EuroTel naděluje i po Vánocích

Vánoční čas roku 2000 je nenávratně pryč, ale jak se zdá, zájem o mobilní telefony neutichá. Tak jako jsme byli zvyklí na návaly slev dotovaných telefonů a předplacených sad v předvánočním čase, budou zřejmě pokračovat i v čase povánočním. Vánoce totiž konkurenční boj u nás neukončily. Důkazem je nová nabídka EuroTelu.

Od příštího roku tedy můžete zakoupit některé mobilní telefony u EuroTelu za nové dotované ceny.

Nokia 3310 - 495 korun

Nokia 5110 – 95 korun

Panasonic GD90 – 495 korun

Philips Azalis – 1 995 korun (nově nabízený dotovaný telefon)

Stejně tak jako dotované telefony se slev po Novém roce dočkají i některé Go sady.

Alcatel one Touch Gum – 3 495 korun

Philips Savvy Vogue – 3 995 korun (nová Go sada)

Další a neméně zajímavou novinkou je možnost získání dvou měsíčních paušálů zdarma při sepsání smlouvy s EuroTelem. Pokud od 1. ledna do 28. února 2001 uzavřete smlouvu, získáváte dva měsíce bez měsíčních poplatků (druhý a třetí měsíc od podepsání smlouvy).

Od stejného data dojde ke snížení ceny za podrobný účet u EuroTelu, a to na 80 korun.

S příchodem nového roku také skončí distribuce Go sad Philips Savvy, Acatel One Touch Max, Alcatel One Touch View WAP a Motorola T2288.

Jak zareaguje RadioMobil?