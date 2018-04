EuroTel nastavuje laťku vysoko s novou službou EFR

Pojem EFR - tedy enhanced full rate - je v našich krajích spíše velkou neznámou, se kterou jsme se mohli setkat maximálně v reklamních letáčcích mobilních telefonů. O to větší bylo moje překvapení, když telefon Nokia 6110 v servisním menu oznámil, že hlas vzorkuje na EFR. Stalo se tak v síti EuroTel GSM Global - jak se zdá, společnost EuroTel si na nás hezky potichu připravila opravdu zajímavou lednovou bombu!

EFR představuje zdokonalené vzorkování hovoru - technickou exegezi necháváme do samostatného článku. Jednoduše řečeno představuje EFR velmi výraznou změnu v kvalitě přenosu hlasu v síti GSM. Zatímco normální hlas je vzorkován rychlostí 13 Kbps v režimu full rate (FR), v režimu EFR (enhanced full rate) je reálná kvalita dvojnásobná, čímž se velmi blízko přibližuje kvalitě přenosu po digitalizované telefonní síti. Jen pro srovnání - rozdíl mezi klasickým schématem přenosu hlasu a mezi EFR je zhruba takový, jako rozdíl mezi reprodukcí staré gramofonové desky a CDčka.

EFR je v síti EuroTel GSM Global zatím možno volně aktivovat, což nabízí myšlenku, že EuroTel tuto službu nebude zpoplatňovat a nabídne ji jako benefit pro své zákazníky, jako odlišení od konkurenční sítě Paegas. To by rozhodně nebylo obvyklé - například ve Velké Británii je zavedení EFR za zvláštní příplatek nebo pro nejdražší tarifní programy. Zavedením EFR - zvýšené kvality přenášeného hlasu - by se EuroTel stal jedním z prvních operátorů, který tuto službu nabízí. Velmi zajímavé také je, že EFR je možno využívat nejenom na klasických tarifech, ale i na Go kartách.

Zavedení funkce EFR vyžaduje upgrade software na všech základnových stanicích - EuroTel tento upgrade již skončil na všech BTSkách a pokud tedy máte telefon umožňující EFR, můžete tuto službu používat. EFR samozřejmě není samospasitelné - tam, kde je špatný signál, ani EFR kvalitu hovoru nespasí. Tam, kde je signál kvalitní, bez zarušení a dostatečně silný, je rozdíl mezi klasickým hovorem v síti GSM a mezi telefonem používajícím EFR velmi zřetelný - především telefonáty na telefony rovněž vybavené EFR nebo do pevné sítě. Při volání do sítě Paegas nebo na telefony bez EFR není zlepšení kvality hovoru příliš patrné.

V příštích dnech přineseme podrobnosti o tom, u kterých telefonů lze EFR využívat a jak tuto funkci aktivovat. Na větší zhodnocení bude třeba si samozřejmě počkat až po oficiálním ohlášení této služby, ale již nyní je třeba říci, že citelným zvýšením kvality hovoru se EuroTel vydává na dobrou cestu, kterou dozajista potěší svoje business zákazníky. Podle předběžných odhadů totiž bude téměř 100 000 klientů sítě EuroTel GSM Global moci využívat funkce EFR ze svých stávajících mobilních telefonů.

