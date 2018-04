Eurotel: Nejlevnější volání na trhu, navíc s obrazem

K využívání novinek nebudete potřebovat žádnou speciální kartu ani aktivaci. Postačí vám běžná SIM karta Eurotelu a telefon, který tyto služby umožňuje. V současnosti firma nabízí tři typy telefonů a jednu datovou kartu. Operátor chce v příštím roce získat přibližně sto tisíc uživatelů nové sítě UMTS. Celkem má v současnosti kolem 4,5 milionu zákazníků.

"V tuto chvíli máme dostatek telefonů pro předvánoční trh," uvedl šéf strategie a rozvoje produktů Stanislav Kůra. V nabídce Eurotelu jsou Sony Ericsson K600i a Nokia N70. Dodávky Nokie N70 se ale zpozdily, a tak minimálně do konce roku bude Eurotel místo nich prodávat model 6680. V průběhu prosince by se měl výběr rozšířit o Samsung Z300. Pro surfování je připravena datová karta PCMCIA Merlin U630 od firmy Novatel Wireless již od 995 korun.

Jak už operátor prozradil na Invexu, cena videohovoru bude opravdu jednu korunu za minutu. Navíc dostanou zákazníci s tarify, které jsou uvedeny v tabulce, ke svému paušálu deset až sto volných minut.

Ty se budou čerpat v rámci standardních volných minut. Videohovory budou zvýhodněné ale jenom do konce června příštího roku. Pak by měla začít platit cena 8,33 korun za minutu. To platí i pro majitele předplacených karet. Ti ale zaplatí po skončení akce za minutu 8,69 korun.

paušální tarify celkem volných minut z toho vidohovory Silver 100 10 Gold 200 20 Platinum 400 40 Diamant 1000 100 Pohoda 40 10 Optimum Profi 100 40

Kolik stojí internet?

Velké naděje se upínaly také k rychlému internetu HSDPA. Ten zatím běhá rychlostí 384 kbps a operátor jej nebude nijak zvlášť zpoplatňovat. Zaplatíte stejně peněz jako když využíváte GPRS. Výhodné bude především pro zákazníky s neomezenými datovými tarify.

Těm postačí vyměnit telefon a nebo datovou kartu a mohou surfovat rychleji. Alespoň tedy surfaři z Prahy a nebo z Brna. Podobně je na tom T-Mobile, který před měsícem spustil také své pojetí sítě třetí generace pod názvem Internet 4G. - více zde...

Pokrytí službou není zatím úplně ideální. "Pokrytou máme zatím Prahu a část Brna," řekl Stanislav Kůra s tím, že do dvou let by mělo být pokryto padesát procent populace. To znamená především velká města. Na konci příštího roku bude pokryto patnáct největších měst. Zástupci operátora také uvedli, že pokrytí EDGE by se mělo rozšiřovat pomaleji, ale zlepšit by se měla situace u CDMA.

Video a hudba - prostě zábava a informace

Jestliže jste vždycky chtěli ze svého telefonu udělat zábavní hrací krabičku, nadešel váš čas. Na portálu Eurotel Live! si budete moci stahovat celé písničky, a to jak starší hitovky za dvacet korun, tak novinky za dvacet devět korun.

Díky rychlejším datům se značně sníží i doba stahování videa. Živě tak budete moci sledovat vysílání televize Óčko přímo ve vašem telefonu. Za dvacet čtyři hodin sledování hudební televize vám ale zmizí z účtu dvacetikoruna. Čtyřiadvacetihodinová lhůta se začíná počítat od okamžiku, ve kterém se poprvé připojíte. - více zde...

Operátor pamatoval i na řidiče. Ze svého UMTS telefonu můžete mít za volantem také vždy přehled o aktuálním stavu dopravního provozu. Eurotel on-line dopravní kamery přenáší v reálném čase obraz snímaný dopravními kamerami.

Služba bude nabízena nejprve v Praze. Záměrem je postupem času rozšířit tuto službu i do dalších velkých měst v České republice. Videoinformace o dopravní situaci na nejdůležitějších místech je zpoplatněna v rámci promo akce jednou korunou za minutu. Akce potrvá podle Eurotelu do konce června 2006.