Kingman uvedl, že EuroTel je schopen okamžitě spustit svou službu a že se čeká akorát na formální schválení ČTŮ.

V praxi se pak internetová telefonie projeví tak, že uživatel nebude vytáčet v předčíslí 00, ale místo toho vytočí 55, takže do České republiky bude volačka 55420. Tímto hloupým příkladem (kdo by volal přes internet z Čr do Čr, že?:) jsem názorně ukázal, jak jednoduché je volání přes internet. Podobně tomu má (měl a opět mít bude, ale zatím nevíme kdy) i Paegas.

Používání služby je sice jednoduché, ale uvidíme, jak to bude s její kvalitou, která by mohla utrpět díky přenosům po internetu. Ovšem za vyzkoušení moc velkou sumu neutratíte, jelikož se zákazníci nemusí registrovat a služba je jim automaticky zprovozněna. Zajímavé je i to, že služba se vztahuje také na předplacené GO karty. Ceny spojení do zahraničí zatím neznáme, ale brzy se je dozvíme přímo na stránkách EuroTelu, či v jeho cenících.